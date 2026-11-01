Murió joven de 15 años en una caravana de motociclistas en Mariquita, Tolima: la Alcaldía había restringido la actividad

La víctima fue identificada como Zahira Nicolle González Serrato, alumna de la Institución Educativa Gonzalo Jiménez de Quesada (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

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Una adolescente murió tras las caravanas de motocicletas que recorrieron las calles del municipio de Mariquita, departamento de Tolima, durante la noche de Halloween.

La víctima, de 15 años, sufrió heridas graves en medio de esas actividades y aunque fue trasladada al hospital municipal, finalmente se confirmó su fallecimiento.

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La menor fue identificada como Zahira Nicolle González Serrato, estudiante de la Institución Educativa Gonzalo Jiménez de Quesada, según informó Caracol Radio.

La muerte ocurrió durante las llamadas “caravanas del terror”, recorridos en motocicleta que no contaban con autorización oficial, de acuerdo con la Alcaldía de Mariquita.

La Alcaldía lamentó la muerte y defendió las medidas preventivas

La Alcaldía de Mariquita expresó sus condolencias tras la muerte de la adolescente. En un comunicado, señaló que el fallecimiento se produjo durante los hechos ocurridos en la noche del 30 de octubre, en el contexto de las caravanas.

La Alcaldía de Mariquita informó que las actividades de motociclistas no contaban con autorización oficial (Alcaldía Mariquita/Facebook)

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de una menor de edad durante los hechos ocurridos la noche anterior en el marco de las denominadas ‘caravanas del terror’”, afirmó la administración municipal en el documento.

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La entidad añadió que extendía sus condolencias a los familiares y allegados de la víctima “en este momento de inmenso dolor”.

El comunicado también defendió la actuación de las autoridades locales. La Alcaldía aseguró que aplicó “de manera rigurosa” las acciones previstas para preservar el orden público durante ese fin de semana.

“Como administración municipal informamos a la opinión pública que se implementó de manera rigurosa todas las medidas de prevención, control y seguridad contempladas para salvaguardar el orden público”, sostuvo la administración.

La víctima fue identificada como Zahira Nicolle González Serrato, alumna de la Institución Educativa Gonzalo Jiménez de Quesada (Redes sociales)

De acuerdo con información revelada por la emisora mencionada, Zahira Nicolle González Serrato fue llevada al hospital San José luego de sufrir lesiones de gravedad. Pese a la atención del personal médico, la adolescente murió en el centro asistencial.

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La Alcaldía señaló que había advertido previamente a la ciudadanía que las caravanas de motocicletas no estaban autorizadas. Según el comunicado, no se había presentado una solicitud formal para organizar esas actividades.

“La Secretaría General y de Gobierno informó a la ciudadanía que no se había radicado ninguna solicitud formal para la realización de caravanas, declarando dichas actividades como no autorizadas”, precisó la administración municipal.

La entidad vinculó esa advertencia con un llamado a la responsabilidad de quienes participaron o asistieron a los recorridos. “La seguridad es un ejercicio de corresponsabilidad ciudadana”, planteó en el texto.

El comunicado agregó que el cuidado de la vida y el respeto por las normas no dependen solo de la presencia de las autoridades, sino también del compromiso de los ciudadanos.

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La administración municipal impuso el toque de queda para menores y la prohibición del parrillero hombre (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

El municipio informó restricciones y controles en las calles

Entre las acciones citadas por la Alcaldía figura el Decreto 135 del 30 de octubre de 2026. Según la entidad, esa norma prorrogó la restricción para el acompañante hombre en motocicleta y estableció un toque de queda para menores de edad.

La medida se sustentó en el consejo de seguridad realizado el 29 de octubre, indicó el comunicado oficial.

La Alcaldía también reportó la implementación de un Plan de Manejo de Tránsito. El dispositivo, a cargo de la Secretaría de Tránsito, contempló el cierre estratégico de vías principales en Mariquita.

Además, la administración señaló que instaló puestos de control en distintos puntos del municipio. En esos operativos participaron la Policía Nacional y el equipo de la Secretaría de Tránsito.

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Las autoridades locales presentaron esas disposiciones como parte del esquema diseñado para la noche de Halloween. El caso de Zahira Nicolle González Serrato dejó de luto a la comunidad educativa de la que hacía parte y a sus familiares.

Durante esa noche, al menos 10 jóvenes ingresaron al centro asistencial por heridas sufridas en accidentes de tránsito relacionados con las caravanas.