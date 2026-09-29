La trayectoria del huracán Polo pone al suroeste de EE. UU. en alerta por fuertes lluvias

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Se ha pronosticado precipitación intensa en gran parte de la región, que comprende Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah, Colorado y Texas

El suroeste de Estados Unidos lidia con fuertes lluvias y se enfrenta a la posibilidad de inundaciones abruptas hasta la madrugada del miércoles, a medida que la humedad de dos tormentas se aproximaban a la región. La amenaza de inundaciones se centra en Nuevo México y Arizona el lunes y comenzará a desplazarse hacia el este, a Texas y la región de las Grandes Llanuras, de martes a jueves.

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Se pronosticó que caerían entre unos 3 a casi 8 centímetros de lluvia en gran parte de la región, incluidas partes de Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah, Colorado y Texas, y algunas áreas aisladas podrían recibir hasta unos 18 centímetros. Los monitoreos de inundación estaban vigentes, y los meteorólogos dijeron que eran probables avisos de inundaciones repentinas más urgentes durante los próximos días.

¿En qué momento caerán las lluvias más fuertes?

Lunes: Se esperaban las precipitaciones más fuertes en Arizona y Nuevo México y hacia el sur de Nevada, Utah y Colorado.

Martes: La amenaza se desplazará hacia el este, en Arizona, Nuevo México, Colorado y el área del Panhandle de Texas.

Miércoles: Se espera que en Arizona deje de llover, pero la probabilidad de lluvias fuertes continuará en Nuevo México y Colorado y se extenderá por las Grandes Llanuras, con un riesgo particularmente alto en un área que abarca desde el sur de Oklahoma hasta el norte de Texas. Se esperan entre unos 5 y 12 centímetros de lluvia en el área de Dallas-Fort Worth, con hasta unos 18 centímetros en algunas zonas aisladas.

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Jueves y viernes: La amenaza de inundaciones continuará en la región de las Llanuras del Sur, incluyendo Texas.

El riesgo de inundaciones era particularmente alto en Nuevo México, donde el paisaje ya está húmedo debido al clima de la semana pasada, lo que deja poca capacidad para lluvia adicional.

"El suelo está en su punto, así que con cualquier lluvia adicional, definitivamente estaremos viendo inundaciones", dijo Scott Overpeck, un meteorólogo en la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Albuquerque.

La situación es diferente en Texas, donde la lluvia fuerte generalizada que se espera el miércoles caerá en muchas áreas que no han visto mucha lluvia en las últimas semanas, particularmente en el norte.

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La última gran lluvia en el área de Dallas fue a principios de junio, cuando el Aeropuerto Internacional de Dallas Fort Worth registró más de 8 centímetros de lluvia, dijo Sarah Barnes, una meteoróloga de la oficina del Servicio Meteorológico en Fort Worth.

La amenaza de inundaciones surgió esta semana a medida que se esperaba que un área de baja presión en California descendiera al suroeste y chocara con el aire tropical cálido y húmedo enviado por el huracán Polo y la tormenta tropical Odalys.

Este tipo de configuración puede ocurrir cuando el verano está en transición hacia el otoño, y es responsable de la mayoría de los eventos de lluvias fuertes generalizadas en el suroeste estadounidense, dijo Michael Crimmins, un meteorólogo y profesor de la Universidad de Arizona.

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"La baja presión proporciona la mecánica y la termodinámica para crear líneas generalizadas y duraderas de chubascos y tormentas, y las tormentas tropicales dan bastante combustible", dijo Crimmins.

Aunque la humedad tropical se desplaza con frecuencia hacia el suroeste durante la temporada de los monzones de verano, que se prolonga hasta septiembre, la cantidad esperada esta semana es mayor de lo normal. El principal responsable es Polo, una de las tormentas más fuertes registradas en el hemisferio occidental. Se esperaba que la tormenta cruzara hacia Baja California el lunes por la noche y al territorio continental de México para la madrugada del martes.

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Es probable que esta tormenta se disipe en el terreno elevado de México antes de llegar al suroeste de Estados Unidos, pero enviará una corriente de humedad a la región.

Toda esta humedad traerá oleadas de lluvia a todo el suroeste, y aguaceros que tengan más de 2,50 centímetros de lluvia en una hora podrían causar inundaciones abruptas, desde áreas bajas hasta el terreno más alto.

"Parte del agua podría cubrir los caminos, los arroyos fluirán más alto y también podría haber algunas inundaciones repentinas en áreas con mayores tasas de precipitación, donde de repente el agua rápida y caudalosa se desborde en una carretera", dijo Marc Chenard, un meteorólogo del Centro de Predicción del Clima.

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Las tormentas eléctricas más intensas también podrían acarrear lluvias fuertes a las mismas áreas por periodos prolongados. A menudo, los meteorólogos llaman a estas tormentas "tormentas eléctricas en tren" porque se mueven a lo largo de un solo camino como trenes que viajan por una vía.

Las áreas que recientemente resultaron afectadas por incendios forestales estarán en alto riesgo de inundaciones, y las lluvias fuertes crearán ríos de agua turbia.

Nuevo México también está en un riesgo particularmente alto debido a un clima más húmedo de lo normal en septiembre. Santa Fe ha registrado unos 12 centímetros de lluvia en lo que va del mes, más de tres veces el promedio para el periodo.

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El miércoles, se esperaba que la amenaza de lluvias fuertes e inundaciones se desplazara hacia el este, hacia Colorado y las Grandes Llanuras.

Amy Graff es reportera del Times y se encarga de cubrir temas relacionados con el clima, incendios forestales y terremotos.