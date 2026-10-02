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En España, diputados rechazan congelar desalojos y desatan llamados a elecciones anticipadas

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El Congreso español rechazó el viernes la ley de vivienda propuesta por el gobierno para aumentar las protecciones a los inquilinos, lo que ha profundizado una crisis política.

El Congreso de los Diputados español rechazó el viernes la legislación de vivienda propuesta por el gobierno de izquierda para aumentar las protecciones a los inquilinos, lo que ha profundizado una crisis política y provocado llamados a elecciones anticipadas.

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La legislación, que habría suspendido los desahucios de inquilinos vulnerables hasta 2030, fue propuesta por la coalición gobernante del presidente del gobierno Pedro Sánchez para abordar las protestas y la indignación provocadas por el desalojo de María del Carmen Abascal, una residente de Madrid de 87 años.

Pero la coalición, que no controla una mayoría de diputados, no logró aprobar la ley después de que un pequeño partido catalán, que a veces se alía con el gobierno, retirara su apoyo horas antes de la votación del congreso.

Ese partido, Junts, dijo el jueves por la noche que quería que la legislación fuera retirada y redactada de nuevo porque con el proyecto de ley tal como estaba escrito "se puede reducir aún más el mercado y aumentar más los precios".

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El fracaso de la votación provocó exigencias de elecciones anticipadas desde el interior del Partido Socialista de Sánchez, que se ha visto sacudido por una crisis migratoria y escándalos de corrupción, y busca un tema para galvanizar a su base.

La vivienda es una gran preocupación para los españoles, especialmente para los jóvenes con salarios bajos a quienes cada vez les resulta más difícil encontrar viviendas asequibles en medio del aumento de los alquileres causado por una afluencia de turistas, migrantes, compradores extranjeros adinerados y la falta de viviendas públicas.

Dichas frustraciones se han desbordado desde el desalojo de Abascal el mes pasado, del que fue su hogar durante 70 años. Este desahucio provocó que manifestantes que exigen una reforma del sistema de vivienda acamparan en la plaza Puerta del Sol, en el centro de Madrid. Han permanecido allí incluso después de que se revirtiera el desalojo de Abascal.

El paquete de vivienda rechazado incluía beneficios fiscales para los propietarios que bajaran los alquileres, prohibiciones temporales a las adquisiciones de bienes raíces por parte de fondos de inversión --llamados "fondos buitre" por los críticos-- y una combinación de regulaciones e impuestos a los alquileres a corto plazo utilizados por turistas.

En el Congreso antes de la votación del viernes, Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda de España dijo que ya existía un amplio consenso sobre las soluciones al proyecto. También hizo un llamado de última hora a Junts, y dijo que el proyecto de ley incluía el "90 por ciento" de sus exigencias.

"Es la hora de la verdad", agregó.

Las asociaciones inmobiliarias y de propietarios habían buscado convencer a Junts de que la legislación era injusta y potencialmente desastrosa. Los críticos también dijeron que el proyecto de ley haría poco para ayudar a los españoles a encontrar nuevos hogares, incluso si aliviaba temporalmente la presión sobre los inquilinos con contratos vigentes.

Analistas dijeron que el rechazo del proyecto de ley por parte de Junts podría haber tenido menos que ver con el contenido de la legislación que con preocupaciones políticas ajenas. Junts, que hace campaña por la independencia catalana, ha buscado durante mucho tiempo influencia para asegurar el regreso del exilio de su líder Carles Puigdemont, quien escapó a Bélgica para evitar su arresto después de liderar un impulso por la independencia en 2017.

Sánchez, que se enfrenta a elecciones el próximo año y busca perpetuamente temas para agrupar y movilizar a su base de izquierda, aprovechó la decisión de Junts. En un comunicado, su gobierno agrupó al partido catalán con la oposición conservadora, incluido el partido de extrema derecha Vox, y dijo que había llegado el momento de que mostraran su verdadera naturaleza.

Jason Horowitz es el jefe de la corresponsalía del Times en Madrid; cubre España, Portugal y cómo vive la gente en toda Europa.

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