Un helicóptero Black Hawk del Ejército Nacional se accidentó en Inzá, Cauca, con 19 militares a bordo

Un helicóptero UH-60 Black Hawk del Ejército Nacional cayó en Inzá, Cauca, durante una misión de abastecimiento - crédito Prensa DAVAA / EJC

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Un helicóptero UH-60 Black Hawk del Ejército Nacional se accidentó en la tarde del lunes 19 de octubre de 2026 en Inzá, Cauca, mientras cumplía una misión de abastecimiento y transporte de personal.

Los 19 ocupantes sobrevivieron al siniestro, aunque cuatro uniformados sufrieron fracturas y los demás recibieron atención por golpes y contusiones.

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La aeronave, identificada con la matrícula EJC 2175, cubría la ruta entre Popayán e Inzá cuando se precipitó a tierra. A bordo viajaban cuatro tripulantes y 15 integrantes del pelotón Báltico 2, compuesto por un suboficial y 14 soldados profesionales.

El primer informe fue emitido por la Tercera División, a través de la Brigada 29 y el Batallón de Infantería Liviana de Operaciones N.º 7 (Bilop7). El documento señaló que las autoridades militares aún consolidan la información sobre el estado de los afectados y la atención en el lugar del accidente.

A través de un comunicado oficial, el Ejército informó más tarde que los soldados heridos recibieron valoración médica y que su condición es estable. La institución también precisó que algunos de los pasajeros salieron ilesos del aparato.

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“En la aeronave se transportaban 15 soldados, algunos de los cuales resultaron heridos y otros salieron ilesos. En este momento están recibiendo atención médica y su estado de salud, según el parte médico, es estable”, indicó la autoridad militar.

Los 19 ocupantes de la aeronave militar sobrevivieron al siniestro y cuatro de ellos sufrieron fracturas - crédito Prensa DAVAA / EJC

El traslado de los lesionados hacia centros asistenciales dependerá de la valoración de los equipos médicos. Hasta el momento, no se divulgó la identidad de los tripulantes ni de los integrantes del pelotón que iban en el helicóptero.

Un equipo técnico investigará las causas del accidente en Inzá

El Ejército Nacional activó sus protocolos de emergencia tras el accidente y dispuso el desplazamiento de un grupo de especialistas y técnicos hacia la zona. La misión de ese equipo será verificar las condiciones en las que cayó el helicóptero y establecer el origen del siniestro.

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Por ahora, no hay una hipótesis oficial sobre una posible falla mecánica, las condiciones climáticas, el estado del terreno o cualquier otro factor que hubiera incidido en el hecho.

“Activamos los protocolos correspondientes y en estos momentos se desplaza un equipo de especialistas y técnicos para el inicio de las investigaciones y determinar las causas de lo ocurrido”, señaló el Ejército en su comunicado.

El municipio de Inzá está ubicado en el oriente del Cauca y cuenta con zonas rurales de acceso complejo. En ese tipo de territorios, las aeronaves son utilizadas para movilizar tropas, suministros y equipos hacia puntos donde los recorridos terrestres demandan más tiempo o presentan dificultades logísticas.

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La aeronave con matrícula EJC 2175 cubría la ruta entre Popayán e Inzá con cuatro tripulantes y 15 integrantes del pelotón Báltico 2 - crédito Prensa DAVAA / EJC

Los UH-60 Black Hawk cumplen misiones de transporte y abastecimiento

Los helicópteros UH-60 Black Hawk son aeronaves fabricadas por la compañía estadounidense Sikorsky. En Colombia, las Fuerzas Militares los emplean en tareas de transporte de tropas, abastecimiento de unidades, evacuaciones, traslado de equipos y operaciones de seguridad.

El Ejército incorporó los primeros Black Hawk a mediados de la década de 1990. En 1995, el Gobierno nacional adquirió siete aeronaves para fortalecer la Aviación Ejército y formar pilotos y técnicos especializados en este modelo.

Dos años después, la institución recibió los primeros seis helicópteros UH-60, que integraron la primera fase de la flota. Con el paso de los años, las aeronaves fueron utilizadas en operaciones especiales y misiones de apoyo en distintas regiones del país.

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La capacidad de estos helicópteros para movilizar personal y carga hacia zonas de difícil acceso explica su presencia en operaciones desarrolladas en departamentos con áreas montañosas, selváticas o con limitada infraestructura vial, como el Cauca.

Otros accidentes con Black Hawk han dejado víctimas en Colombia

El Ejército Nacional confirmó que los uniformados lesionados reciben atención médica y permanecen en condición estable - crédito Prensa DAVAA / EJC

El accidente de la aeronave EJC 2175 ocurre después de otros siniestros registrados con helicópteros Black Hawk de la fuerza pública en el país.

En julio de 2020, un UH-60 del Ejército con matrícula EJC-2176 se accidentó en Guaviare durante una operación contra las disidencias de las Farc. El hecho dejó nueve militares muertos y dos desaparecidos.

El 5 de febrero de 2024, otro helicóptero del mismo modelo cayó en Unguía, Chocó, cuando cumplía una misión de abastecimiento. En ese caso, el accidente dejó cuatro uniformados muertos y tres heridos.

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La investigación sobre el hecho ocurrido en Cauca determinará si existieron factores técnicos, operacionales o externos que ocasionaron la caída. Mientras avanza ese proceso, las autoridades militares mantienen la atención médica sobre los ocupantes de la aeronave y esperan actualizar el parte de salud de los heridos.