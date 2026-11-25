Thanksgiving may be a time of togetherness, but when youÕre running around (and probably running late) while wielding knives around pots of boiling water, hot metal and open fire, accidents can happen. (Matt Chase/The New York Times) Ñ FOR EDITORIAL USE ONLY WITH NYT STORY THANKSGIVING AVOIDING HOSPITAL BY JANCEE DUNN FOR NOV. 24, 2026. ALL OTHER USE PROHIBITED. Ñ

Guardar

Las prisas no van bien con el fuego, los cuchillos y otros elementos presentes en la cena de Acción de Gracias y demás celebraciones.

Hace años, andaba apurada por servir la cena de Acción de Gracias en la mesa cuando agarré un trapo de cocina húmedo para usarlo como guante para sostener una bandeja caliente. Ups.

PUBLICIDAD

Mis manos se ampollaron y se hincharon por el calor. Y allá fui a dar: a la sala de urgencias.

"Ah, vemos muchas quemaduras en Acción de Gracias", dijo Hilary Fairbrother, médica de medicina de emergencias en UTHealth Houston. Si un trapo de cocina está mojado, agregó Fairbrother, "y tocas algo muy caliente, como una bandeja que estás sacando del horno, entonces el vapor puede quemarte las manos".

El Día de Acción de Gracias puede ser un momento de unión, pero cuando andas con prisas (y probablemente con retraso) mientras empuñas cuchillos cerca de ollas de agua hirviendo, metal caliente y fuego abierto, pueden ocurrir accidentes.

PUBLICIDAD

No quiero que termines en la sala de urgencias como yo, así que hablé con algunos médicos sobre las lesiones y afecciones que ven con más frecuencia durante la festividad, y cómo prevenirlas.

No frías un pavo congelado

Si hablas con los médicos sobre el Día de Acción de Gracias, casi inevitablemente escucharás sobre percances con pavos fritos. Fairbrother ha atendido a una buena cantidad de personas en urgencias después de que intentaron la hazaña, en particular si los pavos no estaban completamente descongelados.

Solo imagina lo que sucede cuando agregas un poco de agua a una sartén con aceite hirviendo. ¿Puedes escuchar ese chisporroteo? "Cuando el agua de un pavo parcialmente descongelado, congelado o mojado entra en contacto con aceite hirviendo, eso puede causar una explosión y quemaduras", dijo.

PUBLICIDAD

Así que si decides freír un pavo, dijo Fairbrother, asegúrate de que el ave esté "completamente descongelada y seca".

Y ten a la mano un extintor de incendios, agregó.

Nunca dejes los cuchillos en remojo

Si acostumbras dejar tus platos en remojo en el fregadero de la cocina, no incluyas cuchillos ni otros objetos afilados, dijo Jason Vieder, vicepresidente de medicina de emergencias en Henry Ford Health en Detroit.

"No querrás meter la mano ahí cuando no sabes qué hay en el fondo", dijo Vieder, quien ha tenido que suturar cortaduras por ese motivo. Mejor, "lava el objeto afilado tan pronto como termines de usarlo y guárdalo".

PUBLICIDAD

Empaca medicamentos adicionales

Si vas a viajar, varios médicos dijeron que lleves medicamentos adicionales en caso de interrupciones en el viaje, como un vuelo cancelado o pospuesto.

Es un fastidio pasar una festividad esperando en la sala de urgencias para que te surtan tu receta, "lo cual es algo que veo mucho", dijo Teresa Smith-Bellille, presidenta interina de medicina de emergencias en la Universidad de Ciencias de la Salud SUNY Downstate en Brooklyn.

Tómate tu tiempo al preparar la comida

Muchos accidentes, incluida mi quemadura de Acción de Gracias, ocurren como resultado de la preparación apresurada de la comida.

Solo recuerda: tus invitados pueden esperar un poco más por la comida, dijo Aekta Andrea Miglani, médica de medicina de emergencias en University of Rochester Medicine.

PUBLICIDAD

"No quieren sangre en su comida, y de todos modos no vas a poder verlos si estás en la sala de urgencias", agregó.

Planea tu transporte de regreso con anticipación

En Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias es el primer gran momento de "comer, beber y disfrutar" de la temporada decembrina, así que planifica cómo vas a llegar a casa de manera segura.

Explora la posibilidad de reservar con anticipación viajes compartidos en tu zona, designa conductores y busca lugares para que los invitados pasen la noche si han bebido demasiado, dijo Ashely Alker, médica de medicina de emergencias y autora de 99 maneras de morir: y cómo evitarlas.

PUBLICIDAD

Y no esperes al Día de Acción de Gracias para hacer esos planes, agregó, háblalo con anticipación en el chat grupal.

Usa el vocabulario de los restaurantes

Las lesiones por quemaduras más comunes que Smith-Bellille dijo haber visto durante el Día de Acción de Gracias involucran agua caliente de alguna forma. Una causa frecuente: cruzar la cocina a toda prisa con una olla de agua hirviendo.

"A las familias les gusta cocinar juntas en grupo", dijo. "Así que dile a todos que tienen que usar una mentalidad de cocina de restaurante y anunciar: 'Voy con una olla caliente', para que nadie se derrame agua caliente encima, ni a alguien más".

PUBLICIDAD

Abre una ventana

Si vas a cocinar durante periodos prolongados, presta atención a la calidad del aire interior, "en particular en hogares con ventilación limitada", dijo Jamaji Nwanaji-Enwerem, médico de medicina de emergencias y científico de salud ambiental en la Universidad de Pensilvania.

Toda esa actividad puede generar contaminantes que en algunos casos pueden ocasionar una visita a la sala de urgencias para personas con asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica u otras afecciones respiratorias crónicas, dijo Nwanaji-Enwerem.

Medidas sencillas como usar una campana extractora, encender los ventiladores de extracción y abrir las ventanas pueden ayudar a reducir el riesgo, agregó.

¿Qué tan pronto pierdes tu progreso si dejas de hacer ejercicio?

Incluso si has estado haciendo ejercicio de manera constante, a veces te pierdes los entrenamientos. Les preguntamos a los expertos qué esperar después de una pausa.

PUBLICIDAD

Lee el artículo: ¿Cuánto tiempo tardas en perder la forma?

Un nuevo estudio muestra que los medicamentos para bajar de peso son eficaces para niños pequeños

Los médicos están de acuerdo en que se necesita hacer más para abordar la obesidad infantil, pero algunos doctores están preocupados por el uso de los potentes medicamentos GLP-1.

Lee el artículo: Un estudio allana el camino para los GLP-1 en niños pequeños, pero algunos médicos están inquietos

Jancee Dunn, autora del boletín semanal de Well del Times, lleva más de 20 años escribiendo sobre temas de salud y ciencia.