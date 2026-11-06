Marco Rubio niega que dejará sus cargos para postularse a la presidencia

Guardar

El secretario de Estado y asesor de seguridad nacional del presidente Trump dijo que tenía la intención de seguir en el gobierno hasta el final.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, descartó el jueves los reportes de que planeaba abandonar el gobierno de Donald Trump y se negó a responder preguntas sobre su futuro político.

PUBLICIDAD

Trabajar para el presidente Trump hasta el final de su mandato "siempre ha sido mi plan", dijo en una entrevista con The New York Times.

En respuesta a los reportes de noticias que indicaban que consideraba una salida, Rubio dijo: "No sé de dónde salen estas cosas, para ser honesto contigo".

"Me encanta el trabajo que hago", continuó. "Y, además, siempre me río cuando dicen: 'Va a dejar su trabajo'. Y digo: '¿Cuál?'".

Rubio, quien también es el asesor de seguridad nacional de Trump, declinó responder preguntas sobre si consideraba postularse a la presidencia en 2028.

"Literalmente ya no hablaré de 2028", dijo en la entrevista, en su oficina de la Casa Blanca. "Simplemente no lo haré".

Rubio ha dicho que apoyaría al vicepresidente JD Vance si se postulara a la presidencia.

"JD es muy buen amigo mío", le dijo a NBC News en mayo. "Si JD se postula a la presidencia, creo que sería un candidato fenomenal. Lo he dicho públicamente, y lo diré de nuevo, seré la primera persona en anotarme y apoyarlo".

PUBLICIDAD

El miércoles, en un extenso mensaje publicado en redes sociales, Vance ofreció una dura crítica en su análisis poselectoral, un comentario que lo distanció de Trump. El vicepresidente culpó a la guerra con Irán por los desastrosos resultados electorales de los republicanos y dijo que estos se habían vuelto en contra de la política del gobierno sobre Israel y de su discurso sobre la economía. El presidente se ha alineado estrechamente con Israel y ha descartado las preocupaciones sobre la asequibilidad como un "engaño".

Inicialmente, Rubio evadió el tema cuando se le preguntó si estaba de acuerdo con la evaluación de Vance, y dijo que en realidad no estaba "involucrado en la política nacional".

PUBLICIDAD

Pero Trump llevó a Rubio al escenario en su mitin político el domingo en Kansas y lo colmó de elogios, bromeando con que podría tener que despedirlo porque se había vuelto "demasiado popular". Rubio habló brevemente y elogió a Trump por mantener a salvo a los estadounidenses.

Rubio explicó por qué estaba allí, como el funcionario de seguridad nacional designado para acompañar al presidente, y luego reconoció que Trump había dicho que la guerra fue un factor en las elecciones.

"Reconozco que el aumento del precio de la gasolina no es algo que se pueda promocionar en campaña ni de lo que alardeas", dijo.

Pero Rubio dijo que Trump "merece una enorme cantidad de reconocimiento" por tomar medidas que consideraba necesarias incluso si no eran populares entre los votantes.

PUBLICIDAD

"En última instancia, ese es el precio del liderazgo: es la disposición a hacer cosas que pueden no ser políticamente populares o convenientes, pero que son necesarias para tu país y su futuro a largo plazo", dijo.

Tyler Pager es corresponsal del Times en la Casa Blanca y reporta sobre el presidente Trump y su gobierno.

Anatoly Kurmanaev cubre Venezuela para el Times.