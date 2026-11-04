Keira Knightley sabe lo que se siente ser espiada. Hoy lo aprovecha y pone en práctica.

NYTSELECTS – Keira Knightley in London in October 2026. Once the victim of paparazzi stalking and tabloid phone hacks, the actress is starring in two projects that deal explicitly with surveillance. (Gabby Laurent/The New York Times)

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LONDRES -- Nadie le gritó a Keira Knightley cuando iba saliendo de una locación de ensayo al norte de Londres. Ninguna cámara hizo clic mientras caminaba unas cuantas cuadras hacia un bar del barrio, se acomodaba en una mesa de esquina y se quitaba los lentes de sol.

No siempre fue así.

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Knightley, de 41 años, tenía 16 cuando rodó la película que la lanzó al estrellato, "Jugando con el destino", y apenas 17 cuando la seleccionaron para la franquicia "Piratas del Caribe" y "Realmente amor". Pasó el final de su adolescencia y los primeros años de sus veinte haciendo películas de gran repercusión como "El rey Arturo" y "Orgullo y prejuicio" (que le valió una nominación al Óscar), mientras vivía bajo la mirada implacable de los paparazzi. Los fotógrafos, a menudo una docena o más, acampaban frente a su casa y la seguían por todo Londres; le gritaban "perra" y "puta" nada más para provocarla. Los tabloides jaquearon su teléfono.

"Sentía como si me hubieran lanzado de un cohete y el mundo entero se hubiera vuelto completamente loco", dijo una tarde a finales de septiembre mientras tomaba una botella de agua con gas. Recordó que la persiguieron hasta el consultorio de su terapeuta y le dijo que era la única paciente cuya paranoia era totalmente real.

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Knightley tenía estrategias en ese entonces. Intentaba arruinar las fotos usando la misma ropa durante días o quedándose quieta en la calle. Se volvió cada vez más introvertida. A los 22 años, sufrió lo que ella ha descrito como un colapso mental y dejó de actuar durante un año. Cuando regresó, tomó decisiones diferentes.

"Di un paso atrás muy consciente", expresó mientras miraba por la ventana y jugaba con un anillo en el dedo. "Definitivamente eso marcó mi carrera".

Eso fue hace casi dos décadas. Así que es una coincidencia --aunque tal vez no del todo-- que sus dos proyectos actuales --la serie de Netflix "Palomas negras" y una adaptación teatral en el West End de la película ganadora del Óscar "La vida de los otros"-- traten explícitamente sobre la vigilancia. En "Palomas negras", que regresa este jueves con su segunda temporada, interpreta a Helen, una espía a sueldo casada con el primer ministro de Gran Bretaña. En "La vida de los otros", interpreta a Christa-Maria, una actriz vigilada por un agente de la Stasi.

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"Tengo un vivo recuerdo de lo que es haber sido acechada; tengo un vivo recuerdo del escándalo de las intervenciones telefónicas", afirmó. "Así que me identifico con eso de una manera muy personal". Después objetó. "Pero estas historias son más interesantes que la conexión personal que tengo con el tema".

Al ser hija de actores, Will Knightley y Sharman Macdonald (también es dramaturga), dedicarse a la actuación le pareció algo inevitable. "Vengo de una familia de actores y escritores, así que eso es lo único que conocía", dijo Knightley.

Ya famosa desde su adolescencia, nunca asistió a una escuela de teatro. Pero sus padres, especialmente su papá, le enseñaron lo básico: análisis de guiones, trabajo emocional. Incluso en esa época, tenía un don especial para interpretar personajes reprimidos con grandes reservas de sentimientos --deseo, rabia, rebeldía-- bajo sus frías fachadas.

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La fachada es algo que siempre se le ha dado bien a Knightley. Es observadora y reservada por naturaleza. "En mi día a día, cuando trato con gente, suelo mantenerme al margen", expresó. "Emocionalmente, si me pones en una situación de mucho estrés, no vas a ver que se me note mucho". Disfruta esa distancia, esos límites. "Es bastante divertido jugar con ellos", dijo.

Gore Verbinski, el director de las tres primeras películas de "Piratas del Caribe", conoció a Knightley cuando tenía 17 años. Ya era una actriz de una fuerza extraordinaria. "Plutonio", así la describió, añadiendo una grosería para enfatizar. Mientras discutían el personaje que iba a interpretar --una joven encorsetada que se liberaba gracias a la piratería--, Verbinski ya podía ver "a la rebelde que se gestaba en su interior", comentó.

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No puedo decir que vi a esa rebelde durante la hora o dos que pasamos en el bar. Lo que vi fue, debido a las turbulencias de la primera etapa de la edad adulta de Knightley, algo incluso mejor. Vi a una mujer normal, con un humor seco, aparentemente equilibrada y profundamente comprometida con la vida familiar junto a su esposo, el músico James Righton, y sus dos hijas. Tendía a evitar el contacto visual, viendo por la ventana o alrededor del bar. Dadas sus primeras experiencias con la prensa, esto es comprensible.

Admitió, de manera amistosa, que no se prestaría a una entrevista como esta si no tuviera que hacerlo. "Si tuviera total libertad para decidir, solo serían los personajes los que se harían públicos", dijo.

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Incluso hoy en día, Knightley no entiende del todo por qué era un blanco tan frecuente de la prensa sensacionalista, aunque reconoce que otras mujeres de la época --Sienna Miller, Amy Winehouse, Lily Allen-- la pasaron igual o peor.

"Mi vida era muy tranquila", dijo. "De hecho, eso fue una especie de salvación, aunque suene gracioso. No podías culparte a ti misma".

Desde mediados de sus veintitantos, Knightley se ha inclinado por películas más pequeñas y no había tenido un papel tan importante en una serie desde que protagonizó una adaptación de PBS de "Doctor Zhivago" en 2002. Pero hace unos años, decidió buscar una serie que se filmara en Londres. Ella y el guionista Joe Barton ("Giri/Haji") comparten el mismo representante. Barton escribió el episodio piloto de "Palomas negras" en apenas una semana justo después de Navidad en 2022 y él y Knightley se reunieron en una cafetería dos semanas después.

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"Me cayó bien de inmediato, es muy sencilla y tiene un sentido del humor muy británico", recordó Barton.

Esa simpatía era esencial. Helen, que se casa con un miembro del Parlamento por órdenes de una oscura organización de espionaje, hace cosas muy malas. Sin embargo, el público necesitaba ponerse de su lado.

"El truco de la serie es lograr que el público se ponga del lado de personas que, objetivamente, son bastante inmorales", dijo Barton. "Necesitábamos ese carisma de estrella de cine". También reconoció en ella lo que Verbinski había visto: la capacidad de interpretar tanto la represión como la rebeldía.

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"Se le da muy bien interpretar a personas que intentan liberarse de las restricciones a las que están sometidas", dijo Barton. "Tiene una forma magnífica de encarnar a alguien que lucha contra los prejuicios que se tienen sobre ella misma".

Habiendo sido blanco de espionaje, tiene sentido que Knightley quiera explorar lo opuesto en su trabajo. Pero esa no es la razón por la que aceptó "Palomas negras" y el enfoque que da al personaje no es directamente personal.

"Quieres crear un ser humano que se comporte de manera extraña en determinadas circunstancias", dijo.

La peculiaridad de Helen --su amoralidad-- entusiasmó a Knightley. Como madre trabajadora, le interesó la forma en que el personaje separa su vida laboral de la familiar. Eso es lo más personal que puede llegar.

"Se lleva al extremo, pero la esencia es que tenemos múltiples caras para diferentes personas", dijo.

En la segunda temporada, los extremos son aún más violentos. El esposo de Helen (Andrew Buchan) se convierte en primer ministro. "Ella tiene más visibilidad, lo que significa que hay más en juego y eso es muy emocionante", dijo Knightley. "Aunque también significa que está un poco más limitada en lo que puede hacer".

La vulnerabilidad que conlleva la fama también es un tema de "Las vidas de los demás", la historia de un agente de la Stasi asignado para espiar a un dramaturgo y a una actriz. La obra reúne a Knightley con Robert Icke, que fue asistente de dirección en su debut teatral, una producción de 2009 de "El misántropo".

"Fue una presión de locos, porque ella nunca había estado en el escenario", recordó Icke. "Recuerdo haber visto cómo tuvieron que sacar a rastras a un paparazzi del balcón".

Él y Knightley se han mantenido en contacto y cuando terminó la adaptación, inmediatamente pensó en ella.

"A ella no le da miedo caer mal, no le da miedo interpretar personajes que se equivocan", dijo Icke. "Simplemente sabía que ella entendería dónde está esta mujer y por qué".

Al igual que Helen, Christa-Maria es moralmente flexible y ha descubierto cómo triunfar dentro de un sistema corrupto. "Me parece interesante la mentalidad de una sobreviviente, porque con mucha frecuencia no tienen principios morales bien establecidos", dijo Knightley. "¿Cómo se sobrevive en un sistema donde las reglas cambian constantemente y las estructuras de poder también? ¿Se puede ser auténtico o tienes que ser maleable?"

Esta es la primera vez que regresa al teatro desde una sombría adaptación de "Thérèse Raquin", de Émile Zola, que se presentó en Broadway en 2015. Ha tenido que readaptarse a los ritmos de los ensayos y al riesgo de presentarse frente a una audiencia en vivo. Se sentía en paz con ello, incluso con el riesgo.

"Ya tengo suficiente experiencia como para decir: 'Realmente espero que funcione, pero si no es así, me levantaré y seguiré adelante'", dijo Knightley.

Icke también había observado esto. "La persona que interpreta ese papel está significativamente más relajada y centrada, inevitablemente, que esa mujer de 24 años en el centro de una gran tormenta de atención mediática", afirmó. En aquel entonces, el mundo exterior era muy escandaloso; ahora hay menos ruido.

A Knightley le gusta eso. A veces extraña el ímpetu y el hambre de éxito que sentía en la juventud, pero está orgullosa de la carrera más tranquila que ha construido, de su familia y de sí misma. Hubiera preferido no haber alcanzado la mayoría de edad en medio de un remolino de escrutinio público y definitivamente pudo haber prescindido de la humillación pública. Pero no se arrepiente del todo del pasado. La convirtió, al igual que a los personajes que le atraen, en una sobreviviente.

"Fue una experiencia de las más intensas", dijo. "Pero sobreviví, salí adelante y me siento agradecida".

"No quitaría ninguna de esas películas", continuó. "Las grandes decisiones que me llevaron a ese nivel de exposición no las tomaría de otra manera. Las volvería a tomar".

Keira Knightley en Londres en octubre de 2026. (Gabby Laurent/The New York Times)