El vuelo de Bolsonaro a EE. UU. contó con la ayuda de un asesor de Milei

FILE Ñ President Javier Milei of Argentina joins Flvio Bolsonaro, right, on stage for the launch of BolsonaroÕs presidential campaign in Sao Paulo, Brazil on July 25, 2026. A top adviser to Milei reportedly met Bolsonaro at an Argentine airport as the defeated candidate left Brazil, three people involved in the operation said. (Victor Moriyama/The New York Times)

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Un asesor de Javier Milei, el presidente de Argentina, se reunió con Flávio Bolsonaro, el candidato presidencial brasileño derrotado, en un aeropuerto argentino, dijeron tres personas involucradas en la operación.

Cuando Flávio Bolsonaro huyó de Brasil dos días después de perder las elecciones presidenciales del mes pasado y llegó a un aeropuerto en Argentina, un asesor de alto rango del presidente argentino lo estaba esperando en la pista.

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El asesor, Santiago Caputo, miembro del círculo cercano del presidente Javier Milei, se reunió con Bolsonaro en el aeropuerto de Puerto Iguazú el 27 de octubre, donde este último abordó un avión que finalmente lo llevó a él y a su familia a Miami, dijeron tres personas involucradas en la operación.

Caputo había viajado unos 1300 kilómetros el día anterior desde Buenos Aires, la capital de Argentina, a la región, y ayudó a coordinar la salida de Bolsonaro del aeropuerto, lo que incluyó acelerar el procesamiento de los pasaportes de la familia y el papeleo del vuelo, dijeron las personas.

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Bolsonaro enfrenta varias investigaciones penales en Brasil y, según las autoridades brasileñas, no había cumplido con una orden de entregar sus documentos de viaje.

Al igual que otras personas entrevistadas para este artículo, las tres personas familiarizadas con el esfuerzo para ayudar a Bolsonaro a llegar a Estados Unidos pidieron quedar bajo anonimato para discutir asuntos diplomáticos delicados.

En una entrevista el miércoles, Bolsonaro no reconoció haber recibido ayuda alguna del gobierno de Milei ni de ninguna otra autoridad. Dijo que no conocía a Caputo y que en el aeropuerto, "varios argentinos estaban a mi lado, no sé si uno de ellos era este tipo".

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Bolsonaro no explicó cómo pudo viajar internacionalmente y solo dijo que llegó a Estados Unidos por su cuenta. Pero los pasaportes brasileños de Bolsonaro habían sido cancelados y el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos le dio "un pase" para entrar al país. The New York Times también informó que un funcionario de la Casa Blanca coordinó el avión que Bolsonaro tomó a Miami.

Caputo, en un mensaje de WhatsApp, dijo que "no tuvo ningún rol" en los viajes de Bolsonaro y no respondió a las preguntas sobre su presencia en el aeropuerto. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina dijo que el gobierno argentino "no colaboró de ninguna forma con la salida de Bolsonaro de Brasil". Sin embargo, Bolsonaro agradeció públicamente al gobierno de Milei poco después de llegar a Miami.

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"Me gustaría agradecer al presidente Milei por su valentía, sentido de justicia y legalidad", escribió en un comunicado.

Asimismo, los aliados de Milei también celebraron el escape de Bolsonaro e insinuaron que su gobierno desempeñó un papel en ello.

"EL GOBIERNO DE @JMILEI ES EL GOBIERNO CON MÁS HUEVOS DE LA HISTORIA", escribió Juan Carreira, quien supervisa las comunicaciones digitales de Milei, en las redes sociales, y agregó: "Flávio Bolsonaro está a salvo de las garras del comunismo".

Caputo no ocupa ningún cargo oficial en el gobierno, pero, junto con la hermana de Milei, es uno de los asesores más cercanos del presidente y ejerce una influencia considerable sobre asuntos de política exterior e inteligencia.

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Milei, un aliado político de Bolsonaro y uno de los pocos líderes mundiales que no han reconocido la reelección del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no respondió a una solicitud de comentarios.

El papel de Caputo en el escape de Bolsonaro es otro ejemplo de cómo las alianzas personales y partidistas están remodelando la política latinoamericana. Una victoria de Bolsonaro en las elecciones presidenciales habría dado a la derecha en ascenso su mayor triunfo en América Latina.

Antes de las elecciones, Milei había participado en un evento de campaña con Bolsonaro en São Paulo e insultó a Lula, así como a un juez del Supremo Tribunal brasileño que ha sido blanco de la derecha en Brasil.

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Lula acusó a Milei de interferir en los asuntos internos de su país, llamó a consultas al embajador de Brasil en Argentina y pidió al embajador argentino que abandonara el país.

Brasil es el vecino y el mayor socio comercial de Argentina, y los expertos han advertido que un deterioro de la relación entre ambos países podría tener graves consecuencias económicas para Argentina.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil convocó la semana pasada al encargado de negocios de Argentina, el representante argentino de mayor rango que aún se encuentra en Brasilia, la capital, para pedir una explicación sobre la salida de Bolsonaro, según dos diplomáticos brasileños.

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Pablo Quirno, el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, negó en una publicación en X que se hubiera hecho tal solicitud.

El viaje de Bolsonaro ha alimentado innumerables informes contradictorios y ha generado muchas preguntas sin respuesta. Si bien las autoridades brasileñas le habían prohibido a Bolsonaro salir de Brasil, su paso por Argentina no parece haber violado ninguna ley argentina.

Bolsonaro no ha sido acusado de ningún delito.

A pesar de una orden judicial que le prohibía viajar a Bolsonaro debido a investigaciones que lo vinculan con una trama de lavado de dinero, no había alguna orden de arresto cuando Bolsonaro cruzó de Brasil a Argentina la noche del 27 de octubre con su esposa y sus dos hijas.

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Caputo llegó a Iguazú en un avión privado la noche del 26 de octubre, el día después de las elecciones en Brasil, dijeron dos de las personas involucradas en el traslado de Bolsonaro a través de Argentina.

Pasó gran parte del martes esperando a Bolsonaro en la ciudad fronteriza, incluso en una cafetería dentro de una gasolinera, dijo una de las personas.

Un avión privado distinto que transportaría a Bolsonaro también esperaba en el aeropuerto local. El avión es propiedad de una empresa argentina, Baires Fly, cuyo dueño, Luis Grande, dijo que había sido contratado por un intermediario que fletó el avión por 150.000 dólares.

Grande dijo que había utilizado el mismo avión para transportar a Lula dos veces, una vez para visitar a un expresidente argentino y en otra ocasión para viajar a La Habana, Cuba.

El avión había sido fletado el 26 de octubre y, en un principio, debía salir de Argentina esa misma noche, dijo Grande. Pero se retrasó porque los pasajeros "tuvieron problemas para llegar", dijo.

Bolsonaro finalmente cruzó la frontera argentina la noche siguiente, y luego entró al aeropuerto de Iguazú en una camioneta gris, dijeron dos de las personas.

Una vez allí, Caputo y sus ayudantes aceleraron los trámites de Bolsonaro para abordar el avión a través de migración, según las tres personas que dijeron haber presenciado la interacción. El grupo que acompañaba a Caputo incluía a dos agentes de una agencia pública conjunta argentino-paraguaya que administra un complejo hidroeléctrico en otra parte a lo largo de la frontera (Iguazú también se encuentra a lo largo de la frontera de Argentina con Paraguay).

El avión de Bolsonaro finalmente despegó justo después de la medianoche del miércoles.

Después de que el avión despegó, Caputo fue a buscar a un oficial de policía de menor rango que estaba grabando videos de la escena en la pista. Dos de las personas involucradas en la operación dijeron que Caputo le dijo que borrara los videos.

Ana Ionova colaboró con la reportería desde Miami.

Emma Bubola es una reportera del Times que cubre Argentina. Reside en Buenos Aires.

Ana Ionova colaboró con la reportería desde Miami.