Alex Saab, aliado de Maduro, podría declararse culpable de lavado de dinero en EE. UU.

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Como parte de un acuerdo de culpabilidad, Saab podría potencialmente cooperar contra Nicolás Maduro.

Se espera que Alex Saab, un ex alto funcionario del gobierno de Venezuela acusado en un caso en Estados Unidos de enriquecerse a través de contratos lucrativos, se declare culpable el martes en Miami.

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Los registros judiciales muestran que Saab comparecerá en un tribunal federal en Miami para una audiencia de cambio de declaración. La cita en el tribunal se produce cuatro meses después de que Venezuela extraditara a Saab, un viejo aliado de quien fuera presidente del país, Nicolás Maduro, quien a su vez espera juicio en Nueva York tras ser depuesto en enero.

Saab fue acusado en mayo de un cargo de lavado de dinero; los detalles de un acuerdo de culpabilidad no se han hecho públicos. Su abogado defensor en Miami declinó hacer comentarios el lunes, y el Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

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La tortuosa saga legal de Saab ha sido una fuente de intriga internacional y diplomática durante años. Funcionarios de Estados Unidos acusaron previamente a Saab, un empresario rico nacido en Colombia, de ayudar a altos funcionarios venezolanos a desviar grandes sumas de dinero a través de contratos destinados a ayudar a los pobres de la nación.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, lo detuvo y lo extraditó poco después de su acusación más reciente, lo que resalta sus lazos cada vez más estrechos con el gobierno de Donald Trump. Rodríguez removió a Saab de su cargo como ministro de Industrias de Venezuela poco después de que Maduro fuera capturado por fuerzas especiales estadounidenses en enero. Rodríguez se había desempeñado como vicepresidenta del país bajo el mandato de Maduro.

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Como parte de un acuerdo de culpabilidad, Saab podría potencialmente cooperar contra Maduro, quien espera juicio por cargos federales de conspiración para cometer narcoterrorismo e importar cocaína.

Esta es la segunda vez que Saab está bajo custodia de Estados Unidos.

En 2021, fue extraditado a Estados Unidos por cargos de lavado de dinero, y cumplió casi dos años en un centro de detención federal en Florida antes de ser indultado por el presidente Joe Biden. Saab fue devuelto a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros que incluyó a 10 estadounidenses.

Según la acusación más reciente, Saab está acusado de usar bancos estadounidenses para lavar millones de dólares robados de un programa de alimentos venezolano destinado a ayudar a los pobres de la nación. Ese programa fue financiado con dinero del petróleo venezolano.

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En otro giro, el exabogado defensor de Saab fue elegido presidente de Colombia este año. Abelardo de la Espriella, un líder de derecha respaldado por el gobierno de Trump, estuvo bajo escrutinio hace años por parte de las autoridades estadounidenses por el movimiento de los fondos de Saab hacia el sistema financiero estadounidense, según lo reveló una investigación de The New York Times.

De la Espriella dijo que había cortado lazos con Saab en 2019, después de que fiscales federales acusaran a Saab por primera vez.