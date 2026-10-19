De la Espriella lanzó advertencia desde Arauca y rechazó alianzas políticas con el ELN y las Farc: “Por la razón o por la fuerza”

Abelardo de la Espriella se pronunció sobre la seguridad en el país tras encabezar un consejo de seguridad en Arauca- crédito Colprensa

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El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció después de encabezar un consejo de seguridad en Arauca para analizar la situación de orden público en el departamento y aseguró que el Gobierno buscará recuperar la tranquilidad en los territorios afectados por la violencia.

El mandatario lanzó un mensaje contra los sectores políticos que, según afirmó, mantienen vínculos con organizaciones armadas ilegales. Además, evaluó las condiciones de seguridad de la zona para reforzar las acciones contra las estructuras criminales.

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De la Espriella afirmó que su Gobierno buscará combatir a las organizaciones criminales y recuperar la tranquilidad en los territorios afectados por la violencia - crédito Europa Press

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado aseguró que no aceptará acuerdos entre políticos y las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Farc. En su pronunciamiento, sostuvo que su compromiso está con la ley, la Constitución y los ciudadanos, y afirmó que no tiene interés en responder a compromisos políticos. “¡Que lo escuchen fuerte y claro! No voy a aceptar, ¡jamás!, alianzas entre políticos y los terroristas del ELN y las FARC”, escribió el mandatario, quien insistió en que quienes estén involucrados en hechos de violencia no deben tener incidencia en el futuro del país.

Durante el video que acompañó la publicación, De la Espriella también cuestionó a quienes, de acuerdo con sus declaraciones, tendrían relaciones con estructuras vinculadas al narcotráfico y al terrorismo. Afirmó que esas conexiones terminan financiando ataques contra integrantes de la fuerza pública y la población civil. “Todo el que tiene relación con el narcoterrorismo patrocina el asesinato de los policías y soldados de la patria. Y patrocina el asesinato de la sociedad civil”, manifestó.

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El presidente sostuvo que está dispuesto a enfrentar este tipo de relaciones y aseguró que su administración buscará modificar las condiciones que, a su juicio, permiten que los grupos armados ilegales mantengan su influencia en distintas regiones. “Esa ecuación la vamos a cambiar. Y la vamos a cambiar por la razón o por la fuerza”, expresó en la grabación.

El presidente aseguró que no permitirá acuerdos entre políticos y las guerrillas del ELN y las Farc- crédito Europa Press

De la Espriella reiteró que su propósito es recuperar la seguridad y devolver la tranquilidad a las comunidades que han padecido los efectos del conflicto armado. También aseguró que tomará las medidas que considere necesarias dentro de sus responsabilidades para enfrentar a las organizaciones criminales.

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“Desde Arauca lo reitero: haré todo lo que me corresponda, cueste lo que cueste, para defender a los colombianos, recuperar la seguridad y devolverles la tranquilidad a los territorios que durante años han sufrido el terror de los violentos”, afirmó en su mensaje.

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