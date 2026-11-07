Atacaron con explosivos el peaje Mondomo en Santander de Quilichao: solo reportan daños estructurales

Daños en el peaje de Mondomo en el Cauca tras ataque con drones explosivos (redes sociales)

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Un ataque con explosivos contra el peaje Mondomo, en la vía entre Popayán y Santander de Quilichao, dejó daños en la infraestructura durante la madrugada de este sábado 7 de noviembre de 2026. La concesionaria Nuevo Cauca S. A. S. confirmó que no hubo personas lesionadas.

El hecho ocurrió en la vereda Cachimbal, en Santander de Quilichao, en el punto de referencia 60+900. De forma preliminar, el ataque habría sido ejecutado mediante drones y sería atribuido a las disidencias de las Farc.

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En su comunicado No. 16, Nuevo Cauca rechazó el “ataque sistemático perpetrado contra el peaje Mondomo” y señaló que este tipo de acciones “no tienen justificación”, debido al riesgo que representan para las comunidades cercanas, sus trabajadores y los usuarios de la carretera.

La empresa indicó que sus equipos técnicos revisan las afectaciones materiales para determinar su alcance. También agradeció la presencia del Ejército Nacional y solicitó que el acompañamiento de la fuerza pública se mantenga de forma permanente en las estaciones de peaje.

“Es evidente que no nos enfrentamos a hechos aislados, sino a una problemática sistemática”, afirmó la concesionaria, al referirse a los hostigamientos contra infraestructura vial en el Cauca.

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Nuevo Cauca pidió a las autoridades reforzar los mecanismos de seguridad para garantizar la operación del corredor concesionado.

La concesionaria Nuevo Cauca S. A. S. confirmó que no hubo personas lesionadas (@nuevocauca)

Explotó una moto en un peaje de la Vía Panamericana

Una explosión cerca del peaje El Bordo, en el sector de La Sierra, Cauca, afectó la vía Panamericana durante la mañana del sábado 31 de octubre de 2026. El Ejército Nacional atribuyó de forma preliminar el hecho a la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc y confirmó que no hubo personas heridas ni fallecidas.

El artefacto explosivo detonó en un tramo de la carretera que comunica al suroccidente del país con Nariño. La explosión dejó daños materiales en el corredor, aunque la institución militar indicó que el tránsito por la vía internacional no presentó alteraciones.

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Unidades de la Brigada 29 llegaron al sector para revisar el lugar, descartar la presencia de otros artefactos y reforzar la seguridad de la comunidad y de los viajeros.

Es el segundo ataque contra el peaje en menos de un mes

La acción ocurrió en el mismo sector donde, el 12 de octubre, explotó un carrobomba que dejó tres personas heridas. En ese caso, el Ejército también responsabilizó al Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) estructura Carlos Patiño, organización vinculada por las autoridades con alias Iván Mordisco.

Tras el nuevo episodio, las autoridades recomendaron a los conductores no acercarse a la zona y atender las indicaciones de la Fuerza Pública mientras avanzaban las labores de verificación.

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Afectaciones en la vía Panamericana tras ataque armado cerca del peaje El Bordo en La Sierra, Cauca - crédito @Ejercito_Div3/X

El Ejército rechazó el uso de explosivos en cercanías de la población civil e invitó a los ciudadanos a alertar sobre personas, vehículos u objetos sospechosos a través de la línea 107.

La ministra de Transporte anunció refuerzo de seguridad en la Panamericana

La ministra de Transporte condenó el atentado contra el peaje El Bordo, también identificado como El Mango, y señaló que se trata del segundo hecho contra esa infraestructura en menos de un mes.

“Estos ataques atentan contra la infraestructura, la seguridad de las comunidades y la conectividad de la región”, afirmó la funcionaria.

La ministra sostuvo que los grupos armados ilegales buscan afectar las carreteras, las obras y los peajes para preservar sus actividades ilícitas. “Cada carretera que se construye y cada corredor que se recupera representa más oportunidades para las comunidades y menos espacio para el crimen”, expresó.

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La ministra de Transporte rechazó el nuevo ataque contra el peaje El Mango, ubicado en La Sierra, Cauca, y advirtió que se trata del segundo hecho de este tipo en menos de un mes (@elsanoguerabaq/X)

Además, anunció la adquisición de equipos para desplegar el Plan Meteoro, junto con las Fuerzas Militares y la Policía, en la vía Panamericana y otros corredores estratégicos del Cauca. “No vamos a permitir que el terrorismo intimide a las comunidades ni se tome nuestras carreteras”, concluyó.