Bogotá creó la primera Mesa de Conductores tras un fallo judicial: tendrá 10 representantes con voz y voto; así funcionará

La Mesa Distrital de Conductores de Bogotá quedó creada por el Decreto Distrital 348 de 2026 para incorporar a conductores y motociclistas en decisiones sobre movilidad y seguridad ciudadana - crédito Alcaldía de Bogotá

Guardar

La Mesa Distrital de Conductores de Bogotá fue creada mediante el Decreto Distrital 348 de 2026, expedido el 31 de agosto por la Administración distrital y firmado por el alcalde Carlos Fernando Galán. La instancia permitirá que conductores, motociclistas, asociaciones y colectivos intervengan en la discusión de decisiones sobre movilidad y seguridad ciudadana.

La nueva Mesa Distrital es un espacio institucional de diálogo entre la Administración y quienes conducen vehículos en Bogotá. Sus integrantes podrán presentar recomendaciones, participar en la formulación de lineamientos, planes y proyectos, hacer seguimiento a las medidas adoptadas y promover propuestas sobre seguridad vial, convivencia y cumplimiento de las normas de tránsito.

PUBLICIDAD

El proceso jurídico que antecedió al decreto

La creación de este escenario de participación estaba prevista en el artículo 239 del Acuerdo Distrital 927 de 2024, que adoptó el Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Camina Segura en junio de ese año. La norma contemplaba una instancia para incorporar la voz de los conductores en asuntos que afectan su actividad cotidiana.

La Mesa Distrital de Conductores funcionará como un espacio institucional de diálogo entre la Administración Distrital y quienes conducen vehículos en Bogotá - crédito Camila Díaz/Colprensa

Sin embargo, la Mesa Distrital de Conductores no entró en funcionamiento durante más de dos años. En ese periodo, los entonces concejales Julián Forero “Fuchi”, Clara Lucía Sandoval y Daniel Briceño impulsaron reuniones con la Administración distrital, líderes, asociaciones y representantes de conductores y motociclistas para pedir avances en la implementación.

PUBLICIDAD

Ante la falta de resultados, “Fuchi” presentó, por medio de su equipo jurídico, una acción de cumplimiento para exigir la ejecución de lo dispuesto en el Plan Distrital de Desarrollo. El recurso buscó que la Administración expidiera la norma necesaria para crear la instancia de participación.

El 15 de diciembre de 2025, el Juzgado 41 Administrativo del Circuito de Bogotá falló a favor del concejal. La decisión concluyó que las actuaciones adelantadas por la Administración no bastaban y advirtió que el retraso “desvirtuaba material y temporalmente” los objetivos fijados para el periodo 2024-2027.

El juzgado ordenó expedir la norma en un plazo de seis meses. Luego, el 26 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión y reiteró la obligación del Distrito de crear la Mesa Distrital de Conductores.

PUBLICIDAD

La Mesa Distrital de Conductores tendrá 10 representantes con voz y voto de taxis, carga, transporte especial, motocicletas y vehículos particulares - crédito Secretaría de Movilidad

Quiénes integrarán la Mesa Distrital de Conductores

La instancia estará presidida por el secretario distrital de Gobierno o su delegado, quien contará con voz y voto. El secretario Distrital de Movilidad, o su delegado, ejercerá la Secretaría Técnica, mientras que el secretario distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, o su delegado, también tendrá participación con voz y voto.

El decreto dispone que habrá 10 representantes de conductores con voz y voto. La distribución contempla dos delegados de los conductores de taxi, dos del transporte de carga, dos del transporte especial, dos de motocicletas y dos de vehículos particulares.

La Policía Metropolitana de Bogotá tendrá dos invitados permanentes sin voto: un delegado de la institución y otro de su Seccional de Tránsito y Transporte. Su participación se desarrollará dentro de las sesiones de la Mesa, junto con los representantes institucionales y de los sectores de conductores.

PUBLICIDAD

La Secretaría de Gobierno presidirá la Mesa Distrital de Conductores y la Secretaría de Movilidad ejercerá la Secretaría Técnica con participación de la Secretaría de Seguridad - crédito Camila Díaz/Colprensa

El organismo sesionará de manera ordinaria al menos tres veces al año. La Presidencia y la Secretaría Técnica deberán convocar esas reuniones con una anticipación mínima de ocho días calendario, por comunicación escrita o electrónica que incluya el orden del día, la fecha, la hora y el lugar o medio de realización.

Las reuniones extraordinarias podrán ser solicitadas por la Presidencia, la Secretaría Técnica o los miembros de la Mesa cuando las circunstancias lo requieran. Para esos encuentros, la convocatoria deberá realizarse con al menos tres días calendario de anticipación, según las reglas que se establezcan en el reglamento interno.

PUBLICIDAD

Las funciones y la participación de los conductores

La Mesa servirá como instancia de diálogo, asesoramiento, consulta e interlocución entre los conductores, sus organizaciones y la Administración distrital. Su tarea será socializar y recoger observaciones sobre lineamientos, programas, planes y proyectos vinculados con movilidad y seguridad ciudadana.

También podrá promover procesos de capacitación y sensibilización para conductores, con contenidos sobre cultura ciudadana, seguridad vial, buenas prácticas y cumplimiento de las normas de tránsito y transporte. El decreto prevé, además, que formule recomendaciones para mejorar las condiciones de movilidad, convivencia y seguridad vial en el Distrito Capital.

Entre sus atribuciones figura la promoción del conocimiento y la difusión de los derechos y deberes de los conductores. La Mesa podrá adoptar, aprobar y modificar su reglamento interno para definir su funcionamiento, dentro de los parámetros establecidos por el Decreto Distrital 348 de 2026.

PUBLICIDAD

Una acción de cumplimiento impulsada por el concejal Julián Forero llevó al Juzgado 41 Administrativo y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca a ordenar la creación de la Mesa - crédito Concejo de Bogotá

El concejal Julián Forero afirmó que la instancia busca modificar la forma en que se toman decisiones sobre movilidad: “No queremos que nos inviten únicamente para socializarnos lo que ya decidieron; queremos participar desde la construcción de las políticas”.

El cabildante sostuvo que la creación de la Mesa reconoce el trabajo de líderes, colectivos y organizaciones que reclamaron un espacio permanente de interlocución con el Distrito. “Los conductores y motociclistas de Bogotá por fin tendrán una silla en la mesa donde se discuten las decisiones que los afectan todos los días”, concluyó.