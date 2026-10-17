Sociedad

Nubosidad, frío y cinco provincias con alertas por lluvias: cómo estará el tiempo en el Día de la Madre

El fin de semana estará atravesado por bajas temperaturas y vientos moderados. No se prevén precipitaciones en el AMBA

Vista frontal de dos hombres jóvenes con gorros y abrigos gruesos caminando por una calle adoquinada bordada por edificios antiguos en un día gris.
Durante este fin de semana de octubre habrá una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 16°C (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Durante este fin de semana el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dejará atrás el bloqueo atmosférico semanal: la configuración climática que detiene o desvía el desplazamiento habitual de los sistemas meteorológicos y prolonga condiciones similares durante varios días.

Por ello, para este Día de la Madre, llegará una temperatura máxima prevista de 16 °C, cielo mayormente nublado y sin probabilidad de lluvias.

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Tabla de pronóstico del tiempo para siete días en Buenos Aires con iconos de nubosidad, temperaturas mínimas y máximas, y datos de viento
El informe meteorológico detalla un fin de semana frío y luego temperarturas en ascenso, en el transcurso de la semana (Servicio Meteorológico Nacional)

La mejora, tras casi dos semanas de humedad y precipitaciones intermitentes, estará acompañada por aire frío, con una mañana cercana a 7°C. Pero, con el correr de la semana, la temperatura irá en ascenso.

Para el día de hoy se espera una mínima de 8°C, que alcanzaría los 15°C durante la tarde, y descenderá a los 12°C por la noche, en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Los vientos moderados del sector sudeste, con velocidades de 22 km/h, reflejarán una jornada sin sobresaltos, a diferencia de los últimos ventosos fines de semana en CABA.

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Varias personas vestidas con abrigos, bufandas y gorros caminan por una acera urbana con edificios y árboles al fondo.
Las bajas temperaturas siguen firmes durante las madrugadas y mañanas de este fin de semana en el AMBA (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pasaje de un frente y la rotación del viento modificarán con mayor claridad el escenario hacia la madrugada siguiente en donde el firmamento se verá algo nublado y las bajas temperaturas dominicales.

El tiempo frío para el domingo, con una mañana de 7°C, cielo algo nublado y casi sin la presencia de viento, dará un brusco salto térmico hacia la tarde, en donde la temperatura aumentará casi 10 grados y tampoco se prevén lluvias.

La disminución de la humedad no implicará un cielo completamente despejado. El contacto del aire frío con una superficie que conserva temperatura puede favorecer la formación de nubosidad.

Para el lunes habrá una mínima de 10° y una máxima de 17°C, mientras que para el martes la franja será de 12°-19°C. El miércoles mostrará una amplitud térmica entre los 14°C y los 18°C y el jueves será la jornada más calurosa de la semana con una máxima de 22°C. En ningún momento de la semana lloverá.

Alertas meteorológicas en el resto del país

El noroeste de la provincia de Córdoba, con preponderancia en las zonas serranas de Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto y San Javier está bajo alerta amarilla por lluvias.

El mapa nacional solo muestra cuatro provincias más con advertencias, además de Córdoba: Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

Mapa de la República Argentina dividido por sectores en verde y amarillo, con botones de fechas e iconos meteorológicos en el margen izquierdo
Solo en el sector cordillerano de la Patagonia preponderán las lluvias y tormentas (Servicio Meteorológico Nacional)

La zona de los lagos neuquinos, como así también las zonas rionegrinas de Bariloche, Cordillera de Pilcaniyeu y Ñorquincó atraviesan frentes tormentosos.

Así también, en Chubut, las zonas de mesetas de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches se ven amenazadas por tormentas y lluvias. En cambio, casi toda la provincia de Santa Cruz (sector cordillerano en su totalidad) y en parte de su región central -mesetas de Corpen Aike, Güer Aike y Lago Argentino- también se ve afectada por las tormentas.

Tabla con nombres de provincias argentinas, fenómenos meteorológicos en columnas y símbolos triangulares en casillas de tormenta y lluvia
Chubut, Córdoba, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz, con amenazas de lluvias y tormentas (Servicio Meteorológico Nacional)

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