Gobierno destinará solo 736 mil pesos para atender a grupos vulnerables y prevenir discriminación en 2027

En México han sido asesinados más de 400 integrantes de la comunidad entre 2013 y 2017 (Foto: Conapred)

Guardar

El gobierno de México prevé destinar 736 mil 946 pesos para la atención de grupos vulnerables y la prevención de la discriminación el próximo año, de acuerdo con lo estipulado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027, pese a que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) tendrá recursos por 152 millones 290 mil 703 pesos.

Una revisión de Infobae México al Paquete Económico 2027 se confirmó que la CONAPRED prevé recibir dicho presupuesto, sin embargo, de ese total, 139 mil 209 mil 228 pesos son para gasto corriente, lo que equivale al 91.4% de los recursos proyectados para el organismo.

PUBLICIDAD

La organización Yo También informó que inicialmente identificó una bolsa de 1,105,419 pesos en anexos transversales para la atención de grupos en situación de vulnerabilidad. Tras revisar los documentos, corrigió la cifra: el monto etiquetado para ese fin es de 736 mil 946 pesos.

El programa P061 concentra 736,946 pesos en el Anexo 14

El Anexo 14, denominado Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables, incluye cinco programas presupuestales vinculados al Ramo 04 de Gobernación.

Entre ellos está el P061, “Política para promover la protección de los derechos humanos y prevenir la discriminación”.

De acuerdo con el documento citado por Yo También, los recursos de ese programa están destinados a impartir capacitación estratégica para promover la inclusión, la igualdad y la no discriminación.

PUBLICIDAD

Para esas acciones se proponen 736 mil 946 pesos. El archivo, según la organización, no contiene una nota metodológica que detalle la asignación.

Conapred respondió a Yo También que su presupuesto global para 2027 asciende a 152,290,703 pesos y señaló que las cifras difundidas en anexos transversales no representan la asignación institucional completa.

El organismo desglosó recursos por 368,473 pesos en los anexos 10 y 13, así como montos por 736,943 pesos en los anexos 14, 18 y 33. Conapred sostuvo que la estimación de poco más de 1 millón de pesos era parcial.

Yo También reconoció que la cifra de 1,105,419 pesos de su publicación original era equivocada. También indicó que los montos enlistados en distintos anexos corresponden al mismo recurso y no deben sumarse entre sí.

PUBLICIDAD

Conapred concentra 139,209,228 pesos en gasto corriente

La revisión de Infobae México identifica que, de los 152 millones 290 mil 703 pesos previstos para Conapred, 139,209,228 pesos corresponden a gasto corriente.

Dentro de ese rubro, 87 millones 851 mil 313 pesos se destinan a servicios personales. El monto representa 57.68% del presupuesto total proyectado para el Consejo y corresponde al Capítulo 1000, integrado por sueldos y prestaciones del personal.

Otros 51 millones 357 mil 915 pesos se asignan a gastos de operación. Esta partida equivale a 33.72% del total y considera los capítulos 2000 y 3000, relacionados con recursos materiales y contratación de servicios a terceros.

Los documentos presupuestarios no especifican las acciones que se financiarán con los recursos de operación. Entre los conceptos que abarcan esos capítulos se encuentran insumos, arrendamientos, viáticos, telefonía, luz y agua.

PUBLICIDAD

El resto del presupuesto, 13 millones 081 mil 475 pesos, está etiquetado como gasto de inversión para inversión física. De acuerdo con la información revisada, se vincula con los capítulos 5000 y 6000 de bienes muebles e inmuebles.

Yo También precisó que esa clasificación puede abarcar equipos de cómputo, licencias de software, mobiliario, vehículos u obras de adecuación física o accesibilidad.

La organización aclaró que los documentos no afirman que los 13,081,475 pesos se utilizarán en cada uno de esos conceptos.

El presupuesto total de Conapred aumenta frente a 2026

El programa P061 tendría una asignación de 146,855,625 pesos en 2027, de acuerdo con los documentos del Ramo 04 de Gobernación consultados por Yo También.

PUBLICIDAD

Al considerar los programas de apoyo administrativo M001 y de auditoría O001, el presupuesto total de Conapred llega a 152,290,703 pesos.

La cifra representa un aumento de 18,517,547 pesos frente a los 133.7 millones de pesos asignados en 2026. Yo También calcula que el alza es de 13.8% en términos nominales y de 10.8% en términos reales, al considerar una inflación proyectada de 3 puntos.

La organización señala que el monto revierte la baja registrada desde 2025, cuando Conapred tuvo 148.4 millones de pesos. Aun así, el proyecto para 2027 queda por debajo de los 160.6 millones de pesos proyectados para 2024.

PUBLICIDAD

El Anexo 14 deja de incluir el presupuesto completo del organismo

A diferencia de los ejercicios fiscales de 2019 a 2026, el Anexo 14 ya no incluye el presupuesto total de Conapred. Yo También atribuye la diferencia a un cambio técnico y metodológico en la integración de los anexos transversales.

El Manual de Programación, Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público 2027 instruye registrar solo la información que acredita una acción directa hacia la población objetivo. Bajo ese criterio quedan fuera los gastos administrativos y de operación ordinaria.

La metodología para integrar los anexos transversales también redefine la acción transversal como componentes o acciones específicas de un programa presupuestario que contribuyen a un objetivo. Además, excluye actividades administrativas y de apoyo institucional que no se relacionen de forma directa con la provisión de bienes y servicios a la población.

PUBLICIDAD

Según Yo También, el cambio genera una reducción aparente de 99.17% al comparar los recursos reportados en el Anexo 14 de 2026 con los 736,946 pesos previstos para 2027.

La organización sostiene que ni la Exposición de Motivos ni el Anexo 14 a detalle explican la ruptura de comparabilidad con los ejercicios anteriores.