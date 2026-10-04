Las 36 mejores fotos de la 52° Peregrinación Juvenil a Luján

Luego de la lluvia del sábado, una jornada soleada de domingo recibió a miles de fieles en los alrededores de la Basílica de Luján. El paso a paso de la travesía

Una escultura de la Virgen de Luján en primer plano frente a sacerdotes con vestimentas celestes y blancas en un altar
El arzobispo Jorge García Cuerva calificó la peregrinación como un espacio “sin grietas ideológicas ni exclusiones”
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Multitud de personas reunidas al aire libre en una plaza, con un cartel al fondo que lleva la palabra Pipinas
Una multitud de peregrinos asistió a la misa central del domingo durante la celebración religiosa en Luján
Un sacerdote con casulla azul eleva un cáliz dorado frente a un micrófono con un crucifijo de fondo
“Démosnos un abrazo de paz, los unos a los otros”, fue uno de los mensajes centrales de la homilía del arzobispo de Buenos Aires
Tres personas sonrientes en una calle peatonal usan pecheras verdes con el dibujo de la Virgen de Luján
Cansados pero felices, los rostros de miles y miles de peregrinos que llegaron esta madrugada a Luján, luego de una extenuante caminata
Un sacerdote con gafas y vestimenta azul sostiene una hostia blanca frente a un micrófono y un crucifijo en el fondo
"Las heridas de la descalificación, de la intolerancia, de la violencia física y verbal supuran, y parece que se está infectando el corazón del pueblo", dijo García Cuerva en uno de los pasajes más duros de su homilía
Vista aérea de una basílica gótica con una multitud congregada en la plaza exterior y un río al costado
La imponente vista desde el drone de Infobae de la Basílica de Luján, punto cúlmine de la peregrinación católica
Vista aérea de una multitud en una plaza frente a un escenario con altar donde sacerdotes celebran un servicio religioso
En el escenario montado en la Plaza Belgrano, de Luján, una numerosa masa de fieles se acercó para escuchar las palabras de Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires
Vista aérea de una basílica de estilo neogótico con dos torres y una multitud congregada en la plaza situada frente al edificio
Otra impactante imagen aérea, desde el drone de Infobae, que refleja la magnitud de una nueva peregrinación joven hacia Luján
Un hombre con una pechera azul y la figura de una virgen sostiene una bengala de humo turquesa junto a personas en una calle
Las bengalas con el color celeste también formaron parte de la peregrinación hacia Luján
Varias personas trasladan una estatuilla de la Virgen decorada con flores ante la Basílica de Luján y sus dos torres góticas
Un firmamento celeste recibió este domingo a los peregrinos que caminaron toda la noche desde Liniers
Una multitud de personas abrigadas camina por una calle flanqueada por puestos de venta y edificios
La multitudinaria caravana que, año a año, convoca a miles de fieles en las calles de Liniers
Multitud de personas camina por una calle con una bandera argentina y un pasacalles con la frase Los jóvenes te estamos esperando Papa León
La estadía del papa León XIV en el país, entre el 8 y 11 de noviembre, se recordó durante varios momentos de la peregrinación a Luján
Figura de la Virgen de Luján con manto azul, corona dorada y aureola con rayos dentro de una urna de vidrio con gotas de agua
Acompañada por los fieles, la imagen atravesó los partidos de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez
Un hombre arrodillado dibuja con tizas sobre el asfalto mientras varias personas caminan al fondo por la calle
El arte callejero también dijo presente durante el peregrinaje: aquí, un fiel dibuja en el piso varias imágenes relacionadas con Virgen de Luján
Una mujer sostiene una estatuilla de la Virgen de Luján en la calle rodeada de personas vestidas con abrigos
Los fieles llevaron estatuillas, rosarios, banderas y hasta estampillas
Varias personas descansan recostadas en el suelo con mantas y sentadas en bancos de madera dentro de una iglesia
El merecido descanso luego de kilómetros y kilómetros a pie bajo el frío y la lluvia
Varias personas rezan con las manos juntas frente a urnas de madera con la palabra ofrendas y flores en el interior de un templo
Plegarias, ruegos y rezos de cara a la divina figura que, año tras año, convoca a una gran cantidad de peregrinos en Luján
Fieles reunidos ante el altar mayor de una iglesia de estilo gótico decorado con flores y banderas
Los voluntarios asistieron a los peregrinos que, minuto a minuto, iban llegando a la Basílica de Luján
Un grupo de personas observa desde abajo el altar principal iluminado de una basílica con banderas, flores y un mantel blanco
La imponente imagen del altar principal de la Basílica de Luján, destino final de la caminata de 60 kilómetros
Multitud de hombres y mujeres vestidos con abrigos y mochilas en el interior de una basílica con arcos de piedra
Cientos de fieles colmaron el interior de la Basílica de Nuestra Señora de Luján previo a la misa central de la peregrinación
Un grupo de personas camina por una calle hacia una basílica gótica con torres altas, junto a casas antiguas y un cartel verde
La imponente imagen, al amanecer, de la Basílica de Luján, con su impronta arquitectónica de estilo neogótico
Personas caminando de noche cargan una estructura iluminada con la escultura de la Virgen de Luján decorada con banderas y flores
La llegada a destino, mientras despuntaban los primeros rayos de sol, de la imagen cabecera de la Virgen de Luján
Una mujer atiende el pie de un hombre sentado en la acera mientras otras personas descansan y en primer plano hay un puesto de comida
Masajes en los pies y una buena alimentación, clave para sobrellevar el largo camino hacia Luján
Dos personas yacen en el suelo con las piernas apoyadas contra una pared de ladrillos y un portón con grafiti
Dos peregrinos descansan las piernas durante uno de los tramos del recorrido hacia Luján
Personas caminan de espaldas de noche por un camino asfaltado; una lleva una bandera argentina en la espalda
Noche cerrada, solo iluminada por los faroles del corredor de la Ruta Nacional 7
Grupo de personas camina de noche por una ruta junto a un vehículo con una urna iluminada que contiene una estatuilla religiosa
El lema de este año, para la nueva peregrinación juvenil, fue “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”
Muchas personas con abrigos, mochilas y capas para la lluvia caminan juntas por una calle asfaltada flanqueada por árboles y edificios
No importan las inclemencias del tiempo, miles y miles de fieles caminaron 60 kilómetros hacia Luján
Vista desde arriba de una multitud de personas con impermeables de colores que caminan por una calle junto a vías de tren
La multitud que bordea las vías del ferrocarril Sarmiento y la avenida Rivadavia (luego convertida en Ruta Nacional 7), rumbo a Luján
Varias personas con ponchos impermeables de colores caminan por una calle frente a la fachada de una verdulería
Los impermeables transparentes dominaron el paisaje de la peregrinación joven hacia Luján
Una multitud de personas con capas impermeables y abrigos camina a lo largo de una calle urbana en un día nublado
Una multitud de fieles camina con impermeables por una calle durante la tradicional peregrinación a la basílica de Luján
Personas con impermeables y paraguas caminan sobre el suelo con una marca de Kilómetro cero frente a la fachada del Santuario San Cayetano
Como cada año, los fieles se fotografiaron desde el punto de partida: la Iglesia de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers
Varias personas con impermeables de distintos colores permanecen dentro de un templo religioso
La Basílica recibió a los fieles con misas durante todo este domingo
Una figura de la Virgen de Luján decorada con banderas y flores en una andas procesional dentro de una iglesia con fieles observando
La imagen cabecera de la Virgen de Luján permanece expuesta junto al altar durante la misa celebrada en el marco de la peregrinación.
Un sacerdote habla por un micrófono desde un atril en una iglesia, junto a arreglos florales, un crucifijo al fondo y una imagen de la Virgen
Un sacerdote encabeza una misa en el marco de la peregrinación a Luján frente a un altar con flores y una imagen de la Virgen.
Personas con pilotos y paraguas caminan frente al Santuario de San Cayetano bajo un cartel que anuncia el inicio de la peregrinación a Luján
Peregrinos con paraguas e impermeables se concentran frente al Santuario de San Cayetano en Liniers para iniciar la caminata hacia Luján bajo la lluvia.
Personas con paraguas e impermeables caminan sobre la calle mojada frente a la fachada de una iglesia con campanario bajo la lluvia
La previa frente a la Iglesia de San Cayetano, punto de partida de la peregrinación

Fotos: Jaime Olivos y RS Fotos

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