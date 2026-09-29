Quién es Jasmine Bugarín, la aspirante de la 4T en Nayarit ligada al Partido Verde

Bugarín manifestó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y anunció nuevos recorridos por los municipios del estado. (Archivo Infobae)

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La senadora Jasmine Bugarín Rodríguez fue designada como coordinadora de Defensa de la Transformación de Morena en Nayarit rumbo a la elección de 2027, una responsabilidad desde la que encabezará los trabajos territoriales y políticos del bloque oficialista en la entidad.

Jasmine Bugarín Rodríguez, legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) solicitó licencia en el Senado para participar en el proceso interno de la coalición Morena-PVEM-PT.

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La licencia entró en vigor el pasado 17 de junio y la separa temporalmente de su escaño en la Cámara de Senadores. Con su registro, Bugarín se convirtió en la primera aspirante formal de la alianza oficialista para coordinar la organización de la Cuarta Transformación en Nayarit.

La definición ocurrió antes de que Morena publicara la convocatoria para seleccionar a las y los coordinadores estatales en las entidades que renovarán gubernatura en 2027. La suplente de Bugarín asumió el cargo en el Senado tras la salida de la legisladora.

Coordinación de la 4T perfila la contienda por la gubernatura

Morena designó a Jazmín Bugarín como coordinadora del movimiento en Nayarit tras aplicar un ajuste de género.

La senadora informó que buscaría recorrer nuevamente los municipios de Nayarit, mantener contacto con la ciudadanía y promover el proyecto político que comparte con Morena, el Partido Verde y el PT. También manifestó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la continuidad de la Cuarta Transformación.

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Bugarín presentó su decisión como el inicio de una nueva etapa de servicio público enfocada en las causas de las familias nayaritas. Durante su paso por el Senado, destacó su participación en la aprobación de reformas constitucionales, leyes, modificaciones legislativas e iniciativas.

La coordinadora tiene 39 años y es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit, donde cursó la carrera entre 2004 y 2009. Nació el 27 de octubre de 1986 en La Manga, localidad del municipio de La Yesca, Nayarit.

Su formación incluye diplomados en Derechos Humanos, Seguridad Pública y Procuración de Justicia, así como en Violencia de Género. Su agenda política ha abarcado asuntos de derechos humanos, equidad de género, medio ambiente, salud, infraestructura y desarrollo estatal.

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La trayectoria pública de Bugarín abarca cargos como diputada local, diputada federal en dos ocasiones y dirigente estatal del PVEM. (Archivo Infobae)

Bugarín inició su carrera en el servicio público local como defensora de los Derechos Humanos en el Ayuntamiento de La Yesca. Después fue regidora suplente en ese municipio, coordinadora de la Unidad Móvil Sur del Instituto para la Mujer Nayarita y directora de departamento en la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno estatal.

En 2014 ocupó una diputación local en el Congreso de Nayarit por el Distrito VI. Posteriormente fue diputada federal por el Distrito III entre 2015 y 2018, periodo en el que se desempeñó como vicecoordinadora de Diplomacia Parlamentaria.

La política nayarita regresó a la Cámara de Diputados por el Distrito II para la LXV Legislatura, de 2021 a 2024, y fue secretaria de la Mesa Directiva. Desde 2019 milita en el PVEM, partido del que también ha sido secretaria general y dirigente estatal en Nayarit.

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En septiembre de 2024 tomó protesta como senadora por mayoría relativa, tras ser electa por la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena, PVEM y PT.

Bugarín rechaza vínculos con grupos delictivos

Jasmine Bugarín descartó solicitar protección especial durante el proceso interno y pidió equidad para los aspirantes. (Archivo Infobae)

Durante el anuncio de su licencia, Bugarín rechazó los señalamientos que la habrían vinculado con grupos delictivos y los calificó como falsos. La senadora expuso que este tipo de acusaciones pueden afectar a su familia, en particular a sus hijos, y pidió que la contienda se centre en propuestas.

La legisladora afirmó que no solicitará protección especial durante el proceso interno. También planteó que todas las personas interesadas en coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación deberían separarse de sus cargos para competir en condiciones de equidad.

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Bugarín sostuvo que quienes aspiren a encabezar el proyecto oficialista deberán cumplir los filtros que establezcan las autoridades correspondientes.

El partido Morena designa a cuatro coordinadores estatales rumbo a las elecciones de 2027

Los cuatro coordinadores son: Jasmine Bugarín Rodríguez en Nayarit, Clara Luz Flores Carrales en Nuevo León, Ana Lilia Rivera en Tlaxcala y Elí César Cervantes en San Luis Potosí. (Archivo Infobae)

Morena designó a Jasmine Bugarín Rodríguez, Clara Luz Flores Carrales, Ana Lilia Rivera Rivera y Elí César Cervantes Rojas como coordinadores estatales rumbo a las elecciones de 2027 en Nayarit, Nuevo León, Tlaxcala y San Luis Potosí. Los nombramientos forman parte de la definición de figuras previas a las candidaturas para las gubernaturas que se renovarán en 17 estados.

Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, presentó las designaciones este lunes 28 de septiembre de 2026 durante un acto en el World Trade Center de la CDMX, encabezado junto con Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional del partido.

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La jornada incluyó los nombramientos en San Luis Potosí, Tlaxcala, Nuevo León, Nayarit, Sonora, Baja California Sur y Chihuahua. Con esos siete anuncios, Morena concluirá el proceso para definir sus coordinaciones en las entidades donde habrá cambio de gubernatura.

Entre los perfiles previamente dados a conocer se encuentran Julieta Ramírez Padilla en Baja California; Pablo Gutiérrez Lazarus en Campeche; Rosa María “Rosi” Bayardo en Colima; Beatriz Mojica Morga en Guerrero; Carlos Torres Piña en Michoacán; Santiago Nieto en Querétaro; Gino Segura en Quintana Roo; Imelda Castro en Sinaloa; Verónica Díaz en Zacatecas y Nora Ruvalcaba en Aguascalientes.

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