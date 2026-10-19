5 soldados salvadoreños desaparecidos en Haití tras una emboscada

Guardar

Una fuerza respaldada por la ONU enviada para combatir la violencia dijo que estaba buscando a los soldados, quienes se encontraban en un área controlada por pandillas cuando fueron atacados.

Cinco soldados salvadoreños, miembros de una nueva fuerza respaldada por la ONU enviada para detener la violencia de las pandillas en Haití, fueron emboscados mientras hacían compras cerca de la capital el domingo y seguían desaparecidos horas después, dijeron tres personas familiarizadas con la situación.

PUBLICIDAD

Los soldados estaban en un vehículo en un área controlada por pandillas justo al norte de Puerto Príncipe cuando uno de los cinco informó que estaban bajo ataque y que había resultado herido. Nadie ha tenido noticias de él ni de los otros cuatro en el vehículo desde entonces, dijeron las personas.

La Fuerza Armada salvadoreña dijo en las redes sociales la madrugada del lunes que estaba trabajando para encontrar y establecer contacto con cuatro de sus aerotécnicos desplegados en Haití que habían sido atacados por grupos criminales fuertemente armados. La discrepancia en las cifras no se pudo explicar de inmediato.

PUBLICIDAD

La Fuerza Armada dijo que los cuatro habían logrado salir de su vehículo blindado después de que este fue alcanzado por explosivos y comenzó a incendiarse, y que se desplegaron helicópteros militares salvadoreños para apoyarlos, lo que había obligado a los grupos criminales a retirarse. Pero los helicópteros también fueron alcanzados por disparos, y otras operaciones de apoyo resultaron obstaculizadas por la violencia en la zona, dijo.

La Fuerza Armada dijo que estaba trabajando con la Fuerza de Represión de las Bandas, una misión respaldada por la ONU para detener la violencia generalizada de las pandillas en Haití, para encontrar a sus tropas desaparecidas.

PUBLICIDAD

Tras algunas llegadas recientes, la fuerza está conformada actualmente por más de 2000 efectivos de Chad, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Mongolia y Sri Lanka. Los salvadoreños operan una unidad de helicópteros que se encarga en gran medida del transporte y de otras cuestiones logísticas.

No estaba claro qué hacían los salvadoreños de compras en un área que se considera una "zona roja" restringida, a la cual las personas de la Organización de Naciones Unidas y de las misiones diplomáticas tendrían prohibido ingresar sin vehículos blindados y armas.

Estaban de compras en Santo, una comunidad cerca de Croix-de-Bouquets controlada por una pandilla conocida como "Chien Méchant", o "Perro Feroz", dijeron dos de las personas. Ellas y la tercera persona hablaron bajo la condición de anonimato porque no estaban autorizadas para hablar del caso públicamente.

PUBLICIDAD

La pandilla 400 Mawozo, conocida por hacer secuestros generalizados, también opera en esa zona.

En un comunicado el domingo por la noche, la Fuerza de Represión de las Bandas confirmó que un vehículo que transportaba a algunos de sus soldados fue atacado e intercambió disparos con presuntos miembros de pandillas.

Dijo que la fuerza "continuaba evaluando la situación y verificando las circunstancias en torno al incidente".

Otros soldados en la misión habían salido a buscar a los soldados desaparecidos, dijo una de las personas cercanas a la situación. Un portavoz de la Policía Nacional de Haití dijo que no tenía información sobre el incidente.

PUBLICIDAD

Los residentes de la zona acudieron a las redes sociales para reportar un aumento en la actividad de helicópteros y disparos.

Haití está sumido en una crisis extrema de pandillas que ha resultado en la muerte de más de 22.000 personas desde 2021. Al menos 138 personas fueron secuestradas en los primeros seis meses de este año, según estadísticas de la ONU.

La Fuerza de Represión de las Bandas se organizó luego de que una misión internacional anterior no lograra controlar la violencia. Se supone que la nueva fuerza debe ser mucho más grande, estar conformada por 5500 soldados de todo el mundo y contar con un mandato más robusto para operar independientemente de la policía e incluso realizar arrestos.

PUBLICIDAD

En una entrevista el mes pasado, Jack Christofides, representante especial de la Fuerza de Represión de las Bandas en Haití, reconoció que la fuerza estaba rezagada en el número de tropas, pero dijo que las operaciones ya estaban comenzando a reducir las actividades de las pandillas, como la extorsión.

"Lo que estamos viendo es que las pandillas están empezando a atacarnos, lo cual es una señal segura de que estamos afectando su modelo de negocio, y estamos afectando su recaudación de ingresos", dijo Christofides. "Pero tenemos un largo camino por recorrer, lo reconocemos totalmente".

Dijo que la fuerza tendría a la mayoría de sus soldados en el terreno para fines de este año. La violencia está tan desbordada que las autoridades han pospuesto reiteradamente las elecciones, las cuales no se han celebrado en una década.

PUBLICIDAD

André Paultre, Michael Anthony Adams y Mike Ives colaboraron con reportería.

Frances Robles es reportera del Times y cubre noticias de América Latina y el Caribe. Lleva más de 25 años informando sobre la región.

André Paultre, Michael Anthony Adams y Mike Ives colaboraron con reportería.