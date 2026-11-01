Trump y los republicanos cierran sus campañas con ataques personales desagradables

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Ante la reacción negativa por la inflación y el enojo con el presidente, los republicanos han recurrido a una avalancha de afirmaciones infundadas sobre los candidatos demócratas.

En Kansas, el senador Roger Marshall, un republicano vulnerable, dijo sin fundamentos que su oponente demócrata "probablemente está haciéndole grooming" a niños.

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En Texas, los republicanos han descrito a James Talarico, el candidato demócrata al Senado, como un "bicho raro" e insinuado que es gay, secretamente vegano y que está obsesionado con los niños transgénero porque hizo declaraciones apoyándolos en el pasado.

Y en Míchigan, los republicanos han atacado al candidato demócrata al Senado, Abdul El-Sayed, con ataques islamófobos. Trump ha descrito a El-Sayed como un "yihadista despiadado y violento".

Al enfrentar una reacción negativa por el aumento de los precios y trabajar para superar la profunda impopularidad del presidente, republicanos de todo el país han manchado a sus oponentes con ataques falsos, incendiarios y profundamente personales en la recta final de las elecciones intermedias.

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En muchos casos, están siguiendo el ejemplo de un presidente que ha reescrito repetidamente las reglas del discurso aceptable en la política estadounidense. Muchos de los ataques han provocado poco rechazo dentro del partido, pero algunos republicanos dicen que están preocupados por la tendencia.

"Es horrible", dijo el exsenador Jeff Flake, un republicano de Arizona y crítico de Trump. Flake, quien está apoyando a candidatos de ambos partidos en las elecciones intermedias, dijo que los republicanos habían tomado un camino más oscuro en sus mensajes: "Nos hemos vuelto progresivamente más groseros, crudos y vulgares. Pero esto parece ser un nuevo nivel".

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La estrategia corre el riesgo de ahuyentar a algunos votantes moderados que ven esa retórica como exagerada u ofensiva, dijeron algunos observadores políticos. Pero podría ser efectiva para movilizar a la base republicana. A los demócratas, que han condenado ampliamente los ataques de los republicanos, les preocupa que las frases calen en algunos votantes.

Los propios demócratas a veces han utilizado ataques sorprendentemente personales, a menudo acusando a los republicanos de corrupción. Y algunos demócratas han imitado el enfoque áspero del presidente: la oficina del gobernador Gavin Newsom, por ejemplo, hizo publicaciones en redes sociales este año en las que sugería que varios conservadores eran gays.

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Pero en las elecciones intermedias, los ataques republicanos se destacan por su crueldad.

Las campañas políticas estadounidenses han estado inundadas durante mucho tiempo de ataques negativos y dudosos por parte de ambos partidos --en frases de debate, comerciales de televisión y discursos de campaña--, pero este ciclo ácido y reñido podría establecer un nuevo estándar. Algunos politólogos dijeron que esta temporada electoral había degenerado en la campaña más negativa y oscura de la historia moderna de Estados Unidos.

"Creo que es la peor", dijo Christina Greer, profesora de ciencias políticas en la Universidad de Fordham. Atribuyó el tono al deseo de los candidatos de empaquetar su mensaje para las redes sociales y a que los republicanos imitan a Trump: "Él ha abierto un portal a la degradación de nuestro sistema electoral".

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En Texas, el vicepresidente JD Vance sugirió en un mitin que Talarico era gay, lo que provocó exclamaciones de asombro en la multitud. "Un tipo de esa edad que está tan obsesionado y enfocado en los niños transgénero, no sé ustedes, pero yo nunca quiero ver el historial del navegador web de ese tipo", agregó Vance, refiriéndose a las declaraciones pasadas de Talarico en apoyo a los jóvenes transgénero.

Talarico tiene novia. El ataque fue parte de un amplio esfuerzo de los republicanos para retratar a Talarico como un extremista. Trump ha empezado a referirse a Talarico como "Talafreako".

Una portavoz del Comité Senatorial Republicano Nacional sugirió que los demócratas se habían buscado los ataques. En un comunicado, la portavoz, Bernadette Breslin, afirmó que El-Sayed había "prometido apoyo" a un régimen terrorista y dijo que "si Talarico no quería ser llamado anticarne, no debería haber anunciado que su campaña se volvería vegana".

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El-Sayed ha dicho que es leal a la Constitución de Estados Unidos. Talarico ha dicho que no es vegano y que su campaña "básicamente" funciona a base de carne asada.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Flake dijo que la crudeza de algunos ataques republicanos provenía de una mezcla de desesperación en el partido y de una imitación de Trump. Pero dijo que encontró un "lado positivo" en la reacción negativa que algunos de los "imitadores" de Trump habían experimentado, incluyendo en las críticas republicanas a un anuncio de ataque que acaparó los titulares en la contienda por la gubernatura de Ohio.

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Ese anuncio provino de la campaña de Vivek Ramaswamy, el candidato republicano a gobernador. El comercial presentaba a la madre de su oponente demócrata, Amy Acton, quien dice que no ha hablado con su madre desde que tenía 12 años, después de que su padrastro fuera acusado de violarla. El actual gobernador de Ohio, Mike DeWine, un republicano, calificó el anuncio de "profunda, profundamente alarmante", aun cuando Trump y Vance lo defendieron.

El expresidente Barack Obama, quien se presentó en un mitin en Ohio este mes, dijo que estaba desconcertado de que "los estándares de comportamiento hayan caído tan bajo que alguien pueda emitir un anuncio como ese".

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En Maine, la senadora Susan Collins, una republicana que construyó una imagen basada en la civilidad, denunció un anuncio de radio del principal comité de acción política de los republicanos del Senado que describía a su oponente demócrata, Troy Jackson, como un "bicho raro" por tener dos hijos con su prima segunda. Collins pidió que se retirara el anuncio.

Pero Collins, quien ha deplorado los esfuerzos de Jackson por describirla como corrupta, comentó ella misma sobre la familia de Jackson en el verano, diciéndole a Politico: "No voy a mencionar el hecho de que la madre de sus dos hijos es su prima segunda".

Otros ataques republicanos han pasado en gran medida sin cuestionamientos dentro del partido. Después de que Marshall sugiriera que su oponente demócrata, Adam Hamilton, hacía "grooming" a niños, no hubo críticas republicanas significativas. Y no hubo revuelo republicano después de que Trump usara un insulto antitransgénero para referirse a la candidata demócrata al Senado en Carolina del Sur, Annie Andrews, llamándola "Tranny Annie". (Andrews no es transgénero).

Un portavoz de Hamilton, Tyson Brody, dijo en un comunicado que Marshall estaba "recurriendo a difamaciones cada vez más desquiciadas e inexplicables". Andrews lanzó un anuncio este mes en el que dijo que no apoyaba que las mujeres transgénero jugaran en deportes femeninos ni las cirugías de transición de género para menores. (En 2022 se había pronunciado en contra de una prohibición de deportes trans en Carolina del Sur).

En la campaña electoral en Míchigan, Mike Rogers, el candidato republicano al Senado, a menudo ha llevado a partidarios que han cuestionado la lealtad de El-Sayed hacia Estados Unidos.

En un mitin de Rogers en Plainwell, Míchigan, el jueves, el senador Tim Sheehy, republicano de Montana, le dijo a la multitud: "Más vale que tengan miedo", sugiriendo que apoyar a El-Sayed sería un paso hacia la ley sharia en Míchigan. "Tenemos a un islamista radical en el otro lado de esta candidatura que odia a este país".

Cuando se le preguntó más tarde sobre los comentarios de Sheehy, Rogers les dijo a los periodistas: "No me han escuchado decir ninguna de esas cosas".

El-Sayed dijo en un mitin el domingo que "toda la campaña de Rogers consiste en señalarme a mí, a mi nombre y a mi fe".

"Pero mi nombre y mi fe no son la razón por la que ustedes no pueden pagar la gasolina", dijo El-Sayed. "Mi nombre y mi fe no son la razón por la que no les alcanza para sus compras".

Los ataques islamófobos han sido durante mucho tiempo una característica de la política estadounidense. Pero en el pasado, los candidatos de ambos partidos buscaban contrarrestarlos. En 2008, el candidato republicano a la presidencia, el senador John McCain, defendió a su oponente, Barack Obama, cuando una mujer en un mitin dijo que no confiaba en él porque "es árabe". McCain respondió: "No, señora, es un hombre de familia decente".

Este año, los demócratas dicen que temen que los ataques islamófobos contra El-Sayed hayan resonado en algunos votantes y estén perjudicando sus posibilidades en una contienda que es crucial en la batalla por el control del Senado.

"No diré que es lo peor y lo más horrible de la historia", dijo Mike McGuinness, el alcalde demócrata de Pontiac, Míchigan, sobre los ataques republicanos a la fe y los antecedentes de El-Sayed. "Pero definitivamente es un contendiente para el Salón de la Fama".

El reverendo Horace Sheffield III de la congregación New Destiny Christian Fellowship en Detroit dijo que le parecía como si la retórica de la campaña viniera de hace mucho tiempo en la historia de Estados Unidos.

"Este tenor y tono en el que nos encontramos ahora es muy peligroso", dijo Sheffield, quien apoya a El-Sayed y cuya hija es la alcaldesa Mary Sheffield de Detroit. "Y todo está basado en los prejuicios".

Cayce Myers, un profesor de comunicación política en Virginia Tech que estudia los anuncios negativos, dijo que la contienda en Míchigan era un "caso de prueba" de cuán incendiario podía ser un mensaje y aún así ayudar, en lugar de perjudicar, a un candidato en 2026.

Los anuncios negativos suelen ser los más motivadores, dijo, y los republicanos en Míchigan y en otros lugares parecían estar apostando a que su enfoque ayudaría a activar a los votantes de la base más de lo que alienaría a los votantes del centro.

Pero, agregó Myers, los republicanos están "presionando el límite de lo que los votantes y el electorado están dispuestos a tolerar".