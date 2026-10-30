El conteo final en las elecciones en Israel prepara el terreno para semanas de incertidumbre política

FILE Ñ Gadi Eisenkot, Prime Minister Benjamin NetanyahuÕs main opponent who was his top general, during a campaign event in Haifa, Israel, on Sept. 23, 2026. The final vote count in IsraelÕs election, released early Friday local time, confirmed that neither Prime Minister Benjamin NetanyahuÕs hard-right coalition nor the main opposition alliance won enough votes to form a government. (Amit Elkayam/The New York Times)

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El partido del primer ministro Benjamín Netanyahu y sus aliados obtuvieron 53 escaños en el Parlamento, sin alcanzar la mayoría absoluta necesaria para formar gobierno. El principal bloque opositor, liderado por Gadi Eisenkot, obtuvo 48.

El conteo final de los votos en las elecciones de Israel, publicado la madrugada del viernes hora local, confirmó que ni la coalición de extrema derecha del primer ministro Benjamín Netanyahu ni la principal alianza opositora obtuvieron los votos suficientes para formar un gobierno.

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El resultado prepara el escenario para semanas de maniobras e incertidumbre política.

El partido Likud de Netanyahu y sus aliados de extrema derecha obtuvieron 53 escaños en el Parlamento, lo que no es suficiente para alcanzar el umbral de 61 escaños para una mayoría absoluta. El conteo final, del Comité Central de Elecciones de Israel, mostró que la alianza de Netanyahu estaba por debajo de los 64 escaños que obtuvo en las últimas elecciones, en 2022.

El principal bloque opositor, liderado por Gadi Eisenkot, un exjefe militar que había liderado las encuestas de opinión durante meses, obtuvo 48. Dos partidos árabes consiguieron 19 escaños, el número más alto de escaños en su historia.

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Los resultados están sujetos a posibles "correcciones menores" en los próximos días antes de ser presentados al presidente de Israel, Isaac Herzog, el 4 de noviembre, dijo el comité justo después de la medianoche.

Herzog decidirá quién cree que tiene la mejor oportunidad de reunir una mayoría y le pedirá a esa persona que intente formar un gobierno. Herzog ha dicho que consultará con los líderes de los partidos después de recibir formalmente el conteo de votos la próxima semana. El recuento final de escaños se hará oficial el 4 de noviembre, y los partidos políticos podrán presentar quejas y recursos legales hasta el 18 de noviembre.

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Es probable que Herzog le ofrezca a Eisenkot la primera oportunidad de formar gobierno, dijo Assaf Shapira del Instituto para la Democracia de Israel en Jerusalén, un grupo de investigación apartidista. Basándose en la ley israelí y en elecciones pasadas, el líder del partido que recibe la mayor cantidad de recomendaciones de los otros líderes que consultan con el presidente por lo general recibe prioridad, dijo.

La elección fue considerada ampliamente como un referendo sobre Netanyahu, el primer ministro con más tiempo en el cargo en Israel, y su gobierno, el de más extrema derecha en la historia israelí. También fue la primera votación desde el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023, el día más mortífero en la historia de Israel, que desató la devastadora guerra en Gaza.

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La participación electoral fue la más alta desde 1999, pero a pesar del descontento público generalizado por la negativa de Netanyahu a asumir la responsabilidad por no prevenir los ataques del 7 de octubre, los partidos opositores liderados por judíos no lograron asegurar suficientes escaños para destituirlo de inmediato.

Netanyahu superó las expectativas, jugando con los temores de los votantes sobre el poder político árabe y las posibles amenazas a la seguridad para ganar la mayoría de los votos.

Eisenkot se había presentado como la antítesis de Netanyahu a lo largo de la campaña, al argumentar que el primer ministro estaba empujando al país hacia el autoritarismo y destruyendo su posición internacional.

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La ventaja de Netanyahu en el Parlamento presenta a Eisenkot y a su bloque ideológicamente diverso una decisión difícil: buscar una alianza con los partidos árabes para derrocarlo o unir fuerzas con Netanyahu en un posible gobierno de unidad.

El proceso para formar gobierno podría ser amargo y prolongado, y podría durar semanas, incluso meses. Una vez que Herzog selecciona a un candidato, esa persona tiene 28 días para negociar con otras facciones para intentar reunir una mayoría gobernante. También se puede solicitar una prórroga de 14 días al plazo límite.

Si el primer candidato fracasa, el presidente puede encargar a un máximo de dos más que intenten formar gobierno. Si ellos también fallan, se llevarán a cabo nuevas elecciones. Herzog, sin embargo, dijo el miércoles que se debe hacer todo lo posible para evitar otra elección. Históricamente, por lo general ha tomado entre 20 y 100 días formar gobierno, según el Instituto para la Democracia de Israel.

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Se han planteado varios escenarios, además de un gobierno de unidad nacional. Otro es que el bloque opositor se acerque a los partidos árabes, cuyo sólido desempeño podría convertirlos en actores principales en las negociaciones para el próximo gobierno. Pero a la mayoría de los partidos judíos, incluidos los del bloque opositor, no les entusiasma ese enfoque. Muchos judíos israelíes se han opuesto durante mucho tiempo a incluir partidos árabes --especialmente a aquellos que no están dispuestos a respaldar posturas sionistas-- en cualquier coalición gobernante.

Ambos líderes también podrían intentar que partidos o legisladores individuales deserten del bloque rival.

Desde el ataque del 7 de octubre, las opiniones sobre los partidos árabes se han endurecido. Netanyahu invocó repetidamente el espectro de los votantes árabes a lo largo de su campaña, acusándolos de "intentar robar las elecciones" y movilizando a su base de derecha con un lenguaje con carga racial. Por su parte, Eisenkot se ha negado en gran medida a decir si se asociaría con los partidos árabes, pero ha dicho que ninguno de ellos cumple con sus condiciones para unir fuerzas como posibles aliados de coalición.

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Un estancamiento en las negociaciones políticas le convendría a Netanyahu, dicen los analistas, ya que seguiría siendo primer ministro interino hasta que se forme el próximo gobierno.

Para muchos votantes, el resultado de las elecciones amenaza con una perspectiva incómoda: un retorno al estancamiento político que paralizó a Israel entre 2019 y 2022, cuando acudieron a las urnas cinco veces. Aunque muchos partidarios de Netanyahu se sienten aliviados de que aún tenga la posibilidad de retener el poder, otros que esperaban su derrota decisiva se han sentido devastados por la posibilidad de un estancamiento político.

Leo Sands es corresponsal radicado en Londres del centro de noticias de último momento de The New York Times.

Ephrat Livni es una reportera del Times que cubre las noticias de último momento en todo el mundo. Radica en Washington.