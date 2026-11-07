Abelardo de la Espriella respaldó al director del Dapre tras la intrusión en su vivienda: “¡Quien se mete con Carlos, se mete con el presidente!”

El presidente Abelardo de la Espriella indicó que se encargará de redoblar la seguridad contra el director del Dapre, Carlos Ríos, tras los recientes hechos denunciados (Luisa González/REUTERS - Colprensa)

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Con un enérgico mensaje en su perfil de X, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, expresó su respaldo al director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Andrés Ríos, después de que se informara de que tres hombres fueron sorprendidos dentro de la vivienda del funcionario, todos ellos con antecedentes penales.

En su mensaje, emitido en la mañana del sábado 7 de noviembre, De la Espriella vinculó cualquier ataque contra Ríos con la figura presidencial. “¡Quien se mete con Carlos Ríos, se mete con el presidente de la República!”, escribió el mandatario, que cerró filas en apoyo al funcionario, que ha hecho una serie de denuncias que salpicarían al Gobierno de Gustavo Petro.

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El pronunciamiento del primer mandatario se produjo luego de que el vocero del Gobierno, Miller Soto, reveló que las autoridades de protección encontraron a tres personas dentro de la residencia de Ríos el 28 de octubre. Según la Presidencia, los hombres tenían antecedentes judiciales por homicidio y hurto agravado, lo que levantó sospechas sobre su presencia.

Con este mensaje, el presidente Abelardo de la Espriella expresó su respaldo a Carlos Ríos, director del Dapre, frente a la reciente invasión a su residencia (@ABDELAESPRIELLA/X)

De la Espriella dijo que Carlos Ríos no estará “solo ni desprotegido”

En su pronunciamiento, el jefe de Estado reiteró que el director del Dapre cuenta con su apoyo ante las denuncias que formuló sobre presuntas irregularidades en la pasada administración; en especial, al poner de conocimiento al país sobre la aparente existencia de al menos 48 mujeres que fueron, según su versión, instrumentalizadas en favor del Gobierno.

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“Ningún miembro de nuestra manada estará solo ni desprotegido”, resaltó De la Espriella, que agregó que “cuando atacan a uno solo, nos atacan a todos”. En el mismo mensaje, el presidente aseguró que acompañará a Ríos y a su familia frente a las situaciones de riesgo denunciadas y se encargará de garantizar su seguridad frente a lo que serían intimidaciones.

“Carlos Ríos cuenta con toda mi solidaridad, mi respaldo y mi compromiso de garantizar su protección y la de toda su familia”, expresó en la publicación el primer mandatario. Las denuncias que Carlos Ríos está haciendo sobre corrupción, irregularidades y conductas inadmisibles deben investigarse hasta las últimas consecuencias”, señaló el gobernante.

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Los tres sospechosos, que tienen antecedentes penales, fueron encontrados dentro de la vivienda del director del Dapre, Carlos Ríos, el 28 de octubre; según informó el vocero Miller Soto (@infopresidencia/X)

Presidencia relacionó la intrusión con las denuncias de Ríos

En su pronunciamiento, el vocero Soto informó que la entrada de los tres hombres a la vivienda ocurrió días después de un debate de control político en el Senado, efectuado el 21 de octubre, en el que Ríos denunció una presunta contratación de 48 mujeres mediante órdenes de prestación de servicios a cambio de favores personales en la administración Petro.

Las acusaciones forman parte de una indagación preliminar de la Fiscalía General de la Nación, que ordenó revisar carpetas contractuales del Dapre y recolectar elementos materiales probatorios; una denuncia que tomó fuerza tras las revelaciones de Deicy Jiménez, quien señaló al exmandatario por entregarle órdenes de prestación de servicios a cambio de sexo.

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Soto afirmó que los hombres con antecedentes penales fueron localizados dentro del inmueble y subrayó la cercanía de los hechos con las denuncias del funcionario. “No en la esquina, no a unos cuantos metros, no en la acera de enfrente, dentro, en las mismas instalaciones internas de la residencia del doctor Ríos”, dijo el vocero presidencial.

Carlos Ríos llegó al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) por instrucción directa del mandatario Abelardo de la Espriella (César Carrión/Presidencia)

En ese orden de ideas, el funcionario encargado de comunicar los hechos a la opinión pública agregó que las autoridades buscan a una cuarta persona que fue vista cerca del colegio de los hijos del director del Dapre y que escapó antes de que los uniformados pudieran identificarla. Fue la situación la que llevó al presidente a pronunciarse en sus redes.

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Gobierno prometió medidas de protección para Ríos y su familia

De esta manera, la Casa de Nariño rechazó cualquier acto de intimidación contra Ríos y su núcleo familiar. El Ejecutivo indicó que desplegará sus capacidades de protección para garantizar la seguridad del funcionario, que recientemente fue blanco de duros señalamientos por parte de Petro, por aparentes conductas contra funcionarias del Dapre, aún sin demostrar.

De la Espriella sostuvo que las amenazas no pueden frenar las denuncias. “No permitiremos que las amenazas, las intimidaciones o el miedo silencien a quienes denuncian la corrupción”, escribió el mandatario, que cerró su publicación con una consigna dirigida a sus seguidores: “En esta manada nadie abandona a nadie. ¡Bienvenidos a la Patria Milagro!“, dijo.

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