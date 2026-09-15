The New York Times

Trump critica a la Corte Suprema por el fallo sobre el voto por correo

Reportajes Especiales - News

Imagen CUKV67F25JESBBR7FGTFQN4BUA
Guardar

En un punzante ataque contra el tribunal, el presidente Trump dijo que "estas no son las personas que entrevisté" para ejercer como jueces.

El martes, el presidente Donald Trump arremetió contra la decisión de la Corte Suprema de bloquear los esfuerzos de su gobierno para cambiar el voto por correo y lanzó una crítica mordaz a los tres jueces que nombró durante su primer mandato.

PUBLICIDAD

"Estas no son las personas que entrevisté para servir en la Corte Suprema de Estados Unidos", escribió en las redes sociales, en referencia a los jueces Amy Coney Barrett, Brett M. Kavanaugh y Neil M. Gorsuch. "Son solo una sombra de lo que eran originalmente, un tribunal que le cuesta a Estados Unidos Billones de Dólares con fallos terriblemente malos que son de tal magnitud que a nuestro país le resultará difícil poder recuperarse o sanar".

El lunes, la Corte Suprema rechazó una orden ejecutiva de Trump que habría cambiado drásticamente la forma en que los estadounidenses votan por correo de cara a las elecciones intermedias. Desde hace tiempo, Trump ha despotricado contra el voto por correo y ha sugerido que está plagado de trampas, a pesar de que él ha votado por correo en elecciones recientes.

PUBLICIDAD

En su publicación en Truth Social, Trump criticó duramente el fallo, calificándolo de "horrible, sumamente político".

"Es una gran pérdida para los republicanos, y para el propio Estados Unidos, y hace que las trampas de la izquierda radical, los 'Bobócratas', en las boletas por correo, resulten mucho más fáciles de lograr. ¡Y ahora tienen el campo abierto para hacerlo!", escribió.

Elogió a los jueces Samuel A. Alito Jr. y Clarence Thomas por disentir en el caso --los llamó "leyendas los dos"-- antes de lanzarse a una larga diatriba contra los recientes fallos de la corte en su contra.

Citó específicamente las decisiones de la corte de anular sus amplios aranceles y su decreto que buscaba limitar la ciudadanía por nacimiento.

"Es una Corte que pasará a la historia por haber emitido algunas de las decisiones más destructivas, dolorosas y perjudiciales en la historia de nuestro país", escribió.

Tyler Pager es corresponsal del Times en la Casa Blanca y cubre al presidente Donald Trump y su gobierno.

Temas Relacionados

New York Times

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sydney Sweeney protagoniza un anuncio polémico. Otra vez

Reportajes Especiales - Business

Sydney Sweeney protagoniza un anuncio polémico. Otra vez

Alex Saab, aliado de Maduro, podría declararse culpable de lavado de dinero en EE. UU.

Reportajes Especiales - News

Alex Saab, aliado de Maduro, podría declararse culpable de lavado de dinero en EE. UU.

Un empresario ruso patrocinó la lujosa tornaboda de Donald Trump Jr.

Reportajes Especiales - News

Un empresario ruso patrocinó la lujosa tornaboda de Donald Trump Jr.

Un documental israelí recibe ovaciones en el extranjero pero rechazo en su país

Reportajes Especiales - Lifestyle

Un documental israelí recibe ovaciones en el extranjero pero rechazo en su país

El máximo jefe de espionaje de China advierte de los peligros de la IA para su partido

Reportajes Especiales - News

El máximo jefe de espionaje de China advierte de los peligros de la IA para su partido
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Condenaron a ocho años de prisión al dueño de dos dogos que mataron a una adolescente de 15 años en Córdoba

Condenaron a ocho años de prisión al dueño de dos dogos que mataron a una adolescente de 15 años en Córdoba

Murió Griselda Gambaro, la escritora que convirtió el teatro argentino en espejo de su tiempo

Capturaron al alcalde de Riosucio, Chocó, por irregularidades en el pago de viáticos a jurados en elecciones del 8 de marzo

Mexicano extraditado de Perú se declara culpable de lavar más de 72 millones de dólares del narcotráfico

Suicidio infantil en México se duplicó en la última década: suman 821 casos y niños encabezan cifra

DEPORTES

Milanesas con puré, pesca en la laguna y el sueño de llegar al circuito ATP: la historia de Lucio Ratti, el tenista que crece rápido

Milanesas con puré, pesca en la laguna y el sueño de llegar al circuito ATP: la historia de Lucio Ratti, el tenista que crece rápido

Boca Juniors y San Pablo definirán en Brasil el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

La historia detrás de los amistosos de Argentina ante Burkina Faso y Benín: de la derrota en un Mundial a la “cuna del vudú”

La contundente sentencia del Cholo Simeone para explicar por qué Messi debe ganar el Balón de Oro

Lo tiró a la lona, le bailó en la cara y terminó en ridículo: el nocaut de un boxeador argentino que da la vuelta al mundo

ENTRETENIMIENTO

Alan Ritchson confirmó su separación de Catherine tras veinte años de matrimonio

Alan Ritchson confirmó su separación de Catherine tras veinte años de matrimonio

Zack Snyder reflexiona sobre '300' y responde a las críticas: "Una de las películas más gay jamás hechas"

La fiscalía no pedirá la pena de muerte para el hijo de Rob Reiner por el asesinato de sus padres

HBO presenta a los nuevos fichajes de Harry Potter rumbo a La cámara secreta

Tom Cruise confiesa que no le teme a morir en una escena de riesgo: “Me gusta estar al borde de un precipicio”