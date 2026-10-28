Grecia Quiroz denuncia presuntos abusos de la Guardia Civil en Uruapan y advierte: “Estaremos vigilando muy de cerca”

La alcaldesa compartió la denuncia pública en sus redes sociales. ( FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/CUARTOSCURO.COM)

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Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, denunció presuntos abusos de la Guardia Civil estatal contra ciudadanos del municipio y advirtió que su gobierno “estará vigilando muy de cerca” los operativos de esa corporación. La declaración surgió luego de que un ciudadano le reportó que fue detenido sin motivo aparente en la zona de La Quinta pese a traer casco y toda la documentación en regla de su motocicleta.

El caso se dio a conocer la tarde del martes 27 de octubre a través de las redes sociales de la alcaldesa, quien explicó que durante la detención los elementos de la Guardia Civil subieron la motocicleta del afectado a una grúa. “Me dijo que él traía su casco y toda su documentación y sin motivo alguno subieron su moto a una grúa, en donde le cobrarán encima de todo el arrastre”, señaló Quiroz en la publicación.

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La Guardia Civil habría retirado la moto pese a la documentación en regla del ciudadano

El reporte que motivó la denuncia de la alcaldesa provino de un ciudadano que acudió directamente con ella tras ser interceptado por elementos de la Guardia Civil, corporación que depende del Gobierno del Estado. Según el relato transmitido por Quiroz, el afectado contaba con casco y con toda la documentación requerida al momento de la detención.

Pese a ello, los elementos subieron la motocicleta a una grúa sin que mediara una justificación aparente. El ciudadano advirtió además que, sobre el arrastre del vehículo, le cobrarán un monto adicional, lo que agravó la queja presentada.

Mensaje de la alcaldesa sobre los presuntos abusos de la Guardia Civil en Uruapan. Crédito: Facebook - Grecia Quiroz

Quiroz difundió el caso como ejemplo de lo que calificó como un procedimiento irregular por parte de la corporación estatal. El mensaje publicado encabezó con la frase “No permitiremos atropellos a nuestro municipio por parte de la Guardia Civil”, con la que la funcionaria fijó postura ante el episodio reportado.

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Quiroz exigió que los operativos se realicen “de manera legal y respetuosa”

La alcaldesa aclaró que su gobierno no se opone a los operativos de seguridad en el municipio. “Estamos de acuerdo en que se hagan operativos para disminuir el índice delictivo que apremia y preocupa”, expresó, aunque condicionó ese respaldo a que los procedimientos se apeguen a derecho.

“Pido que los procedimientos se realicen de manera legal, y de manera respetuosa con los ciudadanos”, añadió Quiroz en su mensaje. Con esa frase, la funcionaria distinguió entre el combate a la delincuencia, que dijo respaldar, y la forma en que los elementos estatales ejecutan las detenciones.

La alcaldesa pidió además al secretario de Seguridad del Estado, Antonio Cruz, mantener la coordinación que, según dijo, han sostenido hasta la fecha entre el gobierno municipal y la corporación estatal. Quiroz enmarcó esta solicitud como una continuidad del trabajo conjunto, no como una ruptura con la Secretaría de Seguridad estatal.

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La alcaldesa advirtió que vigilará de cerca los operativos y ofreció grúas gratuitas

Quiroz adelantó que su administración dará seguimiento puntual a las acciones de la Guardia Civil en el municipio. “Estaremos vigilando muy de cerca todo lo que se haga”, afirmó, en referencia a los futuros operativos que la corporación estatal despliegue en territorio uruapense.

La presidenta municipal reiteró la disposición del gobierno local para coordinar esfuerzos con el Estado en materia de seguridad. Según explicó, existe apertura por parte del gobierno municipal para participar directamente en la planeación y ejecución de este tipo de acciones conjuntas.

En ese sentido, puso a disposición las grúas municipales de manera gratuita, así como el corralón de Uruapan.

Quiroz pidió a los ciudadanos reportar abusos de cualquier corporación

La alcaldesa cerró su mensaje con un llamado directo a la ciudadanía: pidió a los uruapenses reportarle cualquier caso de abuso de autoridad “de cualquier corporación sin excepción alguna”, siempre que presenten las evidencias correspondientes. La petición no se limitó a la Guardia Civil, sino que abarcó a todas las instancias de seguridad que operan en el municipio.

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Con esta solicitud, la alcaldesa estableció un canal directo para que los habitantes de Uruapan documenten irregularidades durante los operativos de seguridad, en un contexto en el que la funcionaria reconoció la necesidad de mantener acciones contra la delincuencia sin que estas deriven en violaciones a los derechos de los ciudadanos.

“Nuestro gobierno está con la gente”, concluyó la alcaldesa en la publicación que difundió a través de sus redes sociales, frase con la que resumió el posicionamiento de su administración frente al caso reportado por el ciudadano afectado en La Quinta.

La SSP Michoacán anunció un reforzamiento operativo en Uruapan

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán publicó un comunicado horas después del mensaje de Quiroz. Detalló que el secretario José Antonio Cruz Medina participó en el reforzamiento operativo de la Guardia Civil en Uruapan para “fortalecer la vigilancia, prevenir delitos y brindar mayor seguridad a las familias uruapenses”.

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Las autoridades estatales compartieron fotografía de un despliegue operativo en el municipio de Uruapan. Crédito: SSP Michoacán

El comunicado añadió que se intensificarán las acciones de Seguridad Vial para promover el uso responsable de motocicletas y el cumplimiento de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Michoacán.

La dependencia precisó que estas labores contarán con la supervisión de la Unidad de Asuntos Internos “para garantizar el correcto actuar policial y el respeto a los derechos de la ciudadanía”. El comunicado no hizo mención alguna sobre la denuncia pública presentada por Quiroz.