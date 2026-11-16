DEA reacciona a la muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo: "El sacrificio de Kiki nunca será olvidado"

La agencia antidrogas de Estados Unidos respondió al fallecimiento de Miguel Ángel Félix Gallardo. (CUARTOSCURO)

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La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) reaccionó este domingo 15 de noviembre a la muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara, ocurrida en el hospital privado Country 2000 de Guadalajara, Jalisco, a los 80 años.

Terry Cole, director de la agencia antidrogas de Estados Unidos, recordó el asesinato del agente Enrique “Kiki” Camarena como el crimen que definió el legado del narcotraficante, quien pasó los últimos 37 años de su vida entre rejas.

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“El capo del cártel que construyó un imperio de violencia y orquestó el brutal asesinato del agente especial de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena ha muerto en custodia después de más de 37 años tras las rejas. El sacrificio de Kiki nunca será olvidado, ni tampoco los criminales y la corrupción detrás de su muerte”, declaró Cole en un post en X.

Reacción de Terry Cole, jefe de la DEA. (Captura de pantalla)

Cole cerró el comunicado de la DEA con una frase dirigida a los agentes en activo: “Su valentía vive en cada agente que lleva a cabo nuestra misión, y nuestra búsqueda de la verdad y la justicia nunca terminará.”

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Félix Gallardo fue excarcelado de urgencia la tarde del viernes 13 de noviembre y trasladado en ambulancia, con apoyo aéreo y resguardo terrestre de la Policía Estatal de Jalisco, al hospital Country 2000, en la colonia Lomas del Country, después de presentar niveles bajos de oxigenación. Falleció el domingo 15 de noviembre alrededor de las 14:00 horas por falla orgánica múltiple, según confirmó la Secretaría de Seguridad de Jalisco.

Félix Gallardo acumuló 77 años de condenas

El narcotraficante cumplía en el penal de Puente Grande dos sentencias distintas. La primera, de 40 años, fue impuesta en el año 2000 por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho. La segunda, de 37 años, llegó en 2017 por el homicidio de Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala, ocurrido en febrero de 1985. La justicia mexicana determinó que las penas debían compurgarse de forma sucesiva, lo que significaba que, de haber sobrevivido, no hubiera salido libre hasta 2066.

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Miguel Ángel Félix Gallardo gozó de fama y fortuna en el narcotráfico gracias que supo manejar como una empresa al Cártel de Guadalajara al "importar" a México la cocáina de Colombia y llevarla a Estados Unidos

El crimen del agente Camarena fue el detonante de su caída. La presión de Washington sobre el gobierno de Miguel de la Madrid se intensificó tras el secuestro, tortura y asesinato del agente encubierto de la DEA, que investigaba al Cártel de Guadalajara. Sus socios Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”, fueron capturados ese mismo año de 1985. Félix Gallardo logró permanecer prófugo cuatro años más.

Fue detenido el 8 de abril de 1989 en una casa de la calle Cosmos, en Guadalajara, sin un solo disparo. Javier Coello Trejo, entonces subprocurador en la lucha contra las drogas, relató en sus memorias que un equipo de apenas tres elementos lo localizó interviniendo los teléfonos de los reclusorios, y que lo ubicaron cuando el capo pidió mariscos a domicilio tras una noche de fiesta.

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De policía judicial a arquitecto del primer gran cártel mexicano

Los tres fundadores del Cártel de Guadalajara fueron denunciados por la familia Camarena. (Infobae)

Miguel Ángel Félix Gallardo nació el 8 de enero de 1946 en Bellavista, Sinaloa. Ingresó a los 17 años a la Policía Judicial Estatal y quedó asignado como escolta del entonces gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis, quien fue padrino de su boda con María Elvira Murillo.

Después abandonó la corporación para incorporarse a la organización de Pedro Avilés Pérez, conocido como “El León de la Sierra”, considerado uno de los pioneros del tráfico de drogas desde el noroeste de México hacia Estados Unidos.

A mediados de los años setenta se trasladó a Guadalajara, donde junto con Caro Quintero y Fonseca Carrillo fundó en 1980 el Cártel de Guadalajara, la primera gran organización criminal que controló las rutas del trasiego de droga en México. Fue el primer cártel en establecer vínculos con organizaciones colombianas, haciendo pactos con Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha para trasladar cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos a través de México.

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Estando ya preso, siguió dando órdenes a su organización desde el reclusorio a través de teléfono móvil, hasta que fue trasladado a una prisión de máxima seguridad.

En ese momento, el Cártel de Guadalajara se fragmentó: surgieron el Cártel de Tijuana de los hermanos Arellano Félix, el Cártel de Sinaloa encabezado por Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán, y el Cártel de Juárez de Amado Carrillo Fuentes.

En su única entrevista televisiva negó todo y se describió como “un cadáver”

(Captura Telemundo) (Imagen Ilustrativa Infobae)

En agosto de 2021, en su única entrevista frente a una cámara de televisión, concedida a la periodista Issa Osorio de Telemundo, Félix Gallardo negó haber pertenecido al narcotráfico, haber conocido a ‘Kiki’ Camarena, a Caro Quintero, a Fonseca Carrillo y a Pablo Escobar.

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“Nunca existieron cárteles en Guadalajara. Me dediqué a la agricultura y a la ganadería desde chico. También tenía unas farmacias y dos viejos hoteles”, afirmó.

Sobre su detención, dijo que fue golpeado y sacado de su domicilio sin orden de aprehensión: “Fui golpeado, sacado en menos de un minuto y quebrado cuatro costillas. Pregunté el motivo y lo único que recibí fue más tortura”. Negó además haber pensado alguna vez en fugarse.

En esa misma conversación describió su estado físico con crudeza. “Mi salud es pésima. Mi familia está haciendo un hoyo para yo ser enterrado en un árbol. No tengo pronóstico de vida ninguno”, declaró el capo, quien para entonces ya había perdido la vista de un ojo, padecía sordera, no podía caminar sin resbalarse y usaba oxígeno por una neumonía grave.

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Las autoridades penitenciarias de Jalisco confirmaban desde 2021 el deterioro. El director general de Reinserción Social del estado, José Antonio Pérez, dijo ese año que Félix Gallardo “debería estar en un resguardo domiciliario” dadas sus enfermedades irreversibles. En 2022, un juez federal le concedió el beneficio de prisión domiciliaria, aprobado incluso por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. El traslado nunca se ejecutó por objeciones de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el brazalete electrónico. Se quedó en Puente Grande hasta el viernes en que su cuerpo cedió.