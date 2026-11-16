Aida Victoria Merlano expuso chats con el Agropecuario y reveló que tuvo un escolta en su casa tras amenazas

Aida Victoria Merlano hizo señalamientos contra su expareja, 'El Agropecuario', y recordó las situaciones que aseguró haber vivido durante su relación. - crédito montaje @aidavictoriam/ Instagram

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La influencer Aida Victoria Merlano publicó en sus historias de Instagram un mensaje dirigido a su expareja sentimental, Juan David Tejada, conocido en redes sociales como ‘El Agropecuario’, en el que aseguró que tuvo un escolta durmiendo en la sala de su casa durante tres meses después de las amenazas que, según afirmó, recibió de él.

La creadora de contenido también manifestó que atravesó dificultades durante el periodo de lactancia de su hijo debido al estrés que le habrían ocasionado esas situaciones. Además, señaló a ‘El Agropecuario’ de haberse quedado con varias de sus pertenencias y de dejarla con deudas después del nacimiento del menor.

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“Estuve 3 días sin poder lactar a mi hijo por el estrés y la am3nazadera que me tenías. Te llevaste mi plata, mi camioneta, mis relojes... Me dejaste ilíquida y con deudas recién parida”, escribió.

En la misma publicación, Aida Victoria Merlano hizo referencia a las dificultades económicas que aseguró haber enfrentado y agregó: “Pero Dios es tan bueno, que me paró del piso cuando sentí que no podía más. LO QUE TE VIENE ES KARMA, porque arriba de Dios no vive nadie”.

Los mensajes de WhatsApp que publicó Aida Victoria Merlano

Junto con sus declaraciones, la influencer compartió capturas durante la misma historia de Instagram de pantalla de una conversación de WhatsApp del 24 de septiembre de 2025, en la que intercambió mensajes con Juan David Tejada.

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En uno de los fragmentos, él le escribió un insulto y Merlano respondió: “Nos vemos ante un juez. Besitos y te cuidas, hombre espectacular”.

La conversación continuó con mensajes en los que Tejada manifestó que le haría llegar unas cosas y aseguró que no estaba jugando. También escribió: “Pero te lo juro por lo más sagrado vamos a ver cómo nos toca”.

Ante esos mensajes, la influencer insistió en su respuesta: “Bueno, nos vemos ante un juez”.

En otro fragmento de la conversación, Tejada escribió: “Para q aprendas q a los hombres se tienen a respetar q no podes ir pasando por encima de todo el mundo”.

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Las capturas fueron difundidas por Aida Victoria Merlano como parte de sus publicaciones sobre la relación que mantuvo con el creador de contenido.

Aida Victoria Merlano reveló que tuvo un escolta durmiendo en su casa durante tres meses tras las amenazas que afirmó haber recibido. - crédito @aidavictoriam/Instagram

La reacción de Aida Victoria Merlano tras la derrota de ‘El Agropecuario’ en Stream Fighters 5

Las publicaciones de Aida Victoria Merlano se conocieron pocas horas después de su reacción a la derrota de Juan David Tejada frente a Daren Ramírez en Stream Fighters 5, evento realizado el sábado 14 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

El enfrentamiento entre ambos creadores de contenido terminó apenas cinco segundos después del inicio del primer asalto, cuando Ramírez conectó dos golpes consecutivos que le dieron la victoria.

Tras el resultado, Merlano publicó una historia de Instagram en la que hizo varios gestos sarcásticos y escribió: “Ah, es que tú ganas es cuando le das trompadas a las mujeres”.

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Al día siguiente, el 15 de noviembre, difundió los mensajes sobre las situaciones que aseguró haber vivido durante su relación con Tejada.

Aida Victoria Merlano recordó que su expareja intentó golpearla y se burló de lo que vivió el influenciador en la pelea (@aidavictoriam/IG)

¿Qué dijo ‘El Agropecuario’ después de su derrota?

Por su parte, Juan David Tejada compartió el 15 de noviembre un mensaje de su hija en el que reconoció su esfuerzo y agradeció a quienes lo apoyaron durante su participación en Stream Fighters 5.

“Te adoro, amor mío, gracias por estar ahí siempre, al igual que toda la gente que nos apoyó”, expresó.

También se refirió al resultado del combate y aseguró que continuará preparándose: “No se dieron los resultados, pero vamos a trabajar el triple porque vamos a lograrlo. Gracias, gente, por todos los mensajes bonitos”, escribió.

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La expareja de Aida Victoria Merlano quedó en la mira de las redes sociales por la rápida resolución de su combate (@Westcol/Kick)