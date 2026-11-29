Carlos Fernando Galán anunció apoyo a la Fiscalía por agresión racista contra Dany Rosero (@ZDINoticias/X)

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El alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán rechazó los actos de racismo y la agresión denunciada contra el defensa central del América de Cali, Dany Rosero, durante el partido del viernes 27 de noviembre en el estadio El Campín.

El mandatario capitalino afirmó que, además, el Distrito trabaja para identificar al responsable y que apoyará a la Fiscalía General de la Nación en una eventual investigación penal.

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El pronunciamiento se produjo después del encuentro entre Millonarios y América de Cali, que terminó 0-0 por la tercera fecha del Grupo B de los cuadrangulares.

Rosero fue expulsado en el minuto 48 y, cuando salía del campo, un individuo le hizo gestos racistas y lo escupió, según las denuncias divulgadas tras el partido y la evidencia que resultó de la transmisión del juego.

El alcalde sostuvo que este tipo de comportamientos no representan a los clubes de la capital ni a la ciudad y que “no vamos a normalizar estos comportamientos y agresiones”.

El alcalde de Bogotá afirmó que el Distrito busca identificar al hincha involucrado en el episodio ocurrido en El Campín durante el partido entre Millonarios y América de Cali (@CarlosFGalan/X)

El mandatario agregó que “el racismo, la violencia y la discriminación no pueden tener lugar en Bogotá”.

Su mensaje se sumó a los comunicados publicados por Millonarios, América de Cali, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Deporte, entidades que condenaron al unísono el episodio.

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La Secretaría de Gobierno expresó solidaridad con el defensor de América de Cali

La Secretaría de Gobierno de Bogotá, en horas previas al pronunciamiento del burgomaestre expresó su solidaridad con Rosero y rechazó de forma categórica los hechos registrados en El Campín.

“Ni en las tribunas ni en las calles de Bogotá hay lugar para el racismo”.

La entidad vinculó el rechazo al episodio con el aporte de las comunidades negras y afrocolombianas a la historia del fútbol nacional. Entre las figuras mencionadas estuvieron Willington Ortiz, Freddy Rincón, Faustino Asprilla, Adolfo Valencia, Linda Caicedo, Jorelyn Carabalí, Daniela Caracas, Ivonne Chacón, Mayra Ramírez y Nayeli Chará.

La administración de Carlos Fernando Galán sostuvo que estas conductas no representan a Bogotá y pidió que el presunto agresor responda ante la justicia (@GobiernoBTA/X)

“Nadie necesita marcar un gol, levantar una copa o vestir la camiseta de Colombia para merecer respeto. La dignidad humana no es negociable”, señaló la Secretaría de Gobierno.

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La administración distrital afirmó que mantiene su compromiso con la construcción de un “futuro sin racismo”. Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre la identidad del presunto agresor ni sobre acciones judiciales concretas en su contra.

El llamado del Distrito al respeto en el resto de partidos que se celebrarán en el Campín

Posteriormente, la misma entidad emitió un llamado de atención a los aficionados al fútbol que asistirán al partido entre el Independiente Santa Fe, que recibe en El Campín al Atlético Nacional a las 7:30 p. m.

“Este sábado, Bogotá vivirá una nueva jornada de fútbol en El Campín. La Secretaría de Gobierno acompañará el encuentro con equipos de Goles en Paz y Diálogo Social para promover la convivencia dentro y fuera del estadio. ¡Vivamos el fútbol con respeto!“, fue el mensaje.

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La Secretaría de Gobierno de Bogotá hizo un llamado al partido para siguientes partidos (@GobiernoBTA/X)

De la misma manera, se establecieron parámetros para la asistencia de este juego, entre las que están, de acuerdo con el comunicado oficial de la Secretaría de Gobierno:

Para este encuentro no está autorizado el ingreso de hinchada visitante.

Ingreso digital obligatorio: solo se permitirá la entrada con boletas electrónicas dispuestas por el equipo local y la tiquetera. No se aceptarán boletos impresos.

Llegar con anticipación facilita los controles de seguridad y evita contratiempos.

Objetos prohibidos: se restringe el ingreso de juegos pirotécnicos de cualquier tipo, elementos de animación con combustible o gas, globos de helio, sustancias psicoactivas, botas para almacenar alcohol, correas con chapa, morrales, linternas láser, armas blancas o de fuego, monedas pegadas, rollos de papel y cualquier otro objeto que pueda representar un riesgo para el normal desarrollo y seguridad del evento.