Argentina lanza un pasaporte dorado para atraer inversión

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El programa otorgaría la ciudadanía a las personas que realicen grandes inversiones en Argentina. Esfuerzos similares han generado ingresos significativos para economías pequeñas, pero también han provocado riesgos.

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha estado recorriendo el mundo en un intento de atraer inversión internacional a su país. El viernes develó su más reciente medida para atraer dólares del extranjero al anunciar un programa de pasaporte dorado.

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Bajo el programa, las personas que donen o presten cientos de miles de dólares al gobierno argentino pueden obtener la ciudadanía del país, y con ella, acceso sin visa a más de 140 países en todo el mundo.

El viernes, Luis Caputo, ministro de Economía de Argentina, dijo que será un canal más a través del cual podrán vender Argentina al mundo, durante una cumbre en París donde se presentó el programa.

El anuncio se produce después de que la Unión Europea y Estados Unidos han presionado a otros países para que restrinjan o eliminen programas similares, los cuales eran vistos como susceptibles de explotación por parte de evasores fiscales o personas acusadas de delitos que buscan evitar ser procesadas.

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Los pasaportes de alto precio también han generado rechazo público por ofrecer derechos y privilegios a los ricos en un momento en que las fronteras se cierran cada vez más a los migrantes más pobres.

Aun así, el anuncio del gobierno argentino muestra el compromiso de Milei de priorizar la entrada de riqueza extranjera para reponer las arcas de un país con problemas de liquidez, incluso a través de programas que han sido adoptados por pocas economías grandes.

Con el programa, los solicitantes deben donar 350.000 dólares al tesoro argentino o comprar un bono gubernamental de 800.000 dólares. Eric Major, el director ejecutivo de una empresa con sede en Malta que asesora al gobierno argentino en este asunto, predijo que la gran mayoría de los solicitantes elegirían hacer donativos en lugar de comprar un bono, dado el largo historial de impagos de deuda de Argentina.

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Aun así, él ve un potencial significativo para el programa argentino.

Si bien muchos países, entre ellos Estados Unidos, ofrecen programas de residencia a cambio de inversión, solo alrededor de una decena de ellos cuentan con programas de pasaportes dorados en vigor, dijo Kristin Surak, profesora de sociología en la London School of Economics que escribió un libro sobre pasaportes dorados. Y ninguno ofrece acceso sin visa a tantos países como Argentina.

Los titulares de pasaportes argentinos pueden ingresar sin visa no solo a los países de la Unión Europea, sino también a Rusia y China, y tienen el derecho de vivir y trabajar en cualquier lugar de Sudamérica debido a acuerdos regionales.

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Los expertos afirman que los programas de pasaportes dorados han generado ingresos significativos para países más pequeños, como las naciones insulares caribeñas de San Cristóbal y Dominica.

Aunque contar con un segundo pasaporte por lo general ha atraído a ciudadanos de países que enfrentan restricciones severas de visado --como Rusia, China y otros de Medio Oriente y África-- un número cada vez mayor de estadounidenses también están solicitando estos programas en la actualidad.

"Los estadounidenses quieren un plan B", dijo Major. "Realmente se trata de una medida de protección, pero también de un escenario para el peor de los casos".

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Argentina, que tiene un sistema fiscal engorroso pero está situada lejos de las principales capitales mundiales, funciona menos como un paraíso fiscal y más como una vía de escape, afirman los expertos. El multimillonario tecnológico Peter Thiel recientemente estableció una base en el país, mientras que otros millonarios ven a Argentina como un refugio potencial frente a los conflictos globales y la guerra nuclear.

Aun así, los programas de pasaportes dorados también han desatado escándalos después de que lavadores de dinero u otros delincuentes y fugitivos adquirieran pasaportes para evadir a las autoridades.

"Inevitablemente atraen a algunas personas de dudosa reputación", dijo Atossa Araxia Abrahamian, una periodista que escribió un libro sobre la venta de ciudadanías.

El gobierno argentino dijo en un comunicado que las solicitudes estarían sujetas a un riguroso proceso de evaluación, que incluiría verificar el origen de los fondos de los solicitantes y revisiones de antecedentes penales y de reputación.

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Programas similares también han sido vistos como algo que devalúa el prestigio diplomático del pasaporte de un país. Eso ha llevado a otros gobiernos a revocar el acceso de viaje sin visa para todos los titulares de pasaportes de un país que ofrece visas doradas.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló explícitamente en contra de los programas de pasaportes dorados de Malta, alegando que la ciudadanía --algo que supone un vínculo significativo con un país-- no puede convertirse en una transacción económica. El programa argentino no requeriría que los solicitantes pasen tiempo alguno en el país.

Un programa de este tipo es raro para un país que es parte del Grupo de los 20, un foro de las principales economías desarrolladas y emergentes; Turquía es el único otro país del G20 que dispone de un pasaporte dorado. Pero a los expertos no les sorprendió su implementación bajo el mandato de Milei, un libertario comprometido con las políticas de libre mercado.

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"Si crees en los mercados libres, entonces probablemente creas que todo se puede comprar y vender", dijo Abrahamian, "incluida tu ciudadanía".

Ryan Mac colaboró con la reportería desde Los Ángeles.

Emma Bubola es una reportera del Times que cubre Argentina. Reside en Buenos Aires.

Ryan Mac colaboró con la reportería desde Los Ángeles.