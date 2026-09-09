EE. UU. dirige ataques a barcos de 'reabastecimiento' en la costa de Ecuador

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En las últimas dos semanas, oficiales militares estadounidenses han hundido seis barcos pesqueros grandes acusados de proveer combustible a lanchas rápidas que transportan drogas desde Sudamérica.

A un año de iniciada su campaña militar de ataques a embarcaciones, Estados Unidos parece estar apuntando a un nuevo tipo de navío: grandes barcos pesqueros frente a la costa de Ecuador que, según dice el gobierno de Donald Trump, proveen combustible a embarcaciones más pequeñas que transportan drogas.

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El martes por la noche, las fuerzas militares de Estados Unidos anunciaron la sexta operación de este tipo en dos semanas, y publicaron un video que mostraba a un helicóptero sobrevolando el océano y a tropas militares abordando un gran barco pesquero para retirar a la tripulación, y después, el barco explotando.

El Comando Sur de Estados Unidos dijo que el barco, al igual que otras cinco embarcaciones grandes que destruyó frente a la costa de Ecuador desde el 28 de agosto, funcionaba como una "estación flotante de reabastecimiento de combustible", y reabastecía al tipo de lanchas rápidas contra las que las fuerzas militares de Estados Unidos han lanzado ataques letales que han matado a más de 220 personas desde que comenzaron hace un año.

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El gobierno de Trump ha afirmado, sin presentar pruebas, que los barcos transportan drogas. Los expertos en las leyes que rigen el uso letal de la fuerza dicen que los ataques son ilegales porque a las fuerzas militares de Estados Unidos no se les permite atacar a civiles que no representan una amenaza de violencia inminente, incluso si están cometiendo un delito.

La serie de ataques contra embarcaciones más grandes se produce junto a una reanudación de ataques contra barcos más pequeños que presuntamente transportan drogas después de una pausa de dos meses. El secretario de Estado Marco Rubio viaja a Ecuador el miércoles como parte de una gira por tres países de Sudamérica, y en el primer lugar de su agenda está la cooperación militar y de seguridad contra los grupos de narcotráfico.

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien se espera que se reúna con Rubio, fue el primer líder de la región en firmar un acuerdo con Estados Unidos que permite operaciones militares conjuntas.

Los funcionarios han dicho que los barcos pesqueros grandes que han sido atacados en las últimas dos semanas --algunos en coordinación con las fuerzas ecuatorianas-- estaban vinculados a la banda criminal Los Choneros, a la que Estados Unidos ha designado como una organización terrorista extranjera.

Oficiales militares estadounidenses actuales y anteriores dicen que hundir los grandes barcos de reabastecimiento es una forma más efectiva de atacar la infraestructura de contrabando de drogas de los grupos criminales que hacer explotar embarcaciones más pequeñas.

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Un exfuncionario estadounidense de alto rango dijo que los barcos de reabastecimiento eran más difíciles de reemplazar que las embarcaciones más pequeñas y que tienen un mayor impacto en la red de contrabando de drogas.

Apuntar a los barcos más grandes tiene la ventaja adicional de no matar a los miembros de la tripulación. Los ataques letales a embarcaciones han enfrentado críticas feroces del Congreso, líderes internacionales y grupos de derechos humanos.

En cada caso, las tropas de Estados Unidos han abordado los barcos y retirado a los miembros de la tripulación, sobre quienes las autoridades estadounidenses han dicho que son entregados a las autoridades ecuatorianas. Luego, las tropas estadounidenses adhieren explosivos a las embarcaciones y las hacen estallar.

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El Comando Sur de Estados Unidos dijo en un comunicado que "estas interdicciones cortan nodos críticos en la red logística de narcóticos" y promueven los objetivos del gobierno de aplicar una "resistencia sistémica total contra los narcoterroristas". La otra campaña de ataques a embarcaciones del ejército, dijo el comunicado, "continuó sin cambios".

El gobierno de Ecuador no respondió a una solicitud de comentarios sobre los recientes ataques.

La explicación del gobierno de Trump para sus ataques militares a embarcaciones ha cambiado con el tiempo.

Funcionarios estadounidenses dijeron originalmente que los ataques tenían como objetivo atacar a una banda criminal venezolana en los meses previos a que Estados Unidos capturara al expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

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Posteriormente, el gobierno amplió su justificación y explicó al Congreso que el presidente Trump había determinado que Estados Unidos estaba bajo ataque de grupos de narcotráfico y que, por lo tanto, todos los traficantes eran combatientes enemigos.

En los últimos meses, el gobierno de Trump ha tomado medidas para militarizar aún más la lucha contra los traficantes tanto en el mar como en tierra en América Latina, y ha instado a los líderes que se alinean con él ideológicamente a permitir operaciones conjuntas con Estados Unidos y a desplegar agresivamente a sus propias fuerzas de seguridad contra los grupos criminales.

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Los funcionarios del gobierno han comparado el nuevo impulso "anticártel" en América Latina con la campaña militar contra Al Qaeda y el Estado Islámico. Desde el año pasado, han agregado a unas 20 agrupaciones de América Latina a la lista de grupos terroristas de Estados Unidos, con lo que sientan las bases para ataques militares.

En agosto, el general Francis Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, activó a la fuerza operativa militar permanente involucrada en los recientes ataques a embarcaciones, la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, para contrarrestar las amenazas del narcotráfico en todo el hemisferio.

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En agosto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos también impuso sanciones a una red de ecuatorianos que dijo que había ayudado a Los Choneros y a otra banda criminal, Los Lobos, al utilizar barcos pesqueros para proveer combustible, alimentos, suministros médicos y, en al menos un caso, drogas a lanchas rápidas que transportan narcóticos a los cárteles mexicanos. Dijo que los barcos más grandes también ayudaban a detectar a las fuerzas del orden.

A pesar de las dudas generalizadas sobre la legalidad de los ataques militares a embarcaciones, los funcionarios estadounidenses parecen inquebrantables. El 2 de septiembre, el Comando Sur de Estados Unidos publicó un mensaje en las redes sociales para conmemorar el primer año desde que comenzó la operación de ataques a embarcaciones y declarar: "El hemisferio occidental ya no es un refugio seguro para el narcoterrorismo".

José María León Cabrera colaboró con reportería desde Quito, y John Ismay desde Washington.

Annie Correal es corresponsal en Latinoamérica para el Times.

Eric Schmitt es corresponsal de seguridad nacional para el Times. Lleva más de tres décadas informando sobre asuntos militares y antiterrorismo en Estados Unidos. Ponte en contacto con él de forma segura a través de Signal: ericschmitt.36.

José María León Cabrera colaboró con reportería desde Quito, y John Ismay desde Washington.