¡Sorpresa! Tu perrito chihuahua tiene ADN de coyote

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La raza desciende de caninos indígenas que pudieron haber sido mezclados intencionalmente con coyotes salvajes mucho antes de que los europeos llegaran a América.

Un observador despistado podría suponer que los chihuahuas descienden de furiosos cepillos de dientes eléctricos. Históricamente, el temblor característico de la raza se ha atribuido a una neurosis común y corriente o a una baja tolerancia a las corrientes de aire frío.

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Pero un nuevo estudio publicado en la revista Nature Communications sugiere una explicación más poética: escondido dentro de ese cuerpo de dos kilos hay un fragmento microscópico de coyote que intenta salir.

Investigadores de la Universidad de Stanford estaban probando un nuevo algoritmo de software diseñado para analizar la ascendencia genómica de cualquier especie en alta resolución. Por un feliz accidente, el equipo descubrió que, a diferencia de casi todas las demás razas de perros, los chihuahuas portan indicios distintivos de ADN de coyote, muy probablemente integrados mucho antes de que los europeos pisaran América.

Se cree que el linaje del chihuahua se remonta al techichi, un pequeño animal de compañía que no ladraba, domesticado por la civilización tolteca a fines del primer milenio y que desde entonces se ha extinguido. Alexander Ioannidis, un genetista de Stanford que colaboró en el artículo, señala que los chihuahuas contemporáneos aún conservan aproximadamente una porción de un 4 por ciento de su ascendencia de estos perros previos al contacto.

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Y enterrados en lo profundo de esa fracción hay restos ocultos y aún más pequeños de un antiguo encuentro entre esos perros nativos y coyotes.

"Debido a que la baraja genética se mezcla y se corta al azar con cada nueva generación, los emparejamientos antiguos dejan migajas ancestrales mucho más pequeñas", dijo Ioannidis. "La naturaleza minúscula de estos fragmentos confirma que este cruce ocurrió en el pasado distante".

Aunque el concepto de la hibridación canina temprana no es del todo nuevo, la precisión del hallazgo sí lo es, dijo Adam Boyko, genetista canino de la Universidad de Cornell y fundador de Embark, una empresa de pruebas de ADN para perros con sede en Ithaca, Nueva York.

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"Esta no es la primera evidencia que hemos visto cruces precolombinos entre perros y coyotes", dijo. "Pero es la primera vez que hemos identificado con precisión estos segmentos genéticos mixtos en perros modernos del Nuevo Mundo".

Hoy en día, ese emparejamiento sobrevive solo como un aullido fantasma: un fragmento de vida silvestre atrapado dentro de una criatura que, señaló Ioannidis, cabe cómodamente en una bolsa de tela.

Una prueba adicional de que estos segmentos son reliquias antiguas en lugar de anomalías modernas radica en el árbol genealógico del chihuahua, dijo Ioannidis. Se identificaron fragmentos genéticos idénticos en el perro crestado chino, lo que confirma que las dos razas son parientes evolutivos cercanos.

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"Sospecho que estos fragmentos de ADN de coyote se remontan a antiguos encuentros entre perros y coyotes en México entre los perros fundacionales que con el tiempo engendraron ambas razas modernas", dijo Ioannidis. Pero los investigadores necesitarían secuenciar más genomas de chihuahuas para reunir una biblioteca más grande de estos fragmentos híbridos, junto con un mapa exhaustivo de genomas de coyotes de toda América del Norte, para probar esta hipótesis de origen regional.

"Todo perro doméstico puede rastrear su linaje hasta los lobos del Viejo Mundo", dijo Ioannidis, y agregó que los coyotes ocupan una rama completamente separada del árbol evolutivo. "Las cartas de presentación genéticas que se encuentran en el chihuahua son inconfundiblemente de coyote, no alguna firma perdida hace mucho tiempo y exclusiva de los antiguos perros americanos".

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Los registros históricos sugieren que una unión entre coyotes y caninos indígenas no fue un accidente. La literatura apunta hacia un programa de cría intencional en el México precolombino, dijo Ioannidis. La disparidad de tamaño entre un coyote estándar y el techichi, mucho más pequeño, hace que el cruce natural sea difícil de imaginar, pero la mecánica no es imposible. Los caninos salvajes de tamaños muy diferentes se aparean con éxito, dijo Ioannidis.

Los dueños de chihuahuas saben que sus mascotas exhiben rutinariamente la audacia de los superdepredadores, por lo que puede ser tentador atribuir esta ferocidad a su sangre de coyote salvaje. Pero a la ciencia le encanta arruinar una buena historia.

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Incluso los rasgos que parecen simples, como la altura, son en realidad bastante complejos, dijo Ioannidis. Al igual que la mayoría de los perros falderos diminutos, el chihuahua debe su estatura a una anomalía genética específica que frena el crecimiento celular. A lo largo de generaciones, los criadores humanos emparejaron selectivamente a los animales más pequeños para cultivar un estado permanente de enanismo canino.

La misma complejidad se aplica a los rasgos de comportamiento. "Debido a que el ADN de coyote constituye apenas una décima de un 1 por ciento del genoma del chihuahua, es probable que su contribución al comportamiento sea insignificante, si es que existe en absoluto", dijo Ioannidis.

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Pero aislar esos grupos genómicos específicos y aclarar qué papel desempeñan sigue siendo posible. "Me sorprendería si esa fracción no produjera absolutamente nada, pero confirmarlo requiere un tamaño de muestra muchísimo mayor que los tres chihuahuas secuenciados analizados en nuestro estudio actual", dijo Ioannidis.

Elinor Karlsson es genetista en Darwin's Ark, un proyecto de ciencia ciudadana que mapea los genomas de perros de compañía. Dijo que le gustó el estudio porque mira más allá de la ascendencia de las razas modernas para rastrear segmentos individuales de ADN hasta antiguas poblaciones globales.

Los resultados también llaman la atención sobre la desaparición de los perros indígenas después de la colonización europea, lo cual sigue siendo un enigma histórico, dijo Ioannidis. Mucho antes de que los caballos españoles trotaran por las Grandes Llanuras, los caninos indígenas eran elementos omnipresentes de la vida cotidiana, y servían como robustos animales de carga que arrastraban mercancías por todo el continente a la manera de los huskies prehistóricos.

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Después de la colonización, esa extensa población pareció desvanecerse por completo, dejando tras de sí poco más que ecos genéticos ocultos dentro de los perros más pequeños del mundo.