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El papa León está 'de buen humor' tras su operación, dice el Vaticano

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El papa León XIV fue diagnosticado con un tipo común de cáncer de pulmón. El Vaticano informó que después de una operación para extirpar un nódulo canceroso ya caminaba y recibía tratamiento.

El miércoles, luego de una cirugía para extirparle un nódulo canceroso del pulmón, el papa León XIV comía con normalidad y caminaba por su habitación de hospital, dijo el Vaticano.

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El diagnóstico de cáncer de pulmón de León arroja incertidumbre sobre su agenda y plantea dudas sobre la sucesión a aproximadamente un año y medio de su papado.

El Vaticano dijo que los médicos que operaron al papa en Roma el martes confirmaron que tiene adenocarcinoma de pulmón, un tipo común de cáncer de pulmón que puede ser altamente tratable si se detecta a tiempo. Los cirujanos extirparon el lóbulo inferior de su pulmón derecho.

No estaba claro si León, de 71 años, se sometería a más tratamientos, pero el Vaticano dijo el miércoles que su recuperación avanza como se esperaba. Matteo Bruni, el portavoz del Vaticano, dijo que el pontífice estaba "de buen humor".

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Esto es lo que debes saber.

¿Quién es el papa León?

León fue elegido en mayo de 2025 y es el primer papa de Estados Unidos. Nacido como Robert Francis Prevost, es del área de Chicago pero ha pasado gran parte de su vida fuera de Estados Unidos, lo que incluye dos décadas en Perú, donde se convirtió en obispo y ciudadano naturalizado.

Desde que asumió el cargo, León ha mantenido una agenda completa que incluyó viajes a España, Francia, Argelia y Camerún. Se ha mantenido físicamente activo, jugando tenis con regularidad y nadando en el retiro papal de Castel Gandolfo.

¿Cómo y cuándo anunció su diagnóstico?

El domingo, el papa dijo a una multitud reunida en la plaza de San Pedro para su bendición y oración semanal que se le extirparía un pequeño nódulo en el pulmón.

La cirugía en el Hospital Gemelli en Roma duró unos 90 minutos, y el papa estuvo en el quirófano durante unas tres horas, según el Vaticano. El procedimiento fue exitoso y no hubo complicaciones, dijo.

Tras la operación, León despertó "normalmente" y pasó la noche con el personal del Vaticano, dijo un portavoz del Vaticano.

El Vaticano dijo el miércoles por la mañana que el papa había pasado una "noche de descanso". Sus análisis de sangre y radiografías de tórax dieron resultados normales tras la operación, señaló ese mismo día. León ya recibió fisioterapia respiratoria, comenzó a caminar por su habitación del hospital y retomó su alimentación habitual, agregó el Vaticano.

¿Qué tipo de cáncer tiene?

El adenocarcinoma de pulmón es un tipo común de cáncer de pulmón que puede ser altamente tratable si se detecta a tiempo y a menudo se presenta en adultos de 70 años o más, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Las tasas de supervivencia varían mucho según la etapa del cáncer. El Vaticano no ha proporcionado ninguna información sobre la etapa del cáncer del papa.

Hay antecedentes de cáncer en la familia de León. Su madre, nacida como Mildred Martinez, murió a los 78 años después de un diagnóstico de cáncer y quimioterapia. Su padre, Louis Prevost, murió a los 77 años por cáncer de colon y enfermedad cardíaca aterosclerótica, según un medio de noticias católico, EWTN. Su hermano, Louis Prevost, fue diagnosticado en una ocasión con mieloma múltiple, según The Tampa Bay Times.

¿Qué sigue?

Antes de la cirugía, el Vaticano dijo que se esperaba que León pasara aproximadamente una semana recuperándose en el hospital y que todas las audiencias con él se cancelarían hasta el 20 de octubre.

El papa planea viajar a Sudamérica el próximo mes, incluyendo Perú. Esos planes se mantienen sin cambios, dijo un portavoz del Vaticano, y seguían figurando en su agenda de próximos viajes hasta la mañana del miércoles.

Se espera que León siga al mando en el Vaticano a menos que esté incapacitado, pero las decisiones del día a día serán gestionadas por su extensa burocracia.

Elisabetta Povoledo colaboró con reportería desde Ciudad del Vaticano.

Laura Chung es reportera e investigadora del Times en Sídney, y cubre Australia, Nueva Zelanda y el Pacífico.

Elisabetta Povoledo colaboró con reportería desde Ciudad del Vaticano.

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