Peppino Mazzullo, voz de Topo Gigio por décadas, muere a los 100 años

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Peppino Mazzullo, un actor italiano que durante más de 40 años proporcionó la entrañable voz del títere de ratón de grandes orejas Topo Gigio, un personaje de televisión querido por niños de todo el mundo, murió el miércoles en su casa en Santo Stefano di Briga, Sicilia. Tenía 100 años.

Su muerte fue ampliamente reportada por los medios italianos, pero no se citó la causa.

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En una carrera que abarcó más de seis décadas, Mazzullo actuó en el teatro italiano y en radio y televisión, pero su papel más duradero fue Topo Gigio, que en italiano significa ratón Louie. El público estadounidense pudo vislumbrar al lindo y amable roedor cantante en la década de 1960 y principios de la de 1970 a través de un segmento recurrente en The Ed Sullivan Show.

Creado por la titiritera italiana Maria Perego a finales de la década de 1950, Topo Gigio debutó en el programa de televisión de variedades musicales italiano Canzonissima y luego apareció en el largometraje italiano Las aventuras de Topo Gigio (1961), así como en decenas de cómics y revistas. Topo Gigio tuvo un atractivo internacional, convirtiéndose en un componente básico de la televisión en toda Europa y América Latina.

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Aunque otros actores han dado voz a Topo Gigio, Mazzullo estuvo asociado de manera más constante con el papel.

De cabello alborotado, mejillas sonrosadas y 25 centímetros de altura, Topo Gigio era notablemente realista, equipado con una boca móvil y ojos que parpadeaban. Se necesitaban varios operadores, utilizando varillas y cables, para ayudar al títere a cobrar vida.

Sus admiradores solían citar los diálogos de Mazzullo como Topo Gigio, incluida la frase "ma cosa mi dici mai", que en italiano significa "pero ¿qué dices?".

"No solo presté mi voz. Sentía a Topo Gigio dentro de mí", dijo Mazzullo a Radio Taormina, la cadena de radiodifusión italiana, en junio. "Nadie me escribía el diálogo. Las frases, las bromas y la mayoría de las situaciones surgían de manera espontánea".

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Topo Gigio se sentía más como en casa en The Ed Sullivan Show, el programa de variedades que presentó a los estadounidenses a artistas musicales como los Beatles. Él correteaba de un lado a otro, pidiéndole a Sullivan, conocido por su rígida personalidad al aire, que lo arropara en una cama en miniatura.

"Eddie, dame un beso de buenas noches", le ordenaba a un complaciente Sullivan en numerosas ocasiones, luciendo pijama y cantando una fantasiosa canción de cuna mientras daba vueltas alrededor de un despertador.

"Entre sus relaciones más profundas en el programa estaba la que tenía con cierto ratón italiano, Topo Gigio", dijo Ron Simon, curador principal del Paley Center for Media, en una entrevista sobre Sullivan.

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Agregó que Topo Gigio "le dio humanidad a un Ed Sullivan muy frío, muy solitario y de rostro muy inexpresivo".

Y, dijo Simon, "había una simplicidad y dulzura en Topo Gigio que atraía a todos".

En un intercambio, cerca de las fiestas de fin de año, Sullivan le preguntó a Topo Gigio qué quería que le trajera Santa Claus.

Topo Gigio, que parecía más un niño que un ratón, respondió con risitas y un fuerte acento italiano. Sacó un largo trozo de papel con una lista que incluía: una bicicleta, patines, una cámara, un microscopio, una raqueta de tenis, un palo de hockey, rebanadas de queso y un reloj de Mickey Mouse.

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"Espera un momento", interrumpió Sullivan. "¿No crees que le estás pidiendo demasiado a Santa Claus?".

Topo Gigio añadió una cosa más: un beso de Sullivan.

El presentador accedió.

Giuseppe Mazzullo nació el 6 de junio de 1926 en Santo Stefano di Briga, como uno de los cinco hijos de Domenico y Antonina (Busà) Mazzullo. Su padre era oficial de tránsito. Describió a su madre como una comediante natural: "le encantaba maquillarse y transformarse durante las fiestas de Carnaval", le dijo al periódico La Sicilia en abril.

De joven, asistió a una escuela técnica y trabajó como operador de torno en los astilleros cercanos en Messina. Pasaba su tiempo libre con un grupo de teatro aficionado que actuaba en una iglesia local. En 1950, se graduó de una escuela de teatro dramático en Milán y, en el plazo de dos años, ya aparecía en la cadena de radio italiana RAI.

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Estaba casado con Annamaria Dematteis. La información sobre sus sobrevivientes no estaba disponible de inmediato.

En su papel más emblemático, compartió el escenario con superestrellas italianas. Con la figura de la televisión Raffaella Carrà, él (como Topo Gigio) interpretó un número de canto y baile llamado "Strapazzami di Coccole" ("Consiénteme con mimos"). También realizó una interpretación de "Strangers in the Night" como el ratón, aunque su caracterización fue decididamente más alegre y menos seductora que la de Frank Sinatra.

Mazzullo se retiró como Topo Gigio en 2006 y pasó sus últimos años dirigiendo un teatro y una escuela de actuación en Messina.

"Para mí, Topo Gigio es la alegría de vivir", dijo a Radio Taormina. "Fue el instrumento que me permitió sacar la mejor parte de mí: la parte más auténtica, la parte más cercana a lo divino".

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