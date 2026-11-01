Reseña de 'Wildwood': una aventura mágica en stop-motion

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Esta adaptación de la novela de fantasía de Colin Meloy está minuciosamente elaborada por manos humanas; es magia y tragedia en partes iguales.

"Hay magia buena en este mundo, y su sombra". Eso dice un búho sabio y de aspecto elegante a la niña práctica que protagoniza la triunfante nueva película de Laika, Wildwood. La película, una obra artística en stop-motion que adapta la novela de fantasía homónima de 2011 de Colin Meloy, ejerce su propia variedad de magia, desde la impresionante animación hasta la extensa y propulsora magnitud de la historia.

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Prue (con la voz de Peyton Elizabeth Lee) cree que es demasiado mayor para creer en la magia. Conoce los cuentos de hadas y las leyendas populares que su padre le cuenta sobre el Territorio Impenetrable en las afueras de su casa en Portland, Oregón. Pero no les presta mucha atención, hasta que un día su hermano menor, Mac, es secuestrado por una bandada de cuervos en un torbellino hitchcockiano de alas negras y llevado al mismo bosque sobre el que sus padres le habían advertido.

Luego Prue, junto a un compañero de clase nerd (Jacob Tremblay) con el que se topa en el camino, se aventura en el bosque para encontrar a una comunidad de animales antropomórficos, bandidos y una mujer que ha recurrido a la magia oscura debido al dolor. Los dos quedan atrapados en medio de un conflicto largamente latente a punto de convertirse en una guerra devastadora.

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En todo momento, hasta llegar a su impredecible conclusión, Wildwood, dirigida por Travis Knight con un guion adaptado por Chris Butler, mantiene el pie en el acelerador para una aventura trepidante que tiene partes iguales de magia y desgracia.

En el centro de esta tragedia está la gobernadora viuda Alexandra (Carey Mulligan). La interpretación que hace Mulligan del personaje, una mujer cuya ambición está envenenada por un dolor inquebrantable, aporta amplios toques de humanidad a lo que fácilmente podría haber caído en el simple tropo de la reina malvada. La de Mulligan es solo una de las muchas voces perfectamente elegidas para la película, que incluyen a la general de la nación de aves conocida como el Principado Aviar (Angela Bassett), Brendan, el líder de los bandidos (Mahershala Ali), Septima (Awkwafina) y Owl Rex (Richard E. Grant).

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En el bosque donde habitan las aves se encuentra la grandiosa Mansión Pittock, otro punto focal de este escenario expansivo: hay un alcance tolkienesco, donde cada lugar es su propio mundo único. También hay mucha de la influencia de Tolkien en la acción, así como una mezcla fantástica de Coraline, Narnia y, para los milénials conocedores y emocionalmente heridos, la saga de Redwall. Esto se traduce en que incluso en este maravilloso mundo de animales parlantes aún hay sangre y violencia de guerra.

Hay riesgos narrativos reales, que se demuestran de la mejor manera en una monumental secuencia de batalla de 11 minutos al estilo de El retorno del rey que lleva la película directamente a su clímax. Pero a pesar de todos los puntos de referencia familiares de fantasía de la película, Wildwood nunca se siente predecible. Guía a la audiencia con confianza a través del mundo sin trazar demasiado el mapa narrativo; nosotros, al igual que Prue, somos arrojados al Territorio Impenetrable y nos piden que resolvamos las cosas en el camino.

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Hay una ferocidad de detalle hasta en la arquitectura de la película, la rica diversidad de materiales y texturas (vegetación forestal realmente compuesta de basalto, granito, álamo temblón, abedul; cientos de trajes cuidadosamente escalados, teñidos, manchados y cosidos). Además, más de 142.000 rostros intercambiables permiten a los personajes de stop-motion tener un espectro de expresiones aparentemente exhaustivo, todos ellos hermosamente exagerados por la iluminación pictórica y emotiva del director de fotografía Caleb Deschanel. Una película que lleva alrededor de 230 marionetas a través de 132 escenarios, Wildwood es más notable por su bosque animado y frondoso, pero, en las breves ocasiones que vemos a Portland, está igual de convincentemente cimentada en el carácter de su excéntrico entorno urbano. Cuando Prue pasea en su bicicleta por el centro, algunos lugares emblemáticos como Powell's Books y Voodoo Doughnut hacen cameos.

El compositor Dario Marianelli mide con elegancia la vibra de los cambios tonales de la película y adapta el sonido al entorno. Por ejemplo, una canción de rock enérgica y funky sonará en Portland, mientras que una melodía folk y bohemia se escuchará en el bosque. Colin Meloy, autor de Wildwood y líder de la banda de indie rock The Decemberists, también aporta una canción original perfectamente emparejada a la banda sonora de la película.

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En un mundo de inteligencia artificial, reinicios y repeticiones, se siente discretamente notable encontrar una película en la que cada fotograma --cada puntada de ropa, cada pluma, cada hoja-- esté tan minuciosamente elaborada por manos humanas. Eso es apropiado para una película cuya heroína descubre que hay magia escondida en su vida cotidiana: aquí, también, el encanto de Wildwood es la ambición y la experiencia demostradas en cada fotograma.

WildwoodClasificación PG-13 por temas caprichosamente mórbidos y violencia animada. Duración: 2 horas 2 minutos. En cines.