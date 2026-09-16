EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 16 de septiembre: cierres por Desfile Cívico-Militar por la Independencia

Como parte de las celebraciones por la conmemoración del Grito de Independencia de México, la Ciudad de México implementará un operativo de seguridad para salvaguardar a los miles de asistentes que acudan al Zócalo Capitalino. Este lunes 14 de septiembre, Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la CDMX, compartió detalles del Plan Operativo Fiestas Patrias 2026 .

11:13 hs

Previsiones para el miércoles 16 de septiembre de 2026 en CDMX

desfile militar independencia 2025 mexico septiembre 16 Credito:SSC

El principal punto de atención será el Desfile Conmemorativo de la Independencia, con recorrido del Zócalo capitalino a Campo Marte, a través de Plaza de la Constitución, 5 de Mayo, Eje Central Lázaro Cárdenas, avenida Juárez y Paseo de la Reforma.

Se recomienda prever cierres, cortes a la circulación y cambios en el transporte público en el Centro Histórico y sobre Reforma.

Manifestaciones y rodadas

También se contemplan dos concentraciones: una del Movimiento de Regeneración Sindical, durante el día, frente al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en avenida México-Coyoacán 259, colonia General Anaya, Benito Juárez; y otra de Plataforma 4:20, a las 12:00 horas, en el Monumento a la Madre, División del Norte y Cuauhtémoc, así como Gran Canal y Circuito Interior, para realizar actividades de difusión y recolección de firmas.

En materia de movilidad, habrá dos rodadas motociclistas: a las 10:00 horas, de Monumento a Morelos, en Gustavo A. Madero, hacia el Deportivo Carmen Serdán, en el Estado de México; y a las 20:30 horas, desde una gasolinera en calzada México-Tacuba, colonia Popotla, hacia el Parque Ecoturístico La Marquesa. Esta última podría generar afectaciones viales durante su trayecto.

Asimismo, se tienen previstas rodadas ciclistas desde la colonia Roma hacia Chapultepec y Parque Aztlán, de la Basílica de Guadalupe al Monumento a la Revolución, y recorridos nocturnos desde Tlatelolco y la estación La Villa del Metro. Una rodada en patines saldrá a las 7:30 horas del bajo puente del Estadio Banorte rumbo a Parres, en Tlalpan.