En Colombia, el precio promedio de un paquete básico de velas oscila entre los $4.500 y los $5.000 por paquete individual (generalmente de 10 a 20 unidades), mientras que los paquetes múltiples, cajas o kits especiales varían según el tipo - Sofía Toscano/Colprensa

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El conflicto en el estrecho de Ormuz entre Estados Unidos e Irán encareció las materias primas y los fletes para los fabricantes latinoamericanos de velas. Así lo confirmó el presidente de la Asociación Latinoamericana de Fabricantes de Velas (Alafave), Amílcar Lusinchi, que prevé que ese costo llegará al consumidor en la temporada de Navidad y Año Nuevo, precisamente, para la celebración del Día de las Velitas del 7 de diciembre en Colombia, aunque descartó un desabastecimiento a corto plazo.

Según dijo, las velas, que en Colombia oscilan entre $4.500 y los $5.000 por paquete individual, podrían costar más porque la parafina, las ceras vegetales y el transporte marítimo desde Asia se encarecieron. La industria dispone de inventarios para atender la demanda de diciembre, pero el alza de los costos de producción tendería a trasladarse al consumidor.

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El dirigente gremial afirmó que las empresas asociadas mantienen existencias suficientes para la temporada. “Por lo que nosotros sabemos de nuestros miembros, están suficientemente abastecidos para cubrir lo que resta de año”, señaló a Valora Analitik. Consultado específicamente sobre el Día de las Velitas, fue directo: “Yo sí pensaría que va a haber un incremento de precio”.

Por el Estrecho de Ormuz (ubicado entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán) transita una enorme variedad de productos energéticos, materias primas y bienes industriales esenciales para el comercio global - EuropaPress

Recordó que la crisis comenzó en un período de bajo consumo, algo que dio margen para anticipar compras y ajustar inventarios. Los grandes fabricantes tienen más capacidad de planificación, mientras que las fábricas pequeñas, dependientes de distribuidores locales, cuentan con menos opciones para reaccionar ante cambios repentinos.

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Parafina y fletes elevan los costos de fabricación

Amílcar Lusinchi aseguró que la presión se concentra en los materiales que representan la mayor parte del valor de una vela. “El que mueve la aguja de precio acá es básicamente las parafinas y las ceras vegetales”, explicó. A ello se añade el posible incremento del flete de un contenedor desde China hacia América Latina, que podría haberse duplicado.

“El conflicto nos afecta en cuanto a la disponibilidad y en cuanto al aumento de los fletes de un contenedor que viene desde esa zona hasta América Latina”, agregó. Puntualizó al medio que el transporte marítimo puede representar hasta el 20% del costo final del producto, por lo que ese aumento añade entre el 10% y el 15% a lo que antes pagaban los fabricantes.

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Celebraciones como el Día de las Velitas podrían impactar la inflación en Colombia - Luisa González/Reuters

Por supuesto, la exposición no es igual en todos los mercados latinoamericanos. Colombia y Brasil producen parafina, una condición que reduce su dependencia directa de los suministros asiáticos. Además, en el mercado colombiano, Ecopetrol facilita el acceso de los fabricantes a esa materia prima. Sin embargo, los precios locales siguen la referencia internacional, de modo que las empresas también sienten el efecto del encarecimiento externo.

La situación de México es distinta. El país es el principal productor de velas de América Latina y, al mismo tiempo, el mayor importador regional de parafina porque la producción de Pemex no alcanza a cubrir la demanda de la industria.

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Colombia amortigua una dependencia regional de Asia

Venezuela dejó de producir parafina hace cerca de una década y depende en buena parte de las compras a Colombia. Lusinchi advirtió que la oferta exportable de Ecopetrol estará limitada porque la petrolera prioriza el abastecimiento del mercado colombiano.

El escenario obliga a Venezuela y a Ecuador a buscar suministros en China. Las operaciones de compra desde ese país pueden tomar unos 90 días, un plazo que exige previsión para evitar faltantes de materia prima en las fábricas.

La fecha del 7 de diciembre eleva la sensibilidad de cualquier variación de costos. Para algunos fabricantes colombianos, el Día de las Velitas puede concentrar hasta el 40% de las ventas de todo el año, según Lusinchi. El dirigente comparó ese peso comercial con el Día de Muertos en México. Para algunas fábricas mexicanas, esa celebración puede equivaler a la mitad de los ingresos anuales.

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En Colombia se venden más de 200 a 240 millones de velas durante la temporada de fin de año, concentrando su mayor venta en el tradicional Día de las Velitas (7 de diciembre) - Colprensa

Y es que la preparación de diciembre empieza varios meses antes. Lusinchi relató que, durante una visita a fabricantes colombianos, observó líneas de producción dedicadas a velas de colores y bodegas llenas de mercancía lista para salir al mercado.

Enfatizó que a estas alturas del calendario, el producto debe estar ya en manos de mayoristas y distribuidores para que alcance los puntos de venta a tiempo. Esa planificación explica por qué el sector no prevé escasez inmediata, pese a la presión sobre las materias primas y los fletes.

Reducción de la dependencia de un solo proveedor

Para el mediano plazo, Alafave recomienda a sus miembros ampliar la lista de proveedores y evitar la dependencia de un único país de origen. La Asociación considera que esa estrategia permitiría reducir la vulnerabilidad de la industria ante alteraciones en rutas marítimas o mercados internacionales.

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El sector también espera una eventual reactivación de la refinería venezolana que antes producía unas 12.000 toneladas anuales de parafina. Lusinchi aclaró que no existe certeza sobre la fecha de puesta en marcha ni sobre el volumen que podría recuperar esa instalación.

Ecopetrol, por su parte, invierte para ampliar y hacer más eficiente su producción de parafina, según el presidente de Alafave. La mayor disponibilidad regional podría aliviar parte de la dependencia de importaciones, aunque los precios seguirían vinculados a las referencias internacionales.

La demanda, mientras tanto, sigue en expansión. En Colombia y otros países de la región crecieron los emprendimientos de velas artesanales, encabezados en gran parte por mujeres y acelerados después de la pandemia.

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Remarcó que los fabricantes también enfrentan la competencia de velas chinas de bajo valor agregado. AmilLusinchi sostuvo que “las marcas latinoamericanas conservan una base de consumidores fieles, en particular aquellas con alrededor de medio siglo de presencia en sus mercados”.