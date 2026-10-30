¿Tienes problemas para dormir? El culpable podría ser un medicamento

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Se sabe que ciertos medicamentos, tanto recetados como de venta libre, mantienen despiertas a las personas. Les preguntamos a los expertos cuáles son los que más afectan el sueño.

Cada vez que David Neubauer atiende a pacientes con problemas de sueño, su primera pregunta es si están tomando algún medicamento, sea recetado o de venta libre.

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Neubauer, psiquiatra y especialista en sueño de Johns Hopkins Medicine, dijo que, en muchos casos, puede determinar rápidamente qué medicamento está causando el problema, ya sea dificultad para conciliar el sueño o para permanecer dormido, o somnolencia durante el día.

Hay muchos medicamentos que pueden alterar el sueño, señaló Neubauer, incluyendo aquellos para el resfriado, las alergias, la presión arterial alta, los problemas de salud mental y más.

A continuación, te presentamos algunos de los medicamentos que pueden mantenerte despierto más comunes, y qué hacer si tienes dificultades para dormir mientras los tomas.

1. Ciertos medicamentos para el TDAH

Existen dos categorías principales de medicamentos para tratar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH): los estimulantes y los no estimulantes. Los estimulantes, que incluyen Adderall, Vyvanse, Ritalin y Concerta, son muy eficaces para mejorar la concentración, dijo Julie Dopheide, profesora de farmacia clínica en la Universidad del Sur de California. Sin embargo, son conocidos por alterar el sueño, agregó.

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Los medicamentos estimulantes aumentan los niveles de dopamina y norepinefrina en el cerebro, lo que hace que muchas personas se sientan alertas. Estos medicamentos son tan eficaces para mantener despiertas a las personas que a veces se recetan para tratar la narcolepsia, un trastorno del sueño que provoca somnolencia diurna extrema.

No todas las personas que toman un estimulante tienen problemas para dormir. Pero si tienes dificultades, lo mejor es tomarlo temprano en el día para que cualquier estado de alerta inducido haya desaparecido a la hora de acostarse, dijo Neubauer. Algunas personas, en especial quienes toman versiones de liberación prolongada, pueden seguir sintiéndose con energía hasta bien entrada la noche.

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2. Sudafed y otros descongestionantes

Los descongestionantes de venta libre que contienen pseudoefedrina, como Sudafed, también pueden alterar el sueño, dijo Dopheide. El ingrediente activo también se encuentra en muchos medicamentos para el resfriado y las alergias, como Advil Cold & Sinus, Zyrtec-D y Claritin-D.

La pseudoefedrina actúa estimulando la liberación de norepinefrina, que se une a receptores que hacen que los vasos sanguíneos se contraigan. Cuando esto ocurre en las fosas nasales, se crea más espacio para que fluya el aire. Aunque esto puede ayudarte a respirar con mayor facilidad, la norepinefrina también puede tener un efecto similar al de la adrenalina. Y debido a que la pseudoefedrina puede elevar temporalmente la presión arterial, algunas personas sienten que les late con fuerza el corazón cuando intentan dormir.

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Si un descongestionante te dificulta dormir, intenta tomarlo por la mañana, dijo Neubauer. O considera otros medicamentos para el resfriado y las alergias que no contengan pseudoefedrina, dijo C. Michael White, profesor de farmacia en la Facultad de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas de la UConn. Algunos aerosoles nasales también son útiles, dijo, y es poco probable que perturben el sueño.

3. Productos para dejar de fumar

Cuando dejas de fumar, puede resultarte difícil dormir mientras tu cuerpo se adapta a la falta de nicotina. Paradójicamente, algunos productos para dejar de fumar, como los parches, los chicles y las pastillas que contienen nicotina, también pueden tener un efecto similar. La nicotina que estos contienen aumenta los niveles de norepinefrina y dopamina en el cerebro, explicó White. Como estimulante, la nicotina también puede aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial.

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Puede ser útil consultar a un médico o a un asesor especializado en tabaquismo si estos productos perturban tu sueño. Un profesional puede ajustar el horario o la dosis de los productos, o recomendar otras estrategias para dejar de fumar.

4. Algunos antidepresivos

Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (como el Prozac y el Zoloft) y los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina (como el Cymbalta y el Effexor) se encuentran entre los antidepresivos más populares, dijo Bhanu Kolla, psiquiatra especializado en medicina del sueño y psiquiatría de adicciones en la Clínica Mayo de Minnesota.

Sus efectos secundarios pueden variar mucho, dijo. Algunas personas pueden sentirse demasiado alertas para dormir y otras demasiado somnolientas para mantenerse despiertas.

El Wellbutrin, otro tipo de antidepresivo, también puede alterar el sueño debido a sus propiedades estimulantes, dijo Dopheide. Si un antidepresivo te está afectando el sueño, tu médico puede ajustar la dosis, el horario en que lo tomas, o sugerirte una alternativa.

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5. Diuréticos

Los diuréticos, a menudo llamados "pastillas para orinar", son esenciales para controlar afecciones como la presión arterial alta, la insuficiencia cardiaca, la enfermedad renal y la enfermedad hepática. Sin embargo, pueden alterar indirectamente el sueño al aumentar la necesidad de orinar por la noche, dijo Dopheide.

Estos medicamentos actúan para evitar el estrés en el corazón al eliminar el exceso de sal y agua de la sangre mediante un aumento de la micción. Muchos diuréticos están disponibles con receta médica, pero algunas opciones, como Diurex, se venden sin receta. Midol, que alivia la hinchazón y otros síntomas menstruales, es otro medicamento sin receta que contiene un diurético.

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Tomar los medicamentos más temprano en el día y beber menos líquidos antes de acostarse puede ayudar a reducir las visitas al baño en medio de la noche, dijo Kolla.

Conclusión

Cualquier alteración del sueño que resulte de tomar un medicamento debe discutirse con un médico, señaló Neubauer.

Adoptar hábitos de sueño saludables también podría ayudar a contrarrestar los efectos secundarios de los medicamentos, agregó White. Trata de evitar consumir cafeína después de las 2 p. m., no bebas alcohol justo antes de acostarte, mantén tu recámara oscura y fresca y sigue un horario de sueño constante.

Caroline Hopkins Legaspi es una reportera del Times que se enfoca en la nutrición y el sueño.