México

Aduana de Manzanillo extiende su horario de atención por temporada de ciclones: así buscan desahogar mercancía acumulada

La operación permitirá recuperar despachos afectados por contingencias meteorológicas y atender a importadores, exportadores y cadenas productivas durante cinco días

Casetas de control vehicular con letrero de bienvenidos, camiones de carga, contenedores apilados y grúas portuarias.
De acuerdo con la ANAM, la operación continua estará vigente desde este lunes 19 hasta el viernes 23 de octubre. El sábado 24 de octubre se retomará el horario ordinario de actividades. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Aduana de Manzanillo, en Colima, operará las 24 horas del día del 19 al 23 de octubre para desahogar la mercancía acumulada por las afectaciones que los recientes fenómenos hidrometeorológicos provocaron en las actividades de comercio exterior, informó la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

En su comunicado la dependencia explicó que el esquema extraordinario permitirá incrementar la capacidad para realizar el despacho aduanero y recuperar las operaciones afectadas durante las contingencias meteorológicas.

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La ampliación del horario ocurre en medio de las afectaciones por la temporada de ciclones en el Pacífico mexicano. Este lunes, Trudy se debilitó a tormenta tropical y comenzó a alejarse de las costas nacionales, aunque todavía mantiene condiciones para lluvias fuertes y oleaje elevado en algunas zonas del occidente del país.

¿Hasta cuándo operará las 24 horas la Aduana de Manzanillo?

De acuerdo con la ANAM, la operación continua estará vigente desde este lunes 19 hasta el viernes 23 de octubre. El sábado 24 de octubre se retomará el horario ordinario de actividades.

La medida busca ampliar el tiempo disponible para atender las operaciones pendientes y dar continuidad al movimiento de mercancías vinculadas con el Puerto de Manzanillo. Los sectores beneficiados, según el comunicado, incluyen a importadores, exportadores, usuarios de comercio exterior y cadenas productivas que dependen de esta terminal.

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Las fechas principales del esquema extraordinario son:

  • Inicio: lunes 19 de octubre de 2026.
  • Horario temporal: atención continua durante las 24 horas.
  • Último día de operación extraordinaria: viernes 23 de octubre.
  • Regreso al horario ordinario: sábado 24 de octubre.

El anuncio establece una ampliación temporal de actividades. La autoridad no precisó en el comunicado cuáles son las horas del horario ordinario que volverá a aplicarse a partir del sábado.

Así buscan reducir la mercancía acumulada por las contingencias

El mecanismo anunciado consiste en incrementar la capacidad operativa para el despacho aduanero mediante jornadas continuas durante cinco días. Con ello, la dependencia pretende avanzar en la atención de mercancías que quedaron pendientes como consecuencia de los recientes fenómenos meteorológicos.

La ANAM señaló que la decisión fue comunicada oportunamente a la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo (ASIPONA), así como a asociaciones de agentes aduanales, empresas de transporte marítimo, industrias y usuarios de comercio exterior que operan en el puerto.

La notificación permite que los participantes de la actividad portuaria conozcan el periodo de atención extraordinaria y consideren esas fechas en la programación de sus operaciones.

Sin embargo, el comunicado no detalla el volumen de mercancía acumulada, el número de operaciones pendientes ni una estimación del tiempo necesario para eliminar el rezago. Tampoco identifica qué proporción de las afectaciones corresponde a cada fenómeno meteorológico.

La autoridad aduanera presentó la ampliación como una medida para recuperar y mantener las actividades de comercio exterior, con el objetivo de favorecer la continuidad de las cadenas productivas relacionadas con Manzanillo.

Trudy mantiene efectos en México este lunes 19 de octubre

En el contexto meteorológico, Trudy es el ciclón que mantiene efectos en el Pacífico mexicano en los reportes consultados de este lunes. Durante la madrugada perdió fuerza y pasó de huracán a tormenta tropical, mientras continuaba alejándose del territorio nacional.

El reporte matutino del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) situó su centro aproximadamente a 270 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora, rachas de 110 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste a 9 kilómetros por hora.

Su circulación todavía favorece lluvias fuertes en Jalisco, con acumulados de 25 a 50 milímetros, e intervalos de chubascos en Baja California Sur. Además, se prevé oleaje de dos a cuatro metros en las costas de ambas entidades, con una disminución gradual durante el día conforme el sistema se debilite.

El antecedente inmediato para Manzanillo fue la cercanía de Trudy durante el fin de semana. El sábado 17 de octubre, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el ciclón se había intensificado nuevamente a huracán categoría 2, cuando se encontraba frente a las costas del occidente mexicano.

Aunque este lunes sus efectos disminuyen, las precipitaciones todavía pueden generar deslaves, crecidas de ríos y arroyos e inundaciones en zonas bajas. Por ello, las autoridades mantienen el llamado a atender los avisos meteorológicos y las recomendaciones de Protección Civil.

Frente frío también provoca lluvias, además de la actividad ciclónica

Las condiciones de lluvia en México este 19 de octubre también están relacionadas con el frente frío número 2, que permanece estacionario sobre el este y sureste del Golfo de México.

Este sistema favorece precipitaciones torrenciales en el sur de Veracruz, oeste de Tabasco, noreste de Oaxaca y noroeste de Chiapas. Su masa de aire polar también genera descenso de temperatura y un evento de Norte, por lo que las afectaciones meteorológicas del país tienen distintos orígenes y no deben atribuirse únicamente a Trudy.

En este escenario, la operación de 24 horas en la Aduana de Manzanillo busca recuperar el flujo de despachos afectado por las contingencias recientes. La fecha prevista para concluir el esquema extraordinario es el 23 de octubre, conforme al calendario anunciado por la ANAM.

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