Colombia

El Gobierno colombiano prohibió importar mercancías producidas mediante explotación laboral: este es el decreto que respalda la medida

El planteamiento busca respaldar la protección constitucional del empleo digno e integrando directamente los convenios internacionales vigentes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Detalle de las hábiles manos de un carpintero maestro trabajando la madera con destreza en su taller, un ejemplo del oficio y la artesanía en una pyme exitosa. (Imagen ilustrativa Infobae)
El Gobierno decretó una sanción comercial para frenar el ingreso de productos elaborados mediante explotación laboral - crédito Imagen ilustrativa Infobae
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El Gobierno nacional firmó el Decreto 1444 de 2026, que prohíbe la importación de mercancías elaboradas total o parcialmente con trabajo forzoso u obligatorio.

La medida busca impedir el ingreso de esos productos a Colombia y responde, entre otros factores, al arancel de 12,5% que Estados Unidos impuso al país por considerar insuficientes sus esfuerzos contra esa práctica.

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La prohibición alcanza toda la cadena de suministro: extracción, cultivo, cosecha, manufactura, ensamble, procesamiento y acabado.

Los bienes vinculados con esas formas de explotación serán considerados mercancías prohibidas y quedarán sujetos a controles, procedimientos y consecuencias jurídicas establecidos en la Ley 2586 de 2026 y en las normas aduaneras aplicables.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) será la entidad encargada de hacer cumplir la norma. También ejercerá sus facultades de control y fiscalización, incluido el posible decomiso de los productos que incumplan la prohibición.

Las excepciones previstas

El Decreto 1444 adopta la definición del Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): se considera trabajo forzoso u obligatorio todo servicio exigido bajo amenaza de una pena a una persona que no se haya ofrecido voluntariamente. Colombia aprobó ese convenio mediante la Ley 23 de 1967.

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La norma excluye de esa categoría el servicio militar obligatorio destinado a labores de carácter exclusivamente militar y las obligaciones cívicas normales de los ciudadanos. También contempla situaciones derivadas de condenas judiciales, siempre que el trabajo se realice bajo vigilancia y control de las autoridades públicas.

En desarrollo...

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