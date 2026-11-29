Hombres armados atacaron a tiros a un dragoneante del Inpec en el sur de Barranquilla tras finalizar su turno laboral en la Penitenciaría El Bosque (@luchovoltios/X y Alcaldía de Barranquilla)

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Un dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) fue atacado a tiros la noche de este sábado en el sur de Barranquilla, cuando salía de su turno laboral en la Penitenciaría El Bosque.

El funcionario fue trasladado a un centro asistencial y, por ahora, se desconoce su estado de salud, según informó Caracol Radio.

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El ataque se produjo apenas días después de otro episodio de violencia contra el personal del centro penitenciario. El martes 24 de noviembre, hombres armados que se movilizaban en moto dispararon contra la vivienda de una dragoneante de la misma cárcel, ubicada en el barrio Las Malvinas.

Las balas impactaron en la fachada y las ventanas de la casa, aunque nadie resultó herido. En el sitio, los atacantes dejaron un panfleto, y la funcionaria afectada declaró que desconocía el motivo del ataque y que no había recibido amenazas previas.

Tras el ataque contra la vivienda, el presidente nacional del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios difundió en redes sociales fotografías de los impactos de bala y del panfleto hallado en el lugar. En el mensaje, dirigido al presidente Abelardo de la Espriella y al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, reclamó garantías de seguridad para los funcionarios del Inpec, incluso cuando se encuentran fuera de las instalaciones carcelarias.

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La investigación de ese episodio, que la Policía atribuyó a sujetos armados en motocicleta, busca determinar quién disparó contra la vivienda y qué buscaban con el panfleto dejado en el sitio. Las autoridades también deben establecer si el hecho guarda relación con la labor de la funcionaria en la Penitenciaría El Bosque y si antes había recibido algún tipo de amenaza.

Una seguidilla de hechos violentos contra el personal carcelario

Días antes del atentado contra la vivienda, frente a la Cárcel Modelo apareció una cava con restos humanos y panfletos con amenazas, un hallazgo que se sumó a otros episodios de violencia registrados contra el Inpec en lo corrido del año. Entre el personal penitenciario de Barranquilla crece la preocupación por una posible relación entre estos hechos y un plan dirigido contra los funcionarios de los centros de reclusión de la ciudad.

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El patrón de ataques contra guardianes del Inpec no se limita a Barranquilla. De acuerdo con información conocida por la revista Semana, entre el primero de septiembre y el 26 de noviembre se registraron nueve atentados contra dragoneantes en distintas regiones del país, de los cuales tres terminaron en homicidio y cuatro dejaron funcionarios heridos. En todos los casos, las víctimas ocupaban el mismo cargo y los ataques se produjeron con la misma modalidad: sicarios armados que actuaron cuando los funcionarios finalizaban su turno laboral.

El más reciente ataque en Barranquilla se suma a esta cadena de hechos violentos contra el personal de custodia y vigilancia del país, mientras las autoridades locales adelantan las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido la noche del sábado en inmediaciones de la Penitenciaría El Bosque.

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