Andrew Bailey, director adjunto del FBI, deja su cargo

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Bailey, quien formaba parte de un equipo de liderazgo de tres personas en la cúpula del buró, duró apenas un año.

Andrew Bailey, director adjunto del FBI, dijo el lunes que dejaría el cargo después de poco más de un año, lo que constituye la segunda salida de este tipo en medio de la turbulencia en las fuerzas del orden federales bajo el gobierno de Donald Trump.

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Bailey dijo en las redes sociales que dejaba su cargo, que era parte de un inusual arreglo de liderazgo de tres personas, "para regresar con mi familia en Misuri". Expresó confianza en que el FBI bajo el mandato del director, Kash Patel, continuaría combatiendo el crimen violento, para "garantizar una sólida rendición de cuentas institucional y restaurar la confianza del público en esta institución de excelencia".

Por su parte, Patel elogió a Bailey por hacer una "fantástica contribución instituyendo reformas críticas" en el FBI.

En los últimos meses, personas familiarizadas con el funcionamiento interno de la agencia han descrito un arreglo complicado entre Patel y sus dos directores adjuntos, Bailey y Christopher Raia, un agente y gerente del FBI de larga trayectoria.

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Patel y Bailey no se llevaban bien y a menudo pasaban largos periodos sin hablarse, según varias personas familiarizadas con sus interacciones que hablaron bajo condición de anonimato.

No se sabe con certeza si la Casa Blanca elegirá a otro segundo director adjunto o si Raia se convertirá en el único número dos en el buró.

Durante décadas, el buró ha tenido un solo director adjunto, un agente de carrera del FBI que ascendiera en las filas de la organización y supervisara las operaciones diarias, mientras rendía cuentas al director, quien es nombrado por el presidente. Pero el presidente Trump rompió esa tradición el año pasado al nombrar al presentador de pódcast de derecha Dan Bongino, quien tenía poca experiencia en las fuerzas del orden más allá de haber servido como agente del Servicio Secreto, como el número dos de Patel. En esencia, eso puso a dos influentes agitadores con escasa experiencia en gestión en la cúpula de la agencia de 35.000 personas.

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Patel y Bongino tenían una relación a veces tensa con la primera fiscala general de Trump, Pam Bondi, a quien culpaban por el mal manejo de la publicación de archivos relacionados con el financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein. Ella, a su vez, se quejó de la gestión del buró por parte de Patel, incluida su propensión a publicar información prematura o inexacta sobre operaciones en curso.

En agosto de 2025, el gobierno de Trump anunció un esquema novedoso, y dijo que Bailey se uniría a Bongino como codirector adjunto. En ese momento, Bailey se desempeñaba como fiscal general de Misuri, un cargo que había utilizado para interponer demandas relacionadas con temas de la guerra cultural conservadora.

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Muchos agentes dentro del buró creían que Bondi, quien también fue fiscala general estatal republicana, había traído a alguien para que sirviera como director en espera por si Trump alguna vez se cansaba de Patel. Pero Trump despidió a Bondi en abril y Patel duró más que Bailey.

En el interín, Bongino renunció, y Patel eligió a Raia para reemplazarlo, manteniendo el arreglo de liderazgo de tres personas en lugar de que Bailey se convirtiera en el único número dos. En términos más generales, Patel pareció marginar a Bailey, quien ha dejado poca huella en su año en el buró.

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Bailey apareció en Atlanta en enero, cuando el FBI ejecutó una orden de registro para incautar boletas de 2020 del condado de Fulton, Georgia. Su aparición fue notable no solo por la iniciativa de usar el buró para impulsar las afirmaciones infundadas de Trump sobre una elección amañada, sino también porque era extraordinariamente raro que Bailey desempeñara un papel visible en cualquier operación.

Devlin Barrett cubre el Departamento de Justicia y el FBI para el Times.

Alan Feuer es un reportero del Times que cubre el impacto de las acciones del presidente Trump en los tribunales, el Departamento de Justicia y el Estado de derecho en general.

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Glenn Thrush cubre el Departamento de Justicia y también ha escrito sobre la violencia armada, los derechos civiles y las condiciones en las cárceles y prisiones del país.

Charlie Savage escribe sobre la seguridad nacional y las políticas legales para el Times.