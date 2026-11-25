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El gobierno de Donald Trump ha detenido las operaciones militares mientras investiga una operación de las fuerzas ecuatorianas en la que murió una persona acusada de ser líder de una pandilla.

El gobierno de Donald Trump pausó las operaciones militares conjuntas con Ecuador --un aliado leal en su campaña contra los narcotraficantes-- mientras Estados Unidos investiga una operación letal llevada a cabo por fuerzas ecuatorianas, según un funcionario estadounidense y tres personas informadas sobre el asunto.

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La medida fue motivada por preocupaciones sobre posibles crímenes o violaciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas ecuatorianas durante una operación el 23 de septiembre en la que murió Carlos Germán Muñoz Jara, un miembro de alto rango de una pandilla, dijeron tres de las personas. Las operaciones conjuntas fueron descritas por el ministro de Defensa de Ecuador como una iniciativa conjunta con el Comando Sur de las fuerzas armadas de Estados Unidos.

El Departamento de Defensa dijo en un comunicado que las fuerzas estadounidenses no habían participado y que se tomaba "en serio las acusaciones de mala conducta por parte de nuestros socios".

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Las personas con conocimiento de la pausa, que fue reportada primero por The Atlantic, solicitaron el anonimato para hablar sobre un asunto delicado.

Estados Unidos comenzó a colaborar con las fuerzas ecuatorianas en marzo, cuando el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, autorizó operaciones conjuntas en territorio ecuatoriano. Se convirtió en el primer líder de la región en forjar un acuerdo de seguridad de este tipo con el gobierno de Trump.

Las operaciones conjuntas se habían pausado para mediados de octubre, según una de las personas.

La interrupción no parecía haber creado mayores tensiones con Ecuador. Cuando Hegseth viajó al país la semana pasada y se reunió con Noboa, ambos "discutieron expandir la cooperación operativa", según un comunicado.

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En esa reunión, sin embargo, Noboa no firmó un acuerdo para continuar la cooperación, según una de las personas. El presidente ecuatoriano dijo que enfrentaba oposición interna a la asociación militar antes de las elecciones locales a nivel nacional a realizarse el domingo.

Noboa, un conservador, ha liderado una ofensiva contra las violentas pandillas de narcotraficantes de Ecuador. Los ecuatorianos han acogido ampliamente la iniciativa, pero el año pasado votaron en contra de permitir bases estadounidenses en territorio nacional.

El gobierno ecuatoriano no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los analistas dicen que los líderes aliados en toda la región están siendo presionados para asociarse con el gobierno de Trump y su Coalición Contra los Cárteles en las Américas, pero también deben responder a las preocupaciones de los ciudadanos sobre la soberanía después de perjudiciales intervenciones militares de Estados Unidos en el pasado.

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En el reciente viaje de Hegseth, el presidente Abelardo de la Espriella de Colombia le dijo a Washington que carecía del apoyo del Congreso para autorizar operaciones conjuntas con Estados Unidos, reportó The New York Times. De La Espriella cuestionó el reporte, y Hegseth dijo en X que la asociación entre los países era "más fuerte que nunca".

Adam Isacson, un experto en seguridad de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, dijo que "la 'pausa' de Ecuador y la recepción menos que entusiasta que Hegseth recibió de gobiernos de extrema derecha la semana pasada" sugerían que el proyecto del gobierno de Trump de llevar a cabo ataques conjuntos en la región estaba "perdiendo impulso".

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El Departamento de Defensa dijo en su comunicado que los oficiales militares estadounidenses estaban "comprometidos a trabajar junto a socios soberanos, incluido Ecuador, para enfrentar a las redes narcoterroristas".

No es la primera vez desde que Ecuador se asoció con Estados Unidos que una operación ha encendido las alarmas sobre posibles violaciones a los derechos humanos.

En marzo, una operación de las fuerzas armadas de Ecuador que las fuerzas estadounidenses se atribuyeron resultó en el bombardeo de una granja lechera, no de un campamento de drogas. Los trabajadores le dijeron al Times que habían sido atados y golpeados por soldados ecuatorianos.

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Las fuerzas estadounidenses también han atacado embarcaciones frente a la costa de Ecuador, incluyendo ocho embarcaciones pesqueras a las que el gobierno de Trump ha acusado de transportar combustible para narcotraficantes. Sus tripulaciones fueron retiradas y entregadas a las autoridades ecuatorianas.

Tres botes pesqueros ecuatorianos más fueron destruidos en operaciones de las que ningún gobierno se ha atribuido la responsabilidad. Los sobrevivientes de un barco han presentado una demanda afirmando que drones militares estadounidenses bombardearon su embarcación.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos también han destruido más de 70 embarcaciones más pequeñas frente a Sudamérica, matando a más de 240 personas. El gobierno de Trump afirmó, sin presentar evidencia, que transportaban drogas. Diversos expertos legales han dicho que los ataques son ilegales.

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La razón por la que el ataque del 23 de septiembre motivó a Estados Unidos a detener las operaciones conjuntas con Ecuador no estaba clara.

El gobierno de Trump ha enfrentado escrutinio por su acuerdo de seguridad con Ecuador. En noviembre, 13 legisladores demócratas instaron al secretario de Estado Marco Rubio a suspender la asistencia militar al país. Días después, siete senadores demócratas renovaron las exigencias de respuestas por parte del Pentágono sobre el ataque a la granja lechera.

Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado lo que dicen son abusos a los derechos derivados de la asociación. Human Rights Watch dijo que compartió sus hallazgos con funcionarios del Departamento de Estado y asistentes del Congreso estadounidense.

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Las autoridades ecuatorianas dijeron que Muñoz Jara, el narcotraficante acusado que murió en septiembre, tenía vínculos con la pandilla Los Choneros, así como con un grupo de narcotráfico colombiano y el cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más poderosas de México.

Los Choneros es uno de aproximadamente dos decenas de grupos en la región que Estados Unidos y un bloque de países aliados han designado como organizaciones terroristas, una medida que, según los expertos, pretende sentar las bases para desplegar fuerza letal en su contra.

José María León Cabrera colaboró con la reportería desde Quito, Ecuador.

Annie Correal es corresponsal en Latinoamérica para el Times.

Eric Schmitt es corresponsal de seguridad nacional para el Times. Ha informado sobre asuntos militares estadounidenses y antiterrorismo durante más de tres décadas. Se le puede contactar de manera segura en Signal: @ericschmitt.36.

José María León Cabrera colaboró con la reportería desde Quito, Ecuador.