Colombia

Cayó alias Tazmania, incluido en el cartel de los más buscados del Atlántico por extorsión y su presunta participación en siete homicidios

El presunto miembro de Los Costeños tenía tres requerimientos judiciales vigentes y fue ubicado por unidades de la Armada y la Policía en una vía pública de Turbaco, Bolívar

El detenido, señalado de pertenecer a Los Costeños, fue localizado en una vía pública y quedó ante la autoridad judicial junto con una pistola traumática y un teléfono celular incautados - crédito prensa Armada de Colombia
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La Armada Nacional y la Policía Nacional capturaron en el municipio de Turbaco, Bolívar, a alias Tazmania, un hombre incluido en el cartel de los más buscados del departamento del Atlántico. Según las autoridades, el detenido sería integrante de la estructura criminal Los Costeños y figuraba como uno de los presuntos responsables de dinamizar cobros extorsivos en esa región del Caribe colombiano.

El procedimiento, informado el 28 de septiembre, estuvo a cargo de unidades de la Fuerza Naval del Caribe, por medio del Gaula Militar Bolívar, adscrito a la Brigada de Infantería de Marina No. 1, en coordinación con la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional en el Atlántico.

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El hombre, incluido en el cartel de los más buscados del Atlántico, sería parte de Los Costeños y estaría relacionado con exigencias económicas y asesinatos, según los reportes institucionales divulgados - crédito prensa Armada de Colombi

De acuerdo con la información oficial, contra alias Tazmania pesaban tres órdenes de captura por concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y hurto agravado. Durante la diligencia, las tropas y los policías incautaron una pistola traumática y un teléfono celular, elementos que quedaron a disposición de las autoridades judiciales junto con el detenido.

El mayor de Infantería de Marina Jaime Durán, comandante del Gaula Militar Bolívar, indicó que la operación permitió ubicar al requerido en una vía pública de Turbaco. “Este sujeto tenía en contra tres órdenes de captura vigentes por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y hurto agravado”, afirmó el oficial.

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La Armada y la Policía capturaron en Turbaco a alias Tazmania, uno de los hombres más buscados del Atlántico - crédito prensa Armada de Colombia
La Armada y la Policía capturaron en Turbaco a alias Tazmania, uno de los hombres más buscados del Atlántico - crédito prensa Armada de Colombia

Según la Armada, las indagaciones también apuntan a que alias Tazmania se encontraba en Bolívar con la intención de establecer contactos y posibles alianzas con otros grupos criminales. La institución no detalló cuáles serían las organizaciones con las que habría buscado vincularse ni precisó desde cuándo se encontraba en ese departamento.

Tras la captura, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad competente, que deberá definir su situación jurídica. La judicialización avanzará con base en las órdenes vigentes y en los elementos materiales que formen parte de las investigaciones.

Las autoridades incautaron una pistola traumática y un teléfono celular durante la detención del presunto integrante de Los Costeños - crédito prensa Armada de Colombia
Las autoridades incautaron una pistola traumática y un teléfono celular durante la detención del presunto integrante de Los Costeños - crédito prensa Armada de Colombia

La captura ocurre en medio de la ofensiva contra las extorsiones en Barranquilla

La detención de alias Tazmania se produjo mientras las autoridades mantienen operativos contra las estructuras vinculadas con las extorsiones en Barranquilla y los municipios de su área metropolitana. Según el balance más reciente de la Policía Nacional, durante 2026 fueron capturadas 330 personas por extorsión y delitos conexos.

De ese total, 323 personas recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanzan sus procesos. La Policía indicó además que las operaciones permitieron evitar el pago de más de $3.000 millones que, de acuerdo con las investigaciones, buscaban alimentar las rentas de grupos delictivos.

El mayor Julián Cañas, comandante del Gaula de la Policía Metropolitana de Barranquilla, sostuvo que las actuaciones combinan labores de inteligencia, investigación criminal y despliegues focalizados. Las pesquisas se concentran en identificar a quienes realizan amenazas, exigen pagos y recaudan dinero para organizaciones criminales.

En el barrio San Luis, unidades del Gaula Policía capturaron en flagrancia a dos presuntos integrantes de Los Pepes, cuando intentaban escapar con dinero producto de una extorsión. - crédito @PoliciaBquilla / X
En el barrio San Luis, unidades del Gaula Policía capturaron en flagrancia a dos presuntos integrantes de Los Pepes, cuando intentaban escapar con dinero producto de una extorsión. - crédito @PoliciaBquilla / X

Entre las estructuras mencionadas por la Policía se encuentran Los Costeños, Los Pepes y Nueva Generación El Freseo. Los operativos abarcan Barranquilla, Soledad, Galapa, Malambo y Puerto Colombia, con intervenciones definidas a partir de la información recolectada por las unidades especializadas.

Dos operativos en Soledad, Atlántico, dejaron cuatro detenidos el 25 de septiembre

Agentes del Gaula de la Policía Nacional realizaron dos procedimientos en Soledad, Atlántico, que terminaron con cuatro capturas. En el sector de Villa Sol, las autoridades detuvieron a dos presuntos integrantes de Los Costeños cuando, según la versión policial, recibían dinero de varios comerciantes.

Los operativos contra la extorsión abarcan los municipios de Barranquilla, Soledad, Galapa, Malambo y Puerto Colombia - crédito @PoliciaBquilla / X
Los operativos contra la extorsión abarcan los municipios de Barranquilla, Soledad, Galapa, Malambo y Puerto Colombia - crédito @PoliciaBquilla / X

En ese operativo fueron incautados dos teléfonos celulares, una motocicleta y dinero en efectivo que estaría relacionado con las exigencias económicas investigadas. Ese mismo día, en el barrio San Luis, otros dos presuntos integrantes de Los Pepes fueron capturados en flagrancia cuando intentaban huir con dinero que habría sido obtenido mediante una extorsión.

El coronel Miguel Fernando Sastoque Segura, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Barranquilla, afirmó que la institución mantiene actividades preventivas con comerciantes y residentes, además de cápsulas operativas en zonas donde se han detectado hechos de extorsión.

Las autoridades solicitaron a la ciudadanía denunciar este tipo de delitos a través de la línea 165 del Gaula o de la Línea Contra el Crimen, 317 896 5523. La Armada, por su parte, recordó que también está disponible la línea 147 para reportar situaciones que afecten la seguridad de la población civil.

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