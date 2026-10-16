La secretaria de prensa de la Casa Blanca admite que no tiene licencia de abogada

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En una entrevista con un influente de derecha, Katie Zacharia también describió el ajetreado proceso que llevó a su contratación.

Katie Zacharia, la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, confirmó el jueves que nunca había aprobado un examen de la barra de abogados ni había sido "abogada", aun cuando sostuvo en su primera entrevista extensa desde que asumió el cargo que no había tergiversado su carrera en el ámbito legal.

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A cuatro días de asumir su nuevo cargo, Zacharia apareció en Real America's Voice ante un entrevistador amigable, y abordó algunas de las controversias que ya giran en torno a ella. Explicó por qué su conferencia de prensa debut fue tan corta y por qué parecía no estar preparada. También reveló quién le gustaría que la interpretara en Saturday Night Live.

La entrevista fue realizada por uno de los influentes de derecha favoritos del gobierno de Donald Trump, Jack Posobiec, quien saltó a la fama en internet al avivar conspiraciones sobre pedofilia y las élites demócratas, teorías que Zacharia alguna vez ayudó a difundir.

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En la entrevista, Zacharia dijo que había presentado un examen de la barra de abogados, pero que lo reprobó. A pesar de ello, Trump la ha descrito como "una abogada". A lo largo de los años, el presidente ha ridiculizado en repetidas ocasiones a Hillary Clinton y a Kamala Harris por reprobar un examen de la barra (ambas mujeres lo aprobaron finalmente).

Zacharia se ha identificado en los medios de comunicación como "licenciada en derecho", y gran parte de su defensa sobre cómo se ha presentado a sí misma parecía basarse en lo que sostuvo que era la diferencia entre una "licenciada en derecho" (lawyer, en inglés) y una "abogada" (attorney, en inglés).

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Muchos expertos legales dijeron esta semana que, debido a que no tiene una licencia para ejercer el derecho, no es ninguna de las dos cosas.

Según las leyes de California, "uno tiene que tener una licencia del Colegio de Abogados del Estado para ejercer el derecho o presentarse como autorizado para hacerlo", dijo Jeremy Fogel, un juez federal jubilado que dirige el Instituto Judicial de Berkeley. "Una persona que se ha graduado de la facultad de derecho obviamente tiene formación jurídica, pero la ley no la autoriza a presentarse ni como abogada ni como licenciada en derecho".

Zacharia dijo a The New York Times el miércoles por la noche que un rector de la Universidad Pepperdine le aconsejó una vez que estaba bien que se identificara como licenciada en derecho en televisión. Le dijo a Posobiec el jueves que "consulté durante mucho tiempo a muchas personas en el campo" y le dijeron que era "absolutamente" aceptable llamarse a sí misma licenciada en derecho.

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"Nunca di la impresión de ser alguien que fuera abogada", dijo.

En su breve conversación con el Times, Zacharia declinó decir qué rector de Pepperdine la había aconsejado. Se graduó de la Facultad de Derecho de esa universidad en 2011. Andrew K. Benton era el rector de la universidad en ese momento. En 2019, Jim Gash asumió ese cargo.

Benton dijo en una llamada telefónica el jueves que él no fue quien la aconsejó, aunque sí la llamó "una joven de gran integridad".

Un representante de Gash dijo que "él no hace comentarios sobre conversaciones privadas", pero publicó un comunicado suyo: "Pepperdine se enorgullece de contar a Katie entre nuestros exalumnos, antiguos colegas y amigos. A medida que asume esta importante responsabilidad, oramos para que Dios le conceda sabiduría y valentía. Esperamos verla usar sus increíbles dones y amplia experiencia al servicio de nuestra nación".

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En la entrevista con Posobiec, Zacharia también describió el ajetreado proceso de su contratación, e insinuó que no estaba realmente preparada para lo que estaba a punto de suceder cuando subió al atril de la Casa Blanca por primera vez.

Dijo que el miércoles pasado llevaba a su hijo pequeño a un huerto de calabazas cuando recibió una llamada telefónica del presidente.

"Me emocionó mucho esta llamada del presidente y, básicamente, en breve, volé el jueves para reunirme con él el viernes, y acepté el trabajo el viernes", dijo.

Al día siguiente, dijo que voló de regreso a California para "empacar todas mis maletas, porque solo estaba en D. C. con una maleta de mano en un hotel, y empaqué dos maletas".

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El lunes era un feriado federal, "pero me pidió que estuviera en la oficina el lunes, y el lunes me presenté", dijo. A la mañana siguiente, estaba de pie ante una sala de periodistas.

"Normalmente, Jack, las conferencias son por la tarde, 1 p. m., 1:30 p. m., donde la secretaria de prensa tiene tiempo suficiente" para prepararse, dijo.

"Me desperté a las 3 de la mañana del martes para prepararme con lo que tenía", agregó.

Aceptó preguntas durante menos de seis minutos y de solo tres medios. Dijo que esto se debió a que su nuevo jefe tenía programado salir de la Casa Blanca más tarde esa mañana, y pensó que él también querría un poco de tiempo de calidad con la prensa.

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"Mi objetivo absoluto era que fuera breve, considerando que él es su mejor portavoz, y que le encantaría, y le encanta, charlar con los medios mientras se dirige al Marine One, así que quería mostrarle todo mi respeto y no entrometerme en su tiempo", explicó.

La secretaria de prensa se mostró optimista en su entrevista con Posobiec, pero parecía entender que estaba en el centro de una ardiente hoguera mediática.

"Ahora mismo no estoy viendo nada, excepto lo que él hace y en lo que se enfoca, lo que el presidente tiene entre manos, e intentando darle mayor repercusión", dijo. "No quiero ver nada más en X, ni en Instagram, ni en la televisión en este momento".

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Posobiec supuso que era probable que Saturday Night Live se burlara de ella y le preguntó quién le gustaría que la interpretara.

"Sé que va a pasar, sí", dijo. "¿Quién me gustaría que me interpretara? Tal vez por un personaje tipo Scarlett Johansson".

Shawn McCreesh es un reportero del Times que cubre el gobierno de Trump.