Colombia

Famosos colombianos causaron polémica en redes al rechazar la celebración de Halloween por sus razones de fe: “Le celebras el cumpleaños al enemigo de papá Dios”

Una exreina del Carnaval, un presentador de noticias y un excongresista coincidieron en distanciarse públicamente de la festividad del 31 de octubre, al calificarla como incompatible con sus creencias religiosas

La exreina del Carnaval de Barranquilla sorprendió con estas declaraciones en sus redes sociales - crédito @reydelafarandulavuelveoficial/IG
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Con la llegada del 31 de octubre, tres figuras públicas colombianas usaron sus redes sociales para declarar abiertamente su rechazo a la celebración de Halloween, al argumentar que la festividad es incompatible con sus creencias religiosas.

La presentadora y exreina del Carnaval de Barranquilla Daniela Donado, el periodista de Noticias RCN Felipe Arias y el exrepresentante a la Cámara Jaime Felipe Lozada coincidieron en señalar que, para ellos, esa noche es de oración y no de fiesta.

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Inicialmente, la exsoberana barranquillera fue la más contundente. En un extenso mensaje publicado en sus redes, la empresaria reconoció que durante años justificó su participación en Halloween con una frase que, según ella misma, ya no sostiene: “Creo en Dios y lo celebro”.

Con el tiempo, afirmó, profundizó en el origen de la fecha y cambió radicalmente de postura. “Su esencia es brujería y satanismo”, mencionó Donado en un video replicado en redes sociales, quien señaló que el 31 de octubre corresponde, según el calendario satánico, al día de mayor importancia en el año.

Desde esa lectura, la exreina fue directa: “Tú, creyendo que no tiene nada de malo, sales y le celebras el cumpleaños al enemigo número uno de papá Dios”.

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Donado también cuestionó a quienes, desde la fe cristiana, participan de la celebración sin cuestionar su trasfondo. “Le dices a Dios: ‘Te amo, pero hoy le celebro el cumpleaños al que te odia’”, escribió, en una de las frases más contundentes de su publicación.

Para la empresaria, esa contradicción no es menor: “La tentación siempre te va a convencer de que estás haciendo algo bueno”, advirtió, en una comparación que trazó con la historia bíblica de Judas Iscariote. La exreina cerró su mensaje con un llamado a sus seguidores a hacer “un sacrificio de amor” por Dios y a mantenerse fieles a sus convicciones incluso cuando eso implique renunciar a tradiciones muy arraigadas.

Felipe Arias dedicó la noche a la oración y al cuidado de sus hijos

Foto: Teletón
Felipe Arias también fue una de las voces que rechazó el Halloween en redes sociales (@FelipeArias71/X)

A su vez, el presentador de noticias Felipe Arias fue más escueto, pero igualmente directo. En su mensaje, el periodista indicó que, como “persona creyente y de fe” no celebra Halloween y que esa noche la destina a la oración y a estar en familia.

“Tengan mucho cuidado con los niños en esta fecha y en estas celebraciones”, advirtió Arias, quien también aprovechó para llamar a la reflexión a sus seguidores sin descalificar a quienes sí participan de la festividad. “Respeto las creencias de los demás, no comparto la celebración del Halloween, pero siempre en oración y con Dios primero”, concluyó.

Jaime Felipe Lozada se sumó con un mensaje breve y directo

El exrepresentante a la Cámara por Huila, Jaime Felipe Lozada, optó por la concisión. A través de su cuenta en redes sociales, el exlegislador publicó un único mensaje que resumió su posición sin rodeos: “Mi familia y yo no celebramos Halloween”.

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El excongresista también se unió a las voces de rechazo del Halloween - crédito @jaimeflozada/X

Aunque no amplió las razones detrás de su decisión, el tono de su publicación se alineó con el de Donado y Arias: una declaración personal de fe que busca distanciarse de una celebración que, para millones de colombianos, transcurrió entre disfraces, dulces y festividades.

Voces de rechazo a las declaraciones de los famosos

Más allá de las declaraciones que cada una de las figuras públicas que rechazaron tajantemente la tradicional celebración a nivel mundial, las críticas por su postura religiosa no tardaron en aparecer. Uno de los primeros fue Matador, el caricaturista que ha estado en el ojo del huracán por sus declaraciones en contra de la primera dama, Ana Lucía Pineda.

“Yo también respeto las creencias de los demás, pero no puedo creer en gente tan pendeja como usted. Dios se apiade de sus santas neuronas”, fue el mensaje que el caricaturista compartió en su cuenta de X en respuesta al presentador de Noticias RCN.

Captura de dos publicaciones en la red social X que contienen texto y un video citado con el rostro de un hombre en primer plano
Matador y María Antonia Pardo responden a un video del periodista Felipe Arias en el que afirma que no celebra la fiesta de Halloween (@Matador00/X @MariaA_Pardo/X)

Otra de las que no se quedó callada fue la periodista María Antonia Pardo, que formó parte del Ministerio de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Gustavo Petro, en el fondo rotatorio de la entidad.

Allí escribió una respuesta al comunicador: “¿Por qué tienen que ser tan insoportables? ¿No le gusta? No salgan, no se disfracen, quédense en la casa con sus hijos viendo pelis y comiendo crispetas o rezando mil rosarios. Todo bien. Pero dejen vivir a los demás este día como les venga en gana. No sean tan cansones”.

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