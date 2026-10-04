Las 36 mejores fotos de la 52° Peregrinación Juvenil a Luján

El arzobispo Jorge García Cuerva calificó la peregrinación como un espacio “sin grietas ideológicas ni exclusiones”
04 Oct, 2026 09:47 a. m. EST
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Una multitud de peregrinos asistió a la misa central del domingo durante la celebración religiosa en Luján
“Démosnos un abrazo de paz, los unos a los otros”, fue uno de los mensajes centrales de la homilía del arzobispo de Buenos Aires
Cansados pero felices, los rostros de miles y miles de peregrinos que llegaron esta madrugada a Luján, luego de una extenuante caminata
"Las heridas de la descalificación, de la intolerancia, de la violencia física y verbal supuran, y parece que se está infectando el corazón del pueblo", dijo García Cuerva en uno de los pasajes más duros de su homilía
La imponente vista desde el drone de Infobae de la Basílica de Luján, punto cúlmine de la peregrinación católica
En el escenario montado en la Plaza Belgrano, de Luján, una numerosa masa de fieles se acercó para escuchar las palabras de Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires
Otra impactante imagen aérea, desde el drone de Infobae, que refleja la magnitud de una nueva peregrinación joven hacia Luján
Las bengalas con el color celeste también formaron parte de la peregrinación hacia Luján
Un firmamento celeste recibió este domingo a los peregrinos que caminaron toda la noche desde Liniers
La multitudinaria caravana que, año a año, convoca a miles de fieles en las calles de Liniers
La estadía del papa León XIV en el país, entre el 8 y 11 de noviembre, se recordó durante varios momentos de la peregrinación a Luján
Acompañada por los fieles, la imagen atravesó los partidos de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez
El arte callejero también dijo presente durante el peregrinaje: aquí, un fiel dibuja en el piso varias imágenes relacionadas con Virgen de Luján
Los fieles llevaron estatuillas, rosarios, banderas y hasta estampillas
El merecido descanso luego de kilómetros y kilómetros a pie bajo el frío y la lluvia
Plegarias, ruegos y rezos de cara a la divina figura que, año tras año, convoca a una gran cantidad de peregrinos en Luján
Los voluntarios asistieron a los peregrinos que, minuto a minuto, iban llegando a la Basílica de Luján
La imponente imagen del altar principal de la Basílica de Luján, destino final de la caminata de 60 kilómetros
Cientos de fieles colmaron el interior de la Basílica de Nuestra Señora de Luján previo a la misa central de la peregrinación
La imponente imagen, al amanecer, de la Basílica de Luján, con su impronta arquitectónica de estilo neogótico
La llegada a destino, mientras despuntaban los primeros rayos de sol, de la imagen cabecera de la Virgen de Luján
Masajes en los pies y una buena alimentación, clave para sobrellevar el largo camino hacia Luján
Dos peregrinos descansan las piernas durante uno de los tramos del recorrido hacia Luján
Noche cerrada, solo iluminada por los faroles del corredor de la Ruta Nacional 7
El lema de este año, para la nueva peregrinación juvenil, fue “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”
No importan las inclemencias del tiempo, miles y miles de fieles caminaron 60 kilómetros hacia Luján
La multitud que bordea las vías del ferrocarril Sarmiento y la avenida Rivadavia (luego convertida en Ruta Nacional 7), rumbo a Luján
Los impermeables transparentes dominaron el paisaje de la peregrinación joven hacia Luján
Una multitud de fieles camina con impermeables por una calle durante la tradicional peregrinación a la basílica de Luján
Como cada año, los fieles se fotografiaron desde el punto de partida: la Iglesia de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers
La Basílica recibió a los fieles con misas durante todo este domingo
La imagen cabecera de la Virgen de Luján permanece expuesta junto al altar durante la misa celebrada en el marco de la peregrinación.
Un sacerdote encabeza una misa en el marco de la peregrinación a Luján frente a un altar con flores y una imagen de la Virgen.
Peregrinos con paraguas e impermeables se concentran frente al Santuario de San Cayetano en Liniers para iniciar la caminata hacia Luján bajo la lluvia.
La previa frente a la Iglesia de San Cayetano, punto de partida de la peregrinación