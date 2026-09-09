Un pasajero indisciplinado es inmovilizado con cinta adhesiva durante un vuelo

Guardar

El pasajero de un vuelo de American Airlines comenzó a gritar vulgaridades y luego se puso violento el jueves pasado, dijeron las autoridades. Fue entonces cuando dos pasajeros intervinieron.

Un vuelo de American Airlines viajaba según lo programado el jueves por la noche desde Texas a Nueva Jersey cuando un hombre de repente comenzó a gritar vulgaridades y se puso violento, según las autoridades y la aerolínea.

PUBLICIDAD

Fue entonces cuando otros dos pasajeros, valiéndose de bridas, cinta adhesiva y pura voluntad, inmovilizaron al hombre conflictivo hasta que las autoridades pudieron subir al avión y lo detuvieron.

El vuelo, que se dirigía a Newark desde Dallas, fue desviado al Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore/Washington.

La policía de la Autoridad de Transporte de Maryland identificó al pasajero conflictivo como Arthur Lundeen, de 67 años.

Los registros judiciales de Maryland dijeron que Lundeen, de Tucson, Arizona, renunció a su derecho a un abogado en una comparecencia inicial ante el tribunal el viernes de la semana pasada y fue puesto en libertad bajo palabra.

PUBLICIDAD

Los intentos de contactar a Lundeen el sábado fueron infructuosos.

Richard O'Lenick, de 53 años, uno de los pasajeros que inmovilizó a Lundeen, dijo en una entrevista telefónica el sábado que Lundeen comenzó a gritar insultos racistas contra uno de los auxiliares de vuelo.

"Se estaba poniendo muy agresivo y ruidoso", dijo O'Lenick.

Luego, Lundeen agredió físicamente a su compañero de asiento. Lundeen golpeó la computadora portátil del hombre que estaba a su lado y luego lo agarró por la garganta, dijo O'Lenick. Cuando una mujer en un asiento delante del altercado intentó intervenir, Lundeen comenzó a atacarla a ella también.

PUBLICIDAD

Fue entonces cuando O'Lenick y Juan Mejia, un colega de un campo de tiro en Nueva Jersey, entraron en acción desde sus asientos ubicados dos filas más adelante.

O'Lenick, que intentaba mantener presionadas las piernas de Lundeen, dijo que Mejia "procede a sentarse junto al sujeto para tratar de controlar la situación".

No quedó claro de inmediato qué detonó el arrebato violento. Un auxiliar de vuelo se acercó apresuradamente con bridas, pero incluso con las manos inmovilizadas, Lundeen siguió peleando.

"Empecé a intentar decirle que se relajara, que no queríamos lastimarlo, que solo queríamos que se calmara", dijo O'Lenick.

O'Lenick es el propietario y director financiero de Gun for Hire, un campo de tiro y centro de entrenamiento en Woodland Park, Nueva Jersey. Mejia, que no pudo ser contactado de inmediato el sábado pasado, es gerente de ventas en la empresa y policía retirado de Nueva Jersey.

PUBLICIDAD

El entrenamiento de defensa personal que ambos hombres han practicado fue vital durante los siguientes 10 minutos, mientras Lundeen forcejeaba violentamente, gritaba que el avión se iba a caer y mordía a Mejia en la mano, dijo O'Lenick.

Fue entonces cuando un auxiliar de vuelo trajo cinta adhesiva, que Mejia envolvió alrededor del cuerpo y el asiento de Lundeen, inmovilizando también su cabeza.

"Todo el tiempo los auxiliares de vuelo estuvieron presentes", dijo O'Lenick. "Estuvieron asesorando durante todo el proceso".

El avión aterrizó en Baltimore poco después de las 10 p. m., donde las autoridades locales subieron a la aeronave y bajaron a Lundeen, quien fue acusado de dos delitos menores, agresión en segundo grado y alteración del orden público, según los registros judiciales.

PUBLICIDAD

En un comunicado, American Airlines confirmó el episodio. La Administración Federal de Aviación (FAA por su sigla en inglés) estaba investigando, dijo la agencia en un comunicado. El Buró Federal de Investigaciones dijo que también estaba investigando.

Hasta ahora se han reportado más de 1160 casos de pasajeros indisciplinados este año, según la FAA. Esa cifra es mucho menor que en 2021, cuando dichos episodios alcanzaron su punto máximo durante los primeros meses de la pandemia de la covid, con 5973 casos reportados.

En 2021, un pasajero de un vuelo de American Airlines que pateó y escupió a los auxiliares de vuelo y a los pasajeros antes de intentar abrir la puerta de la cabina también fue inmovilizado con cinta adhesiva.

PUBLICIDAD

Durante el altercado en el vuelo del jueves, Lundeen se había cortado de alguna manera. Después de que el vuelo aterrizó en Baltimore, un equipo de limpieza subió a bordo durante una hora para desinfectar el área, dijo O'Lenick.

La policía de la Autoridad de Transporte de Maryland dijo que Lundeen "fue dado de alta por los paramédicos debido a una herida abierta en el brazo".

O'Lenick dijo que una vez que la adrenalina comenzó a desvanecerse, notó que sus pantalones estaban cubiertos de sangre. Se cambió y se puso unos de su equipaje. Ni O'Lenick ni Mejia buscaron tratamiento médico.

PUBLICIDAD

Después del aterrizaje desviado en Baltimore, el vuelo despegó y aterrizó en Newark sin incidentes, dijo O'Lenick.

O'Lenick dijo que ni él ni Mejia recibieron bebidas de cortesía después de inmovilizar a Lundeen, pero sí recibieron mucho agradecimiento por parte de los demás pasajeros y los miembros de la tripulación.

Eso, dijo, fue suficiente.

"Me siento mal por el sujeto", dijo O'Lenick. "No sé por lo que estaba pasando. Lo que sí sabemos es que estaba llegando a la agresión física con sus acciones, y no sabíamos dónde iba a parar".

Añadió: "Solo estábamos allí para ayudar".

Georgia Gee colaboró con investigación.

Emmett Lindner es reportero de negocios para el Times.

Georgia Gee colaboró con investigación.