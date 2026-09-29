Slipknot regresará a Bogotá en 2027 junto con Marilyn Manson: la preventa comienza el 30 de septiembre

El legendario conjunto liderará un masivo espectáculo de metal en el recinto Vive Claro, acompañado por Marilyn Manson, Hatebreed y los locales No Dependiente en una jornada histórica para Colombia - Slipknot/Instagram

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Slipknot, una de las bandas más influyentes del metal, regresará a Bogotá el 16 de septiembre de 2027 con un concierto en el Vive Claro que reunirá también a Marilyn Manson, Hatebreed y No Dependiente. La venta de entradas tendrá precios finales desde $276.000 hasta $721.000 en localidades generales, mientras que los paquetes VIP llegarán a $2.833.600.

La preventa ―que será exclusiva para clientes de los bancos Aval, Bogotá, Occidente, Popular y Villas, junto con la billetera digital dale!― comenzará el 30 de septiembre a las 10:00 a. m. La venta general se habilitará el viernes 2 de octubre, a la misma hora, hasta agotar existencias, a través de Ticketmaster.co.

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El concierto marcará el regreso de la agrupación de Iowa (Estados Unidos) con una producción que, según Paramo, será la más amplia que Slipknot ha presentado en Colombia, pues la jornada reunirá propuestas de metal, hardcore, rock industrial y la escena underground local.

La boletería tendrá un límite de cuatro entradas por transacción. El evento será para mayores de 12 años y toda persona que ingrese al recinto deberá contar con su respectiva entrada.

Slipknot regresará a Bogotá el 16 de septiembre de 2027 con un concierto en Vive Claro junto a Marilyn Manson, Hatebreed y No Dependiente - crédito Paromo

Precios de las entradas para Slipknot en Bogotá

La localidad Front Field tendrá dos etapas de venta:

En la primera, la entrada costará $499.000 más $101.000 de servicio, para un precio final de $600.000. En la segunda etapa, el valor será de $549.000, más $112.000 de servicio, con un total de $661.000.

Back Field también contará con dos etapas.

La primera tendrá un valor de $229.000, con $47.000 por servicio, para un precio final de $276.000. La segunda costará $279.000 más $57.000, con un total de $336.000.

En graderías, los sectores 99, 101, 103 y 105 tendrán una tarifa única de $599.000, más $122.000 de servicio, para un total de $721.000. El mismo valor aplicará para los sectores 100, 102, 104 y 106.

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Los sectores 107, 109, 111, 113 y 115, así como los sectores 108, 110, 112, 114 y 116, tendrán un precio de $449.000 más $91.000 de servicio, con un total de $540.000. Para los sectores 125, 127, 129 y 131, y los sectores 126, 128, 130 y 132, el precio final será de $420.000.

La preventa para clientes del sector financiero comenzará el 30 de septiembre antes de la venta general en Ticketmaster el 2 de octubre - crédito Paramo

Las ubicaciones de menor costo serán los sectores 117, 119, 121 y 123, junto con los sectores 118, 120, 122 y 124. La entrada tendrá un valor de $299.000, más $61.000 de servicio, para un precio total de $360.000.

Paquetes VIP y condiciones de ingreso

El paquete Purity Reserved estará disponible para los sectores 99 a 102, con un precio final de $1.725.600. Incluye una entrada en gradería, un póster y un artículo de mercancía VIP de Slipknot, además de un laminado, un lanyard conmemorativo, registro prioritario, anfitrión VIP y acceso preferencial al recinto.

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Para Front Field se ofrecerá el paquete Duality Early Entry, con un precio final de $1.604.600. La experiencia incluye acceso anticipado frente al escenario, mercancía VIP, laminado, lanyard, registro prioritario y un carril de ingreso antes de la apertura general de puertas.

La oferta también contempla dos versiones del Vermillion Lounge Experience. El paquete para los sectores 99 a 102 costará $2.833.600, mientras que la opción para Front Field tendrá un precio final de $2.712.600.

Los paquetes VIP disponibles incluyen beneficios especiales pero la organización aclaró que no contemplan interacción con los artistas - crédito Ticketmaster.co

Ambas experiencias Vermillion incluyen entrada, acceso a un lounge previo al concierto con espacios para fotografías, bebidas 2x1 durante la hora promocional y bocadillos ligeros. También incorporan mercancía exclusiva, una suscripción gratuita por un año a Knotfest Premium y acceso prioritario. La organización precisó que los paquetes “no incluyen meet and greet ni interacción con el artista”.

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Marilyn Manson, Hatebreed y No Dependiente completan el cartel

La fecha en Bogotá también supondrá el regreso de Marilyn Manson, 20 años después de su única presentación en Colombia. El artista llegará tras la publicación, en agosto de 2026, de One Assassination Under God – Chapter 2, su decimotercer álbum de estudio, editado por Nuclear Blast Records.

El disco incluye las canciones Unalive, Front Toward Enemy y Exit Wound. La presencia de Manson se sumará a la de Slipknot en una noche con artistas de distintas vertientes de la música pesada.

Marilyn Manson retornará a Colombia tras 20 años de su única presentación previa para exponer su más reciente álbum de estudio - crédito Phillip Faraone/FilmMagic

Hatebreed completará la representación internacional. La banda estadounidense, formada en Connecticut en 1994, cuenta con ocho álbumes y una trayectoria que combina elementos de hardcore y metal.

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La cuota local estará a cargo de No Dependiente, agrupación activa desde 2001 e influenciada por el New York Hardcore, el punk rock, el nu metal y el hip hop. La tiquetera no se hará responsable por entradas adquiridas fuera del sistema Ticketmaster y estará prohibido el ingreso de cámaras fotográficas, videograbadoras y equipos similares.