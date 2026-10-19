Un sacerdote muere después de que un crucifijo cayera sobre él en una misa en Ecuador

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El padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari se dirigía a su congregación en Guayaquil, Ecuador, cuando una cruz a sus espaldas se desprendió y lo golpeó.

Un sacerdote en Ecuador murió el sábado después de que un crucifijo de madera cayera de una pared y lo golpeara durante una misa transmitida en directo.

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El padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari, párroco de la iglesia Nuestra del Perpetuo Socorro en la ciudad de Guayaquil, le hablaba a la congregación el sábado cuando ocurrió el accidente.

En un video transmitido en vivo en la página de Facebook del sacerdote y verificado por The New York Times, Sánchez Molinari estaba de pie ante un altar lleno de flores, enmarcado por un mural en la pared de atrás dominado por un crucifijo de gran tamaño. Momentos antes de que la cruz se desprendiera de la pared se puso sus lentes de lectura y estaba por contestar a un "Roguemos al Señor". Frente a su congregación, el sacerdote no vio la cruz que caía a sus espaldas, y se desplomó al recibir el impacto.

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Se podía escuchar a los feligreses en la iglesia gritar conmocionados y varios corrieron al altar para ayudar antes de que se cortara el video. No estaba claro qué provocó la caída del crucifijo. Las autoridades locales no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó la muerte del sacerdote en un comunicado en las redes sociales el domingo, en el que escribió que había "partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria".

Los dolientes se reunieron en la iglesia el domingo por la noche para una misa en honor al sacerdote.