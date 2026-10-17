Minsa ofrecerá chequeos gratuitos para detectar el cáncer de mama: conoce dónde y cuándo acceder a las evaluaciones

El procedimiento incluirá orientación inicial, registro, inspección visual y palpación de las mamas en ambientes privados para garantizar la comodidad de las participantes - Créditos: Minsa.

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El Ministerio de Salud (Minsa) organizará una campaña de chequeos preventivos gratuitos para promover la detección temprana del cáncer de mama y facilitar el acceso de las mujeres a los servicios sanitarios. La iniciativa se desarrollará en el marco del Día Mundial de la Lucha contra esta enfermedad, que se conmemora cada 19 de octubre.

Las mujeres de entre 40 y 69 años podrán acceder a una evaluación clínica de mamas a cargo de profesionales especializados, quienes identificarán posibles alteraciones y brindarán orientación sobre los cuidados necesarios.

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El servicio permitirá que las participantes conozcan los pasos que deben seguir para continuar con la atención de su salud. Si durante la revisión se detectan signos que requieran pruebas complementarias, recibirán información sobre los establecimientos sanitarios a los que podrán acudir para una evaluación adicional.

¿Dónde y cómo acceder a los chequeos gratuitos?

Las interesadas podrán acudir a los módulos habilitados en los centros comerciales participantes, de acuerdo con los horarios establecidos para cada jornada. La atención no tendrá costo y estará dirigida principalmente a quienes se encuentren dentro del rango de edad priorizado por el sector Salud.

En Real Plaza Salaverry, ubicado en Jesús María, las evaluaciones se realizarán en el sótano 3, del 19 al 21 de octubre, entre las 10 a. m. y las 5 p. m. Por su parte, en Real Plaza Puruchuco, situado en Ate, el servicio estará disponible del 19 al 24 de octubre, de 12 m. a 5 p. m., en el nivel 1, frente al gimnasio Smart Fit.

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Las mujeres que presenten signos que requieran pruebas complementarias recibirán información sobre los establecimientos de salud a los que podrán acudir para continuar con su evaluación médica - Créditos: Minsa.

El procedimiento comprenderá tres etapas. En primer lugar, las asistentes recibirán orientación y pasarán por un registro inicial. Luego, aquellas que cumplan con los criterios establecidos accederán a un examen clínico que incluirá una inspección visual y la palpación de las mamas. Estas evaluaciones estarán a cargo de especialistas y se efectuarán en ambientes privados, acondicionados para garantizar la comodidad de las pacientes.

Al finalizar, cada participante recibirá recomendaciones personalizadas para el cuidado de su salud. Cuando los profesionales consideren necesario realizar pruebas adicionales, indicarán los establecimientos donde podrá continuar con el proceso de evaluación. Asimismo, las mujeres que no pertenezcan al grupo etario priorizado tendrán acceso a información sobre prevención y autocuidado.

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Minsa impulsa la detección temprana

La iniciativa busca fomentar los controles preventivos y contribuir a la identificación oportuna de posibles casos de cáncer de mama. La detección temprana permite reconocer alteraciones que requieren una evaluación médica y facilita el acceso oportuno a los servicios de diagnóstico y tratamiento.

Las mujeres de entre 40 y 69 años podrán acceder a evaluaciones clínicas de mamas realizadas por profesionales especializados para identificar posibles alteraciones - Créditos: Minsa.

En ese contexto, el doctor Víctor Alex Palacios Cabrejos, director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer del Minsa, resaltó la importancia de acudir a las revisiones periódicas y fortalecer las estrategias de detección en el territorio nacional.

“A setiembre de 2026 se han ejecutado más de 613 mil tamizajes (525 979 exámenes clínicos y 87 703 mamografías). Asimismo, venimos fortaleciendo la telemamografía para acercar los servicios a nivel nacional”, indicó el galeno.

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Asimismo, la campaña también pretende sensibilizar sobre la importancia de prestar atención a los cambios inusuales en las mamas y buscar orientación profesional ante cualquier señal de alerta.