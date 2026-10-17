NPR reconoce recorte en Tiny Desk de Los Tigres del Norte: mensaje promigrante será restituido en YouTube

La radio pública estadounidense reconoció que retiró temporalmente las palabras de Félix Contreras, productor y conductor de Alt.Latino, y anunció que trabaja para restituirlas en YouTube. (YouTube: NPR)

Guardar

La polémica por el Tiny Desk de Los Tigres del Norte obligó a la Radio Pública Nacional (NPR, por sus siglas en inglés) a explicar por qué eliminó parte de un discurso en defensa de los migrantes latinos en Estados Unidos.

NPR reconoció que retiró temporalmente las palabras de Félix Contreras, productor y conductor de Alt.Latino, y anunció que trabaja para restituirlas en YouTube.

PUBLICIDAD

El fragmento desapareció de la grabación apenas un día después de su estreno, el jueves 15 de octubre de 2026. La decisión provocó acusaciones de censura contra la emisora, especialmente porque el mensaje denunciaba la discriminación histórica y los ataques contra la comunidad latina.

Aunque la intervención completa ya fue recuperada en el sitio oficial de NPR, su reincorporación a YouTube continúa pendiente.

Así fue el Tiny Desk de los Tigres del Norte (captura de pantalla)

La polémica: ¿por qué acusaron de censura a NPR?

Los Tigres del Norte debutaron en Tiny Desk, la popular serie de conciertos grabados en las oficinas de NPR en Washington, como parte de las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana.

Antes de comenzar la presentación, Félix Contreras dirigió un mensaje al público sobre las dificultades que enfrentan los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

Sus palabras acompañaban el sentido de la primera canción del repertorio, “Somos más americanos”, uno de los temas más representativos de la agrupación sinaloense.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el viernes 16 de octubre, espectadores descubrieron que el discurso había sido recortado en YouTube.

La modificación desató críticas en X y otras plataformas, donde usuarios cuestionaron que una emisora pública retirara una intervención relacionada con la discriminación y los derechos de la comunidad latina.

Los comentarios de los usuarios en una publicación de video de NPR solicitan el restablecimiento del discurso de Felix Contreras. (YouTube)

¿Qué mensaje de Félix Contreras fue eliminado del Tiny Desk?

Contreras comenzó su intervención visiblemente emocionado por la presencia de Los Tigres del Norte. “Vamos a ver si puedo hacer esto sin llorar”, expresó antes de presentar a los músicos.

Posteriormente, habló sobre el contexto histórico que ha marcado a las familias mexicanas en Estados Unidos.

“Nuestra comunidad está bajo ataque y no es la primera vez”, advirtió.

El productor recordó las consecuencias de los cambios territoriales derivados de 1848 y las deportaciones masivas realizadas durante la llamada Operación Espalda Mojada, impulsada por Estados Unidos en 1954.

PUBLICIDAD

También reconoció el papel de Los Tigres del Norte en la construcción de una identidad cultural para millones de migrantes.

“Estos señores nos han regalado nuestra humanidad”, afirmó.

El discurso precedió a una presentación que incluyó “Somos más americanos”, “Golpes en el corazón”, “Quiero volar contigo”, “Ni parientes somos” y “La puerta negra”.

La radio pública estadounidense reconoció que retiró temporalmente las palabras del locutor Félix Contreras. (Captura de pantalla/Youtube)

La respuesta de NPR: ¿cuándo volverá el mensaje a YouTube?

Tras las críticas, NPR Music respondió mediante un comentario en Instagram y reconoció la modificación del material.

La emisora explicó que habitualmente los conciertos de Tiny Desk no incluyen las intervenciones de sus presentadores y que el fragmento fue retirado para someterlo a una revisión editorial.

PUBLICIDAD

“Hemos restaurado la introducción completa en NPR.org después de haberla retirado temporalmente para una revisión editorial”, señaló la organización.

NPR describió el tema como emotivo y complejo, y reconoció que afecta tanto a sus oyentes como a integrantes de su redacción.

También anunció que espera actualizar próximamente la grabación de YouTube, aunque no estableció una fecha.

La explicación confirmó el recorte, pero no precisó qué criterio editorial motivó la eliminación inicial ni reconoció que hubiera existido una intención deliberada de censurar el contenido político.

¿Quién es Félix Contreras, el periodista detrás de la controversia?

Félix Contreras es un periodista, productor musical y conductor estadounidense de ascendencia mexicana, reconocido por su trabajo en NPR.

Comenzó su trayectoria en medios televisivos y trabajó para NBC y Univision antes de incorporarse a la radio pública estadounidense en 2001.

Así fue el Tiny Desk de los Tigres del Norte (captura de pantalla)

En 2010 creó junto con Jasmine Garsd Alt.Latino, programa dedicado a explorar la música y las expresiones culturales de las comunidades latinoamericanas.

También participa en la curaduría de presentaciones de Tiny Desk y ha colaborado en espacios informativos como Morning Edition y All Things Considered.