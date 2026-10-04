Una aplicación de citas para los amantes de los libros

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Readme tiene como objetivo emparejar a los bibliófilos según sus gustos de lectura, incluyendo los géneros favoritos y el tipo de lenguaje que les atrae.

Cuando se trata del encuentro romántico por excelencia, conectar a través de un buen libro ocupa un lugar bastante alto en la lista de formas de enamorarse.

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Es por eso que los fanáticos suspiran por la historia de origen de Callum Turner y Dua Lipa: la pareja se conoció en Los Ángeles antes de la fiesta de cumpleaños de un amigo en común, y pronto se dieron cuenta de que ambos habían terminado recientemente el mismo capítulo del mismo libro. "Así que estamos en la misma página", observó Turner. (Encantador).

La idea de que dos personas pueden entender mejor su compatibilidad a través de su gusto por la literatura inspiró a Banu Guler, fundadora de la aplicación de horóscopos Co-Star Astrology, y a Emily Segal, escritora y consultora creativa, a crear una aplicación de citas, la cual, según Segal, estaba dirigida a "personas que leen, o que quieren salir con personas que leen".

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La aplicación, llamada Readme, una división de Co-Star, tiene como objetivo emparejar a los bibliófilos según sus gustos de lectura, incluyendo los géneros favoritos y el tipo de lenguaje que les atrae. Afirma utilizar "la investigación en literatura, el análisis de lenguaje y la psicolingüística" para clasificar a los usuarios en uno de los 12 "arquetipos de lectura" a través de un (¡complejo!) cuestionario de 25 preguntas.

"Básicamente, te llevamos a través de esta especie de larga experiencia de responder preguntas sobre escritura, sobre lectura, sobre qué tipo de lenguaje te gusta, y resumimos todo eso en un modelo de cómo creemos que ves el mundo", dijo Guler, de 38 años.

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Readme no es la primera aplicación de citas para amantes de los libros, pero su lanzamiento llega en un momento en que el fetiche por la cultura literaria y todo lo relacionado con los libros ha alcanzado un punto álgido. Celebridades como Solange Knowles, Kaia Gerber y la propia Dua Lipa han iniciado clubes de lectura y bibliotecas virtuales. Adaptaciones cinematográficas de clásicos literarios como Cumbres borrascosas y La Odisea son algunos de los mayores temas de conversación del año. Una librería de la ciudad de Nueva York, McNally Jackson, organiza eventos sexis para solteros, mientras que otra envía a sus clientes habituales a las calles con gorras de la marca que simplemente dicen "Libros" en el frente.

Pero ¿un amor compartido por los libros trascenderá el cansancio por las aplicaciones de citas?

Aún es pronto para Readme --la aplicación estuvo disponible para descargar apenas el mes pasado-- y, como era de esperarse, no hay un exceso de coincidencias con las que puedas conectar. Pero incluso si no conoces a tu alma gemela de inmediato, podrías descubrir algunas cosas interesantes sobre ti mismo y tus hábitos de lectura.

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Después de descargar la aplicación, me pidieron responder las preguntas típicas --edad, género, ubicación, biografía-- y seleccionar qué estaba buscando (elegí "nuevos amigos"). Antes de que pudiera empezar a deslizar, tuve que concentrarme en un cuestionario que consistía principalmente en elegir entre una u otra opción a partir de dos pasajes diferentes de libros clásicos o preguntas como: "¿Cómo me siento acerca de mi propia escritura?".

Después de evaluar mis respuestas, llegó a la conclusión un tanto brutal de que mi "comunicación está motivada por la esperanza imposible de que algún día lo que sigo tendrá un sentido perfecto", una valoración basada en mi "preferencia por un lenguaje elaborado en lugar de uno austero".

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"Lo que intenta hacer es darte una manera de entender realmente cómo vas a interactuar con otra persona", dijo Guler.

El cuestionario no tiene la intención de funcionar como un filtro, explicó, que muestra a los usuarios solo ciertos arquetipos basados en la compatibilidad. En su lugar, la aplicación ofrece sus evaluaciones como una forma de autodescubrimiento. Tus coincidencias no pueden ver tu evaluación completa, sino solo un breve resumen junto con una proyección de su compatibilidad.

"Creo que es muy parecido a la astrología, donde la diferencia no es algo malo", dijo Guler.

Aunque la conversación sobre iniciar una aplicación de citas dentro de Co-Star es casi tan antigua como la aplicación misma, Guler dijo que ella y Segal comenzaron a hablar en serio sobre crearla solo a fines del año pasado. Para principios de 2026, estaban elaborando prototipos.

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Para Segal, de 37 años, gran parte de la cultura de las aplicaciones de citas de hoy se siente "poco erótica, plana, transaccional o simplemente hace que las personas se sientan desechables".

Poco después de que ella y su cónyuge empezaron a salir, ella le regaló un ejemplar dedicado de Las pequeñas virtudes, una colección de ensayos de Natalia Ginzburg. Más tarde se enteró de que su pareja había estado "manifestando" a alguien que quisiera leer a su lado todas las noches antes de conocerse.

Según Guler, Readme utiliza inteligencia artificial para categorizar el material literario de origen y --"como todos los demás"-- para escribir código. (En julio, Guler fue nombrada la nueva directora de diseño de Midjourney, un laboratorio de imágenes de IA, cuando esa empresa anunció que estaba adquiriendo Co-Star). Una portavoz de Readme dijo que no se utilizó IA para escribir ninguno de los textos dirigidos al usuario en la aplicación.

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La aplicación, que está disponible solo en iOS, es gratuita por ahora, pero Guler y Segal dijeron que eso podría cambiar en el futuro.

En una fiesta para celebrar el debut de la aplicación, una mezcla ecléctica de figuras literarias, colados que no estaban enterados y amigos de las fundadoras se reunieron en Funny Bar en el Lower East Side de Manhattan para disfrutar de cocteles gratis y brochetas de carne. El rapero Trim, conocido por la canción viral "Coconut Water", hizo una presentación. Algunos asistentes dijeron que aún no habían usado la aplicación pero que estaban emocionados por probarla. Otros tenían sus dudas.

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"No sé si tengo mucha fe en su premisa, pero estoy prestando atención porque espero que funcione", dijo Michelle Santiago, de 30 años. "No sé acerca de tener citas por los libros, pero es interesante".

Ofrecer una aplicación que requiere un proceso de registro tan extenso podría ser prohibitivo para los usuarios que ya están experimentando fatiga por las aplicaciones de citas o que podrían ser escépticos sobre la premisa en primer lugar.

¿Podrá Readme acumular una base de datos lo suficientemente grande de amantes de los libros como para que valga la pena buscar entre los candidatos?

Las fundadoras dijeron que el proceso "con suerte" serviría para filtrar a algunas personas --quizás aquellas que no se toman la lectura tan en serio-- mientras ofrece a quienes quieren profundizar más en la materia la oportunidad de conectar.

"Seguro, algunas personas no estarán dispuestas a responder esas preguntas", dijo Segal. "Pero también creo que hay muchas personas que podrían no identificarse principalmente como literarias, pero aun así están emocionadas de aprender sobre sí mismas de esa manera y aun así aprecian tener esto".

Gina Cherelus cubre citas, relaciones y cultura para el Times y escribe la columna semanal de citas Third Wheel.