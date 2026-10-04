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David Faitelson y la prensa se lanzan contra la Selección Mexicana por la fría derrota contra EEUU

El equipo mexicano no logró corregir sus fallas defensivas y afrontó parte del segundo tiempo con un jugador menos

México perdió ante Estados Unidos 3 goles por 0 (REUTERS)
México perdió ante Estados Unidos 3 goles por 0 (REUTERS)
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La Selección Mexicana perdió 3-0 ante Estados Unidos en Glendale, en la primera derrota de Rafael Márquez como entrenador del Tricolor Mayor.

El equipo mexicano no logró corregir sus fallas defensivas y afrontó parte del segundo tiempo con un jugador menos.

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La caída ante Estados Unidos expuso errores puntuales en la defensa de la Selección Mexicana y dejó al conjunto dirigido por Rafael Márquez sin respuesta en el marcador. La expulsión durante la segunda mitad agravó el desarrollo del partido para el Tricolor.

Varios hombres con ropa deportiva de la selección mexicana permanecen de pie y sentados dentro de un banquillo de campo de fútbol.
El '10' mexicano se perderá el Clásico contra Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las críticas de la prensa mexicana surgieron después del encuentro. El periodista David Faitelson cuestionó el rendimiento del equipo de Márquez tras el 3-0.

David Faitelson y prensa mexicana se lanzan contra la Selección

David Faitelson cuestionó que el desempeño reciente de la Selección Mexicana haya generado una percepción alejada de su nivel real. Al hablar de un “espejismo” y de haber jugado “en casita”, el comentarista sugirió que las condiciones favorables, incluido el respaldo de la afición, habrían ocultado las carencias del equipo. A su juicio, México mostró sus límites cuando enfrenta rivales de mayor exigencia.

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David Faitelson cuestionó que el desempeño reciente de la Selección Mexicana haya generado una percepción alejada de su nivel real (Captura de pantalla)
David Faitelson cuestionó que el desempeño reciente de la Selección Mexicana haya generado una percepción alejada de su nivel real (Captura de pantalla)
El jugador de Cruz Azul jugó de inicio ante el Team USA
El jugador de Cruz Azul jugó de inicio ante el Team USA (X / U.S. Soccer National Team )

El periodista también dirigió sus críticas a los jugadores de Chivas y al portero Raúl “Tala” Rangel. Faitelson sostuvo que varios elementos destacan con su club, pero no lograron trasladar ese rendimiento al representativo nacional. Sobre Rangel, planteó que necesita mejorar y pidió a Rafael Márquez promover una competencia real por la titularidad en la portería.

“El “espejismo” del Mundial… Se jugó en “casita”. Cuando el futbolista mexicano sube el nivel de competencia, encuentra esta clase de resultados", escribió Faitelson en su cuenta de X (antes Twitter).

Por su parte, Javier Alarcón cuestionó el desempeño de la Selección Mexicana y señaló a Raúl “Tala” Rangel como responsable de los dos goles recibidos. El comentarista también calificó de “paupérrimo” el funcionamiento colectivo del equipo, al considerar que careció de orden y eficacia. Sobre Mateo Chávez, sostuvo que el jugador cometió una agresión al golpear y luego cachetear a un rival, por lo que consideró justificada la tarjeta roja.

Por su parte, Javier Alarcón cuestionó el desempeño de la Selección Mexicana y señaló a Raúl “Tala” Rangel como responsable de los dos goles recibidos (Captura de pantalla)
Por su parte, Javier Alarcón cuestionó el desempeño de la Selección Mexicana y señaló a Raúl “Tala” Rangel como responsable de los dos goles recibidos (Captura de pantalla)

Resumen del partido

Estados Unidos convirtió las fallas mexicanas en goles. La actuación de Luis Ángel “Tala” Rangel quedó marcada por dos errores que permitieron al conjunto estadounidense tomar ventaja y controlar el partido.

México buscó modificar el trámite con cambios en el ataque. Santiago Giménez dejó el campo para el ingreso de Armando González “La Hormiga”, mientras Erik Lira salió y Obed Vargas ocupó su lugar, aunque el equipo no consiguió descontar.

La Selección Nacional vive su tercera prueba con Rafa Márquez
La Selección Nacional vive su tercera prueba con Rafa Márquez (X / Selección Nacional)

Justin Ellis firmó el tercer tanto tras una equivocación entre Álvaro Fidalgo y Diego Campillo. El marcador confirmó una goleada de Estados Unidos y dejó a México con una derrota en la Fecha FIFA bajo la dirección de Márquez.

La expulsión en la segunda parte complicó aún más el cierre para México, que ya perdía por dos goles. El Tricolor no encontró opciones para reaccionar y Estados Unidos aprovechó los espacios para sentenciar el encuentro con el tanto de Ellis.

¿Cuándo es el siguiente partido de México?

La Selección Mexicana de Rafael Márquez volverá a jugar el martes 6 de octubre ante Chile, en el que será el cuarto partido del combinado nacional dentro de este nuevo proceso.

El encuentro se disputará a las 21.00 horas en el Los Ángeles Memorial Coliseum, ubicado en California, Estados Unidos. México y Chile se medirán con planteles de nueva generación y bajo el proyecto encabezado por Márquez.

México vs. Chile se jugará el martes 6 de octubre a las 21.00 horas en Los Ángeles. El partido será el cuarto compromiso de la Selección Mexicana durante el ciclo de Rafael Márquez, después de sus encuentros frente a Colombia, Perú y Estados Unidos.

Antes de este cruce, el equipo mexicano afrontó compromisos ante Colombia y Perú, con un empate 1 a 1, además de una derrota frente a Estados Unidos.

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