México

Sheinbaum aterriza en Shenzhen para participar en la cumbre de la APEC China 2026

El viaje marca el primer acercamiento de un mandatario mexicano a China desde 2017

Claudia Sheinbaum Pardo
SHENZHEN, CHINA, 15NOVIEMBRE2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México arribo a la ciudad china para participar el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) China 2026. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM
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Claudia Sheinbaum llegó a Shenzhen, en el sureste de China, para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra los días 18 y 19 de noviembre, y donde sostendrá un encuentro bilateral con el presidente chino Xi Jinping.

El avión que trasladó a la mandataria aterrizó el 16 de noviembre a las 11:30 hora local, 3:30 GMT, de acuerdo con la plataforma de seguimiento de vuelos FlightAware. Sheinbaum salió de México el domingo en vuelos comerciales, con una agenda diplomática concentrada en pocas jornadas.

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Es la primera visita de un mandatario mexicano a China desde 2017

Se trata del primer viaje de Sheinbaum al gigante asiático desde que asumió la Presidencia en octubre de 2024. También es la primera visita de un mandatario mexicano a China desde 2017, cuando Enrique Peña Nieto participó en un Diálogo de Mercados Emergentes y Países en Desarrollo en Xiamen.

Antes de viajar, la presidenta mexicana adelantó los objetivos del encuentro en su cuenta de X. “Viajamos hacia Shenzhen para representar a México en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) China 2026; la agenda de actividades incluye reunión con empresarios de países miembros”, escribió.

Claudia Sheinbaum
SHENZHEN, CHINA, 15NOVIEMBRE2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México arribo a la ciudad china para participar el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) China 2026. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

En el mismo mensaje, Sheinbaum detalló su participación ante medios durante la cumbre. “Además, participaré en la conferencia de prensa matutina para informar avances de este encuentro internacional”, señaló la mandataria.

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El encuentro con Xi ocurre tras aranceles mexicanos de hasta 50% a productos chinos

La reunión con Xi Jinping se da en un contexto de tensión comercial. México aprobó en 2025 incrementos arancelarios de hasta 50% sobre determinados productos procedentes de países sin tratado de libre comercio con el país, entre ellos China.

Pese a ese antecedente, Sheinbaum buscará impulsar en Shenzhen su estrategia de inversiones conocida como Plan México, además de diversificar las relaciones económicas del país. El comercio exterior mexicano depende en gran medida de EEUU.

El secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, informó que además de China, Canadá, Vietnam y Australia solicitaron encuentros bilaterales con la presidenta durante su estancia en la cumbre.

La mandataria tiene previsto intervenir ante representantes empresariales de la APEC durante las sesiones de trabajo. El viaje forma parte de un calendario breve: Sheinbaum debe regresar a México para encabezar el viernes 20 de noviembre los actos por el aniversario de la Revolución mexicana.

Claudia Sheuinbaum
El viaje marca el primer acercamiento de un mandatario mexicano a China desde 2017 y ocurre tras los aranceles de hasta 50% que México impuso a productos sin tratado comercial. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

La visita a Shenzhen adquiere un peso adicional de cara a 2028, año en que México asumirá la presidencia del foro APEC. Antes de esa fecha, la cumbre de 2027 se realizará en Vietnam.

El viaje de Sheinbaum combina así la negociación comercial bilateral con China y el posicionamiento de México dentro del esquema multilateral de la cuenca del Pacífico, en un año marcado por tensiones arancelarias tanto con Washington como con Beijing.

La delegación que acompaña a Sheinbaum en China

Días antes de viajar, Claudia Sheinbaum Pardo informó que la acompañarían los titulares de Relaciones Exteriores, Economía, Semarnat y Secihti. Lo dijo al responder una pregunta sobre la comitiva que viajaría al país asiático.

En Relaciones Exteriores, el cargo lo ocupa Roberto Velasco, designado por Sheinbaum como secretario tras la salida de Juan Ramón de la Fuente. Velasco se desempeñaba como subsecretario para América del Norte y fue ratificado por el Senado el 8 de abril de 2026.

La cartera de Economía la encabeza Marcelo Ebrard Casaubón, quien ha liderado las conversaciones comerciales con China durante este año.

Por Semarnat viaja Alicia Bárcena Ibarra, titular de la dependencia ambiental del Gobierno federal, mientras que la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación está representada por su titular, Rosaura Ruiz Gutiérrez.

Durante la ausencia de la mandataria, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezará las conferencias matutinas en México.

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