Trump critica a la Corte Suprema por el fallo sobre el voto por correo

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En un punzante ataque contra el tribunal, el presidente Trump dijo que "estas no son las personas que entrevisté" para ejercer como jueces.

El martes, el presidente Donald Trump arremetió contra la decisión de la Corte Suprema de bloquear los esfuerzos de su gobierno para cambiar el voto por correo y lanzó una crítica mordaz a los tres jueces que nombró durante su primer mandato.

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"Estas no son las personas que entrevisté para servir en la Corte Suprema de Estados Unidos", escribió en las redes sociales, en referencia a los jueces Amy Coney Barrett, Brett M. Kavanaugh y Neil M. Gorsuch. "Son solo una sombra de lo que eran originalmente, un tribunal que le cuesta a Estados Unidos Billones de Dólares con fallos terriblemente malos que son de tal magnitud que a nuestro país le resultará difícil poder recuperarse o sanar".

El lunes, la Corte Suprema rechazó una orden ejecutiva de Trump que habría cambiado drásticamente la forma en que los estadounidenses votan por correo de cara a las elecciones intermedias. Desde hace tiempo, Trump ha despotricado contra el voto por correo y ha sugerido que está plagado de trampas, a pesar de que él ha votado por correo en elecciones recientes.

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En su publicación en Truth Social, Trump criticó duramente el fallo, calificándolo de "horrible, sumamente político".

"Es una gran pérdida para los republicanos, y para el propio Estados Unidos, y hace que las trampas de la izquierda radical, los 'Bobócratas', en las boletas por correo, resulten mucho más fáciles de lograr. ¡Y ahora tienen el campo abierto para hacerlo!", escribió.

Elogió a los jueces Samuel A. Alito Jr. y Clarence Thomas por disentir en el caso --los llamó "leyendas los dos"-- antes de lanzarse a una larga diatriba contra los recientes fallos de la corte en su contra.

Citó específicamente las decisiones de la corte de anular sus amplios aranceles y su decreto que buscaba limitar la ciudadanía por nacimiento.

"Es una Corte que pasará a la historia por haber emitido algunas de las decisiones más destructivas, dolorosas y perjudiciales en la historia de nuestro país", escribió.

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Tyler Pager es corresponsal del Times en la Casa Blanca y cubre al presidente Donald Trump y su gobierno.